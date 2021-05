La terza settimana del mese di maggio a breve prenderà il via ed entrerà nel vivo, portando novità e cambiamenti. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 17 maggio 2021 per tutti i segni con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore, se c'è un discorso da affrontare, meglio parlarne in questa giornata. Nel lavoro sentite la necessità di rimettervi in gioco e dire come la pensate su alcune questioni.

Toro: per i sentimenti Giove contrario potrebbe portare qualche confusione di troppo. Nel lavoro potrete affrontare alcune questioni, ma meglio rimandare discussioni.

Gemelli: a livello sentimentale attenzione ad alcuni momenti di crisi, recupererete nel pomeriggio. Nel lavoro, se c'è qualche attività in corso o delle questioni da portare avanti, agite in questa giornata.

Cancro: in amore la Luna è favorevole, per questo motivo se ci sono stati dei problemi ora potrete superarli. A livello lavorativo c'è voglia di cambiare, sfruttate questa giornata.

Leone: per i sentimenti la Luna nel segno porta qualcosa in più. Con una persona del Sagittario o dell'Ariete emozioni importanti. Nel lavoro gestite al meglio alcune tensioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale le nuove storie sono favorite. C'è una buona capacità di azione in questo momento. Nel lavoro alcuni progetti potranno essere lasciati da parte.

Previsioni e oroscopo del 17 maggio 2021: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: in amore la Luna non è più in opposizione, guardate al futuro con ottimismo. Nel lavoro non mancano nuovi progetti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale momento migliore nei sentimenti, in particolare se una storia non va, ora avrete la possibilità di chiarire.

Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, per questo motivo prudenza nei rapporti.

Sagittario: a livello amoroso Giove in opposizione potrà portare qualche rischio. Nel lavoro non mancherà qualche ritardo in un progetto.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna in opposizione che porterà qualche fastidio in amore, per questo motivo se dovete parlare di qualcosa è meglio rimandare.

Nel lavoro non tutto va come vorreste, alcuni potranno anche ripartire.

Acquario: per i sentimenti attenzione a qualche tensione nel pomeriggio, sono giornate da tenere sotto controllo. Nel lavoro momento che vi invita a pensare a come agire in vista del futuro.

Pesci: in amore, se avete vissuto una separazione ora si potrà ripartire. Attenzione a qualche momento di agitazione. Nel lavoro giornata non esaltante, meglio non azzardare troppo.