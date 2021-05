Per la giornata di domani, lunedì 31 maggio 2021, in testa alla classifica dell’Oroscopo si troveranno i segni di acqua, per i quali si prospetta un lungo periodo di successi e di novità anche in campo amoroso. Per alcuni segni di aria, come nel caso della Bilancia, ci potrebbero essere delle difficoltà sul piano lavorativo. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Guadagni per Pesci

1° Pesci: finalmente i guadagni saranno sempre più soddisfacenti e il lavoro più semplice e intuibile. Avrete anche a disposizione molto tempo libero grazie ad una collaborazione vincente sul piano professionale.

2° Scorpione: qualcosa cambierà nella vostra tabella di marcia, e probabilmente anche il piano pratico diventerà molto più agevole. L’affiatamento in famiglia e con il partner saranno al massimo, e arriverà anche una bella notizia.

3° Cancro: la comunicazione vi darà quella marcia in più che vi è mancata nei giorni scorsi, dando un giro di vite non soltanto al lavoro e a tutto ciò che gravita attorno, ma anche per gli studi e per qualsiasi cosa in cui sarà impiegata la vostra vena creativa.

4° Acquario: avrete tutta la carica di cui necessitate per poter conseguire i successi che avete prefissato, sia in solitaria che se fatto all’interno di una squadra professionale. Avrete una sintonia di coppia invidiabile, e vi sentirete più romantici del solito.

Leone attivo

5° Leone: rimanere fermi non fa per voi, e il lunedì potrebbe partire alla grande, con tanta voglia di mettervi in gioco e con una spiccata propensione a dare attenzioni alla sfera passionale e emotiva. Continuate così.

6° Vergine: aleggerà un clima di relativa tranquillità in famiglia, ma qualche problematica che nel passato no avete risolto potrebbe tornare ad importunare qualche momento che altrimenti avreste speso per le amicizie oppure per il partner.

7° Ariete: dovrete ritrovare un po’ di serenità nelle piccole cose, e rendere le cose facili anche all’interno della vostra relazione di stampo amoroso. Finalmente in famiglia si allenteranno le tensioni e le incomprensioni.

8° Toro: la monotonia nella coppia vi renderà la giornata piuttosto “fastidiosa”, però divergere la vostra attenzione verso una amicizia sincera potrebbe essere una soluzione, anche semplicemente per chiacchierare.

Sagittario in difficoltà

9° Capricorno: l’inizio settimana potrebbe essere irto di ostacoli sul lavoro e denso di cose da fare, soprattutto per quel che riguarda l’ambiente domestico. Non sarà facile mettere d’accordo i membri della vostra squadra professionale su una determinata idea.

10° Gemelli: siete molto indaffarati, ma questo lunedì molti impegni potrebbero essere molto più difficili da estinguere. Purtroppo potrete perdere di vista le esigenze della famiglia, ma anche quelle personali. Evitate di stancarvi in serata.

11° Sagittario: purtroppo l’ambito sentimentale potrebbe essere messo a dura prova da un fraintendimento o da una incomprensione molto significativa. Sul lavoro dovrete affidarvi alla vostra squadra lavorativa, se ci saranno delle problematiche.

12° Bilancia: dovrete chiamare a raccolta ogni energia, perché l’oroscopo per il vostro segno prospetta una giornata per niente facile sotto il profilo lavorativo. Il lato affettivo presenterà una scarsa partecipazione in ambito familiare.