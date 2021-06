Anticipazioni e classifica sull'Oroscopo del giorno 2 giugno 2021: previsioni zodiacali di mercoledì per la seconda sestina da Bilancia a Pesci. In primo piano, già pronti a far faville principalmente nei comparti legati all'amore e al lavoro, due segni: Sagittario e Pesci entrambi al top con cinque stelle, pertanto considerati altamente fortunati nel periodo. L'oroscopo di mercoledì consiglia allo Scorpione di fermarsi un attimo a riflettere bene prima di mettere in pratica le cose da fare. Giornata buona in amore anche per l'Acquario, considerato in periodo routinario, alla pari di Bilancia e Capricorno.

Di seguito il rendiconto condensato dettato dalle effemeridi ed interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 2 giugno

Bilancia: ★★★★. Anche se qualcuno non vi apprezza come voi vorreste, non è detto che ciò debba tirarvi giù o minare la vostra stabilità emotiva. Tuttavia, nonostante non sia il caso di essere giù di morale, è richiesta molta attenzione soprattutto in ambito lavorativo. Anche l’amore potrebbe non soddisfarvi del tutto. Potreste approfittare della giornata per guardarvi dentro e, in generale, per dedicare del tempo a voi stessi. Anche perché dei nuovi incontri interessanti non si faranno attendere ancora per molto. Anche se il desiderio di estraniarvi è tanto e state prendendo in considerazione praticamente tutti gli aspetti della vostra vita, il consiglio delle stelle è quello di non chiudervi del tutto, in quanto una chiusura totale alle relazioni interpersonali potrebbe caratterizzare un ostacolo nel campo degli studi o nel lavoro.

Scorpione: ★★. Probabilmente questo mercoledì potreste essere infastiditi da una situazione in particolare. Siete poco tranquilli, eppure le stelle prevedono una svolta. Se non vi fosse ancora arrivata una proposta per l’estate, sappiate che è in arrivo. Per quanto riguarda l’amore, dopo alcuni anni di affaticamento, previsti ritorni di fiamma o novità molto interessanti.

Le previsioni zodiacali di mercoledì invitano a fare il punto della situazione, capire cos’è che vi crea tensione e provare a cambiare, in modo da mettere in atto un vero e proprio miglioramento di voi stessi. Fatto ciò, a parte la giornata in analisi, quelle future avranno un riscontro molto positivo. Il consiglio delle stelle è quello di smetterla di mostrarsi indecisi e di puntare tutto sulle cose alle quali realmente si tiene.

Per fare sì che tutto si sviluppi per il meglio, è necessario che partiate pensando positivamente, non a tutto ciò che potrebbe andar storto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 2 giugno al Sagittario indica tanta passione in amore per tanti nativi. Per la giornata le stelle consigliano di divertirsi, darsi agli svaghi e concedersi quante più occasioni di distensione possibili. Solo così la giornata andrà brillantemente in tutto e per tutto. In amore, in base a quanto indicato dall'oroscopo, ultimamente avete trascurato un po' il vostro partner, dunque potrebbe essere il momento adatto per cercare di recuperare: se necessario, fatevi perdonare. Per molti di voi nativi sono previsti nel corso del periodo esaminato situazioni promettenti: se importanti o meno dovrete essere solo voi a decretarlo.

In caso foste ancora single invece, nei confronti di quella persona che sapete, sappiate che potrete contare su una buona sintonia e da un'ottima capacità di saper comunicare senza problemi. A breve ci saranno nuovi amori e nuove storie all'orizzonte. In ambito lavorativo prendetevi pure una pausa riflessiva.

Oroscopo e stelle del giorno 2 giugno

Capricorno: ★★★★. Qualcuno verrà da voi per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Ciò vi porterà a rivalutare tutti gli aspetti della vostra vita e a trovare un nuovo modo di vedere le cose e di esprimervi nei confronti delle altre persone. L’amore è per ora solo un germoglio, se si tratta di una novità. Se siete già in coppia, invece, durante la giornata le cose potrebbero andare in modo altalenante.

L'oroscopo del giorno prevede altresì piccole difficoltà sia in famiglia che con le persone del vostro giro. In alcuni casi, saprete bene come incantare la persona che avete a fianco: con la giusta dose di romanticismo e tanto senso pratico trascorrerete una giornata molto soddisfacente. Un amico/a, magari che non frequentavate da tempo, potrebbe comparire nuovamente nella vostra vita dando luogo ad un sentimento inequivocabile: andare al di là dell'amicizia, se gradito da entrambi, non è mai sbagliato... Nel lavoro, non tutti i mali vengono per nuocere: cercate di trasformare un eventuale imprevisto in opportunità.

Acquario: ★★★★. L’oroscopo per voi nativi è molto positivo in amore, soprattutto grazie alla Luna che è in posizione semi-favorevole.

Se da un lato le stelle vi danno una mano, dall’altra è necessario anche il vostro sforzo per smuovere un attimino le cose. Ve lo chiede anche il partner, diventato insofferente alla monotonia. Parlando in generale, questa giornata partirà all'insegna del buon umore terminando poi nella passione più sfrenata. In coppia sarà una giornata "con la marcia giusta": prevarrà un desiderio di piacere, di rinnovarsi e di rivoluzionare positivamente, alcuni aspetti della vita a due. Si profila un periodo vivace e dinamico anche per chi è in stato singolo. Con l'Astrologia a favore molti riacquisteranno il consueto entusiasmo ed una gran voglia di fare. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero predice che alcune scelte che farete, se fatte in modo oculato, saranno tutte ottime opportunità per raggiungere interessanti traguardi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 2 giugno, indica un periodo marcato dal segno di spunta della piena positività, quindi splendido per la maggior parte di voi nativi. A qualcuno del segno l'eccessiva timidezza potrebbe far perdere un'occasione irripetibile. Per altri invece succederà nulla di particolare: forse, in fondo è proprio ciò che sperate. In amore invece, l'oroscopo indica che potrebbe essere una giornata, se non meravigliosa, almeno da vivere a piena serenità con le persone che avete accanto. Alcune vicissitudini famigliari ormai risultano sicuramente superate e di loro resta solo un lontano ricordo: fate in modo che non ritornino... Single, un'atmosfera spensierata tingerà la vostra vita affettiva con una nuvola di ottimismo.

Sarà un momento ideale per godersi la vita fino in fondo e pensare al futuro con positività? Nel lavoro i presupposti per essere felici ci sono già tutti, l'unico ostacolo siete voi.

Classifica 2 giugno, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante tutti e dodici i simboli dello zodiaco svela come andrà la giornata del 2 giugno, pronta come sempre a dare soddisfazioni o immancabili delusioni. Pronti a dare voce al pensiero dell'Astrologia? Certo che si, allora scopriamo insieme il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Le stelline di mercoledì 2 giugno: