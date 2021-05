L'oroscopo del 17 maggio si concentra sulle emozioni che i segni zodiacali proveranno davanti all'inizio di una nuova settimana. Alcuni saranno felici di lanciarsi in nuove sfide e di mettersi alla prova, mentre altri avvertiranno ancora la nostalgia del weekend.

Per avere una visione più dettagliata della giornata di domani, è utile individuare e analizzare i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a Plutone

Luna in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Venere in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli che caratterizzeranno i profili zodiacali del 17 maggio.

Oroscopo di lunedì 17 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: inizierete questa settimana con tanta energia. Sfrutterete ogni momento a vostra disposizione e non permetterete a questioni inutili di distrarvi. Il rapporto romantico sarà caratterizzato da momenti di forte indecisione. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire cosa fare e come raggiungere un valido comprometto.

Toro: il partner vi metterà con le spalle al muro e vi chiederà di prendere una decisione importante. Vorreste avere più tempo per pensare, ma sarete costretti a guarda in faccia la realtà. La cosa fondamentale sarà non tradire la vostra personalità e i principi con cui siete cresciuti. La famiglia sarà fiera di voi e del comportamento che adotterete.

Gemelli: farete fatica a prendere le distanze dalla tecnologia. Utilizzerete il cellulare soprattutto per mettervi in contatto con i vostri amici. Purtroppo, potreste perdere il senso della realtà e trascurare alcuni impegni quotidiani. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di spegnere per qualche ora gli strumenti elettronici e di andare a fare una passeggiata all'aria aperta.

Cancro: la cura per il corpo e per la forma fisica vi porterà via molto tempo. Vi renderete conto che, ultimamente, avete abusato un po' troppo della buona cucina. Sarete pronti a seguire un programma equilibrato e a mettere al bando sfizi golosi. Tra le mura domestiche, potrete dilettarvi con ricette sane, ma creative.

Previsioni zodiacali di domani: dal Leone alla Vergine

Leone: sarete pronti a impegnarvi per realizzare i vostri desideri. Davanti a voi avrete una sfida importante che, se avrà esito positivo, vi consentirà di crescere non solo a livello lavorativo, ma anche a livello personale. Avrete bisogno di tutto il sostegno possibile, ma il partner apparirà un po' freddo nei vostri confronti.

Vergine: inizierete la giornata con il piede giusto perché vi mostrerete attivi e pronti a collaborare. Sul lavoro sarete in grado di gestire diverse cose contemporaneamente e il rapporto con i colleghi sarà molto più positivo rispetto ai giorni precedenti. Anche nella relazione con il partner farete dei passi avanti.

Bilancia: le discussioni con il partner vi causeranno turbamento emotivo. Vorreste vivere una giornata serena e concentrarvi solo sui vostri impegni, ma questo non sarà possibile. Cercherete l'aiuto degli amici e della famiglia. Le vostre richieste verranno accolte con dolcezza e troverete persone disposte a sostenervi.

Scorpione: adorerete l'arte in tutte le sue forme. Vorreste trasformare il vostro talento in un lavoro, ma dovrete trovare il giusto approccio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di utilizzare il Web per raccogliere nuove informazioni: potreste trovare dei consigli davvero utili. Inoltre, con l'aiuto di alcuni tutorial, vi sarà più facile imparare tecniche alternative.

Astrologia del 17 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vivrete un momento difficile perché tenderete a mettere in dubbio la maggior parte delle vostre scelte. Sarete nostalgici verso il passato e ripenserete ad alcuni eventi che hanno cambiato il corso della vostra vita. L'Oroscopo di domani consiglia di non tenervi tutto dentro e di parlarne con gli amici o con il partner: saranno lieti di ascoltarvi.

Capricorno: avrete talmente tanti hobby da non riuscire a concentrarvi su una sola attività. Tenderete a passare da un'azione all'altra, senza portare a termine nulla. Sarà fondamentale fare il punto della situazione e indirizzare in modo più utile le vostre energie. In questo modo, potrete avere degli ottimi risultati.

Acquario: il vostro buon cuore vi metterà in una posizione difficile. Alcune persone, per ottenere dei vantaggi, cercheranno di manipolarvi. Per fortuna, ve ne accorgerete in tempo e riuscirete a correre ai ripari. Purtroppo questo lascerà delle ferite profonde nel vostro cuore e vi spingerà a non concedere più la vostra fiducia.

Pesci: non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle la serenità del weekend. Lavorerete lentamente e con un basso livello di concentrazione. L'oroscopo di domani consiglia di fare delle pause per recuperare le energie e di concedervi un po' di tempo da dedicare ai vostri hobby. Anche il partner apparirà piuttosto nervoso.