Un'altra settimana del mese di maggio sta finalmente per nascere e si prepara a portare con sé non poche novità. Secondo le previsioni dell'Oroscopo, ad avvertire maggiormente i cambiamenti che subentreranno nei prossimi giorni saranno i nati sotto al segno dell'Ariete, pronti ad accogliere l'arrivo di notizie inaspettate e positive, con una grinta non dissimile a quella sfoggiata fieramente dal Cancro. Se si vuole parlare di fortuna, invece, si deve obbligatoriamente fare riferimento a due segni zodiacali molto particolari, abituati solitamente ad affrontare una rapida alternanza tra periodi ottimali e altri da lasciarsi decisamente alle spalle: la Bilancia e della Vergine.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per tutti i zodiacali per la settimana dal 10 al 16 maggio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di maggio, per coloro nati sotto al sono dell'Ariete si prospettano giornate a dir poco interessanti. L'arrivo di notizie positive ed alle volte inaspettate potrebbe portare alla nascita di uno o più sorrisi spontanei e alla realizzazione di alcuni sogni nel cassetto. È assolutamente consigliato sfruttare il momento per riuscire a crearsi la propria strada.

Toro - una Luna in congiunzione non può portare altro che attimi interessanti per il segno del Toro. Favorito dall'astro appena nominato, il segno in questione si ritroverà ad affrontare le prossime giornate con una marcia in più e con una dose di energia rinnovata e, in alcuni casi, addirittura raddoppiata.

ci si potrebbe imbattere in qualche piccolo ostacolo, ma grazie alla vicinanza della famiglia ed alle proprie capacità lo si potrà superare tranquillamente.

Gemelli - quello dei Gemelli, stando alle previsioni dell'oroscopo, risulta essere tra i segni maggiormente favoriti di tutto il periodo. Si potranno affrontare tutte le difficoltà a testa alta e senza mai dubitare di sé stessi, mostrando un carattere forte e deciso a chiunque si trovi nei paraggi in quei determinati momenti.

Anche in amore si potrà contare su una buona dose di fortuna.

Cancro - la grinta che questo segno zodiacale è in grado di palesare sembra essere senza eguali. Riuscire a tenere testa a chi è nato sotto al segno del Cancro, specialmente in questa settimana di maggio, potrebbe non essere semplice ed in alcuni casi ci si potrebbe imbattere nella nascita di qualche battibecco "di troppo".

Nonostante ciò, ogni singolo attimo che si presenterà lungo il cammino potrà essere vissuto appieno e senza troppi problemi.

Leone - tralasciando l'ambiente lavorativo, caratterizzato dalla nascita di battibecchi e discussioni varie, ci si potrà concentrare sulla vita di coppia e sulle soddisfazioni che è in grado di portare in questa settimana. Trovare la giusta sintonia con il partner non sarà certo complicato, così come chi non è ancora riuscito a trovare l'anima gemella potrà imbattersi in persone non poco interessanti durante le ultime giornate di questo nuovo periodo.

Vergine - la settimana entrante non può che essere considerata fortunata in ogni ambito, da quello lavorativo a quello sentimentale.

La vita di coppia proseguirà in maniera del tutto tranquilla, senza discussioni pesanti né ripensamenti, così come sul lavoro ci si potrà impegnare sfruttando il massimo delle proprie capacità ed avvertendo scarsamente il sopraggiungere della stanchezza.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - riuscire a sfuggire allo stress lavorativo non è così complicato come potrebbe sembrare, soprattutto se si considera l'influenza positiva di qualche astro. La fortuna impregnerà ogni singola giornata della settimana che sta per nascere, a partire già dalla giornata di lunedì 10 maggio e proseguendo fino al termine della prossima domenica. L'unico consiglio plausibile, per questo periodo, è quello di godersi appieno i frutti che la vita ha deciso di donare giornalmente.

Scorpione - siate pronti ad affrontare una nuova settimana a testa alta, lasciandovi alle spalle tutte le preoccupazioni maturate durante i giorni appena trascorsi. Contare sulla vicinanza della famiglia e delle persone amate non sempre è scontato e in alcune occasioni risulterà necessario abbassare le proprie difese per cercare aiuto. Ci si potrebbe sentire leggermente "martellati" da un periodo negativo ormai trascorso, ma solo lasciandoselo definitivamente alle spalle si potrà osservare al proprio futuro.

Sagittario - attenzione in amore. L'oroscopo di questo nuovo periodo non preannuncia nulla di buono in ambito sentimentale e la vita di coppia potrebbe essere messa a dura prova dalla nascita di qualche battibecco non preventivato e che verrà portato per le lunghe.

Attenzione alle parole che vengono in mente, poiché alcune di esse potrebbero essere pronunciate in maniera quasi del tutto inconsapevole.

Capricorno - con la Luna in opposizione potrebbe risultare faticoso portare a compimento i vari compiti che ci si era prefissati, ma non vi è assolutamente nulla di cui doversi preoccupare. Nonostante la stanchezza accumulata, il fisico e la mente saranno in grado di garantire un apporto energetico sufficiente a garantire la realizzazione di giornate divertenti e indimenticabili da trascorrere in compagnia della propria famiglia. L'amore dei cari, secondo l'oroscopo di questo periodo, non mancherà.

Acquario - questa nuova settimana di maggio sembra essere decisa a portare con sé una carica di energie fisiche e mentali non indifferenti.

Il momento attuale sembra essere il più giusto per dedicarsi alla cura della propria persona ed al ritrovamento di sé stessi. Trascorrere attimi indimenticabili con la persona amata potrebbe essere un ottimo modo per rafforzare il rapporto di coppia.

Pesci - l'oroscopo è piuttosto titubante. Il periodo che sta per sopraggiungere non sarà di certo tra i migliori del mese e bisognerà stringere i denti per riuscire a superarlo. Si potrà sempre contare sulla vicinanza della famiglia e delle persone amate.