L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 24 e domenica 30 maggio preannuncia l'arrivo di attimi di fortuna per tutti coloro nati sotto al segno della Bilancia e per i nativi dell'Acquario. Gli astri si posizioneranno in maniera ottimale anche nei confronti dei Gemelli, rendendoli affascinanti e in grado di sedurre gli altri con il proprio fascino. Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la Vergine: il malcontento potrebbe palesarsi sin dalle prime giornate della settimana entrante.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - per quanto riguarda questo segno zodiacale, sfortunatamente la settimana in questione non sembra essere tra le migliori.

Qualche nota di stress potrebbe incombere nelle prossime giornate senza tuttavia rendere l'intero periodo "da dimenticare". La vicinanza del partner e delle persone care non mancherà di certo e con esse, anche le amicizie torneranno a palesarsi.

Toro - una Luna in opposizione potrebbe causare qualche rallentamento in ambito lavorativo, ma non dovrebbe intaccare in alcun modo la sfera sentimentale. Secondo le previsioni dell'oroscopo, quindi, il segno del Toro potrebbe godere di attimi positivi all'interno del nucleo familiare e con il proprio partner. Se vi sono situazioni lavorative lasciate in sospeso, quindi, sarà necessario muoversi con attenzione.

Gemelli - la sensualità che questo segno zodiacale è in grado di palesare in questo periodo sembra essere senza eguali.

Un fascino che permetterà ai Gemelli di ottenere quello che vogliono senza troppi sforzi, purché non si abbiano troppe pretese, e che renderà dei veri e propri seduttori tutti coloro nati sotto al segno in questione.

Cancro - con Marte in congiunzione, la maggior parte di coloro che godono dell'influenza di questo segno zodiacale potranno avvertire una nuova carica energetica sempre presente.

Si potranno affrontare svariate situazioni a testa alta ed uscire quasi sempre vittoriosi, così come si avrà la possibilità di organizzare qualcosa di speciale per il proprio partner. Ci saranno attimi interessanti e teneri per il futuro, ma attenzione alle influenze negative che il weekend sembra tenere in grembo.

Leone - l'oroscopo di questa ultima settimana di maggio è portatore di ottime notizie, anche per quanto riguarda i nativi del Leone.

Fino ad ora ci si è ritrovati a dover fronteggiare situazioni poco spiacevoli o che comunque erano in grado di mettere in discussione anche l'attuale situazione con il partner, ma grazie ad una posizione astrale migliore non si potrà fare altro che godersi i frutti che verranno sparsi lungo il cammino.

Vergine - Venere in posizione negativa potrebbe portare alla nascita di varie incomprensioni all'interno della sfera sentimentale, mettendo a rischio quell'integrità di coppia creata con non poca fatica. In questo ultimo periodo sarà necessario armarsi di tanta pazienza e forza di volontà per potere affrontare le situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Attenzione a non strafare e, soprattutto, a non tirare troppo la corda.

Buoni propositi, invece, sul lavoro.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di maggio prevede l'arrivo di giornate a dir poco fortunate per coloro nati sotto al segno della Bilancia. La vicinanza del partner e della famiglia non mancherà mai ed ogni tentativo, in qualunque ambito si decida di cimentarsi, potrebbe essere quello giusto. Dovete raggiungere vari obiettivi? Questo sembra essere decisamente il momento migliore.

Scorpione - momenti di ripresa per quanto riguarda lo Scorpione. Le energie seguiranno il loro corso di ripresa, così come le situazioni lasciate in sospeso rimargineranno le ferite accumulate nei giorni precedenti.

Se si ha la volontà di chiarire una determinata situazione, riavvicinando i legami od interrompendoli del tutto, questo è il momento adatto per darsi da fare.

Sagittario - con la Luna nel segno, anche il Sagittario sarà in grado di godere di attimi decisamente fortunati ed interessanti. Varie situazioni si paleseranno lungo il cammino e ci si ritroverà costretti a scegliere con cura il da farsi, giusto per evitare di fiondarsi in una scelta che potrebbe risultare errata e problematica nel tempo. Attenzione, quindi, a non fidarsi di chiunque e a scegliere le proprie amicizie.

Capricorno - l'oroscopo della nuova settimana di maggio preannuncia, anche per il segno del Capricorno, l'arrivo di giornate interessanti e fortunate grazie all'influenza positiva della Luna che, piena di energia, ha deciso di palesarsi per la maggior parte dei segni zodiacali includendo anche quello appena citato.

I sentimenti da e verso il partner non subiranno alcuna influenza negativa e saranno in grado di rafforzare il rapporto di coppia. buone notizie in arrivo anche in ambito lavorativo.

Acquario - quello che sta per sopraggiungere sarà, per i nativi dell'Acquario, un periodo decisamente ottimale che permetterà di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo. Tralasciando le due singole giornate di stress che porteranno una leggera macchia all'intera settimana, non ci si potrà lamentare assolutamente di ciò che si presenterà lungo il cammino.

Pesci - una ricarica energetica sembra prossima per il segno dei Pesci. Le nuove energie, stando all'oroscopo, renderanno i nati sotto a questo segno zodiacale non poco affascinanti e pronti ad affrontare le eventuali avversità che si presenteranno nei prossimi giorni.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale non dovrebbero esserci problematiche troppo grandi da affrontare.