Martedì 1° giugno sul piano astrale la Luna sarà pronta a spostarsi dal segno dell'Acquario (dove risiede Saturno) ai gradi dei Pesci (dove sostano Giove e Nettuno). Marte, invece, proseguirà l'orbita in Cancro, così come il Nodo Lunare, Mercurio, il Sole e Venere permarranno nel domicilio dei Gemelli. Urano, in ultimo, continuerà la sosta in Toro come Plutone, in moto retrogrado, rimarrà stabile in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Scorpione, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: affabili. Venere in mattinata formerà un trigono al duetto Luna-Giove in prima casa rendendo, con ogni probabilità, i nati Acquario particolarmente concilianti nel ménage amoroso, i quali riusciranno a perdonare ogni manchevolezza del partner.

2° posto Bilancia: focus sui figli. Il secondo segno d'Aria, durante questo martedì, potrebbe concentrarsi sul rapporto con la prole, provando ad affrontare argomenti spesso procrastinati, in modo da chiarire le proprie posizioni a riguardo una volta per tutte.

3° posto Scorpione: intuitivi. Le doti percettive di casa Scorpione, specialmente dall'ora di pranzo in poi, avranno ottime chance di acuirsi notevolmente, coi nativi che riusciranno a captare qualsiasi intenzione delle persone con le quali avranno a che fare con largo anticipo.

I mezzani

4° posto Pesci: serata top. Martedì che migliorerà probabilmente col trascorrere delle ore: a una mattinata colma di impegni pratici da ultimare seguirà una seconda parte della giornata, in particolar modo per la prima decade dei nati Pesci, da dedicare ai piaceri dell'amore.

5° posto Leone: mutevoli. Il lato interiore dei nati Leone di prima e seconda decade sta subendo delle inevitabili mutazioni già da qualche mese, ed in queste 24 ore, col sestile Plutone-Nettuno in ottava casa e il quadrato Saturno-Urano in nona, tale trasformazione è probabilmente destinata a continuare.

6° posto Ariete: umore altalenante.

La doppia posizione lunare e lo Stellium in Gemelli sullo sfondo potrebbero rendere altalenante il tono umorale del primo segno di Fuoco. soprattutto per i liberi professionisti che saranno indecisi su come agire al meglio.

7° posto Toro: nostalgici. La quadratura tra Nettuno e Mercurio nell'asse Acqua-Aria stimolerà, c'è da scommetterci, le corde della nostalgia del segno, il quale rispolvererà nella mente vecchi amori oramai andati.

Probabile qualche gaffes dialettica al lavoro in serata.

8° posto Sagittario: solitari. Se durante il proprio turno professionale i nati Sagittario parranno spensierati e collaborativi, così potrebbe non essere nel nido domestico, ambito in cui preferiranno starsene in disparte a dedicarsi ai propri hobby preferiti, o semplicemente a oziare sul divano.

9° posto Gemelli: stand-by. In un periodo caotico, astrologicamente parlando, come questo è necessario prendersi una pausa di tanto in tanto, ed è ciò di cui i nativi avranno presumibilmente bisogno in queste 24 ore.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: stress. Tante, forse troppe le incombenze pratiche e lavorative che i nati Cancro dovranno ultimare in questa giornata inaugurale di giugno, difatti la placida Luna in Pesci dalla decima casa gli intimerà di rallentare i ritmi così da scongiurare lo stress.

11° posto Vergine: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende lavorative di casa Vergine, coi nativi che dovranno probabilmente fare i conti con l'atteggiamento indisponente di alcuni nuovi parigrado che sembreranno provocarli in ogni modo.

12° posto Capricorno: bizzosi. Plutone sui loro gradi continuerà la sua marcia all'indietro opponendosi a Marte in Cancro e ciò, durante questo martedì, potrebbe significare un alto grado di nervosismo, in particolare per i nativi della seconda decade del segno.