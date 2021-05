L'Oroscopo del giorno 19 maggio è pronto a innestare "la marcia veloce", ben disposto a dare conto su quali saranno i segni fortunati e non di questo mercoledì. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'Astrologia trattata in questo contesto è indirizzata in esclusiva verso i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci mentre la classifica quotidiana interessa l'intero zodiaco. Dalla posizione delle effemeridi abbiamo ricavato le previsioni di ogni singolo segno: il prossimo mercoledì senz'altro il Sagittario avrà massimo sostegno dagli astri.

Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo invece coloro della Bilancia e dei Pesci, preventivati in giornata 'sottotono' come anche quelli dell'Acquario valutati con il segno di spunta del 'ko'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 19 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 19 maggio

Bilancia: ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano una giornata con i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono". Diciamo che sarà molto importante per voi cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui. Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovrete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete.

In amore, vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive. Pertanto sarete a sprazzi molto lunatici ed il partner non apprezzerà di certo questi vostri sbalzi di umore improvvisi: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia reciproca. Single, una critica pesante nei confronti di un vostro amico potrebbe trasformarsi in rancore che difficilmente potreste tollerare con leggerezza.

Comunque, imparate che è dal come dite le cose che tutto dipende: un po' di savoir-faire è d'obbligo, quindi usatelo. Nel comparto lavoro, vi aspetta una giornata faticosa, il che vi potrebbe veder impegnati nel tentativo di rimediare ad un problema che vi state trascinando dietro da un po' di tempo.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano una routine più che scontata.

Insomma, una mattinata un po' frastornata, forse stancante, ma nel complesso il periodo è indicato positivo. Se ci fosse stata in questi giorni una discussione è probabile che ancora non abbiate metabolizzato bene l'accaduto. Nel pomeriggio intanto si respirerà aria diversa. Per i sentimenti, affetti, amicizia, parentela: nel vostro grande cuore ci sarà spazio un po' per tutti! Di sicuro anche l'amore sarà in primo piano, come sempre al centro della vostra attenzione, anche se non sarà sempre fonte di gioia ma potrebbe restituire qualche attimo di ansia. Il momento potrebbe essere quello giusto eventualmente per coltivare qualche nuova amicizia. Single, vi sveglierete di ottimo umore e avrete voglia di consolidare un'amicizia.

Accogliete tutto ciò che potrebbe arrivare a braccia aperte, con ottimismo e fiducia. A quelli di voi più riservati diciamo di essere un po’ meno musoni e più reattivi: in fondo non avete nulla da rimuginare o da rinfacciare al mondo. Nel lavoro, la parola del giorno sarà osare, perché le situazioni non cambiano se voi rimanete fermi. Nell'aria ci sarà molta energia, coglietela e fatevi coinvolgere in qualche attività che non avete mai fatto, anche partecipando a iniziative che avete fino a questo momento snobbato.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 19 maggio al Sagittario indica una giornata al massimo della positività. In questo caso il periodo è stato valutato nelle odierne previsioni con le cinque stelle della buona fortuna.

In generale il ritmo della giornata sarà calmo e disteso: sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. In amore, sarete davvero al settimo cielo tra le braccia del vostro partner. Come per magia, la persona al vostro fianco vi capirà intuendo ogni vostro desiderio più segreto, magari anche cercando di esaudirne qualcuno. In tanti poi raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura. In coppia, fate dell'allegria il vostro asso nella manica. Per i single, sarete in grado di vivere la vita al massimo, rimanendo aperti agli altri ed in armonia con chi vi circonda. Nel lavoro, se volere è potere, in questo giorno giocate bene le vostre carte per ottenere ciò che desiderate.

Marte a voi congeniale vi faciliterà in ogni situazione. Questo è per molti un periodo dinamico, utilissimo per le nuove iniziative ma anche in relazione a questioni finanziarie importanti. Via libera quindi ai sogni, ai desideri ed ai progetti, anche quelli un po' azzardati.

Oroscopo e stelle del giorno 19 maggio

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo quotidiano indica questa parte centrale della settimana sottoposta a eventi con discrete possibilità di riuscita. Sia in campo sentimentale che nella parte riguardante le attività quotidiane, ci vorrebbe un drastico quanto necessario cambiamento: iniziate e proponete, ok? In merito agli affetti, niente male il vostro cielo, senz'altro ben disposto nei vostri confronti e in qualche caso anche determinante in alcune questioni che vi stanno a cuore.

In coppia, forse, non tutto andrà a buon fine come piacerebbe alla maggior parte di voi. Single, in barba ad astri seppur parzialmente contrari, vanterete ottimi supporti da persone che mai aveste sperato: il periodo non vi deluderà. Qualcuno da voi pretenderà molto, contribuendo a confondervi le idee, ma almeno sul fronte della vita sociale vi sentirete vincenti ed appagati. Nel lavoro, approfittate del discreto influsso delle stelle per fare trattative di affari con nuovi soci e collaboratori. Creare nuove alleanze permetterà di aprire orizzonti alternativi.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano che molti del segno non si sentiranno in perfetta forma. Soprattutto al mattino a far da padrone potrebbe essere l'ansia.

Attenti al pessimismo, quest'ultimo può rallentare la vostra voglia di fare mettendo a serio rischio le normali attività quotidiane. Rimandate ad altra data ogni eventuale impegno o discussione. A dare pensiero sarà in parte il comparto sentimentale, in particolare se dovessero esserci due amori da soddisfare: occhio, il classico "piede in due scarpe" non porta mai a nulla di positivo. In generale, per tutti c'è una giornata grigia da segnare in calendario: ecco, questa è la vostra! Coi nervi a fior di pelle e una grande confusione nel cuore, potreste anche vedere il partner sotto una prospettiva distorta, evidenziando solo i lati spiacevoli. Single, sarete giù di tono e non avrete voglia di fare niente.

Diciamo che potrebbe andare meglio: per ora dovrete accontentarvi di ciò che "offre il convento" in attesa di giornate migliori. Se state vivendo un periodo un po' delicato, evitate i cambiamenti drastici, per quanto vi possano attirare. Nel lavoro, la situazione planetaria non appare particolarmente brillante. Assecondate i buoni suggerimenti: limitare eventuali azioni astenendovi dal dare giudizi.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 19 maggio, fa presente che potreste essere un po' sotto stress. Qualcuno cercherà di escogitare mille astuzie pur di tenervi in ansia. Contrattempi intanto favoriranno la nascita di piccole noie o ripensamenti. Sfasamento e azioni inopportune favoriranno in alcuni casi una sfrontata fantasia: il rovescio della medaglia sarà che potreste scoprire qualcosa in ciò che vi interessa, questo potrà decisamente essere un punto a vostro favore.

In amore il momento consiglia di essere molto prudenti, perché in più casi potreste ritrovarvi coinvolti in situazioni ad alto rischio che potrebbero degenerare in discussioni accese. Quindi, per placare gli animi e contenere il nervosismo, dovreste evitare di alimentare la tensione, bensì trovare un valido compromesso con chi avete di fronte. Per coloro ancora single l'invito è di stare calmi e non prendersela troppo: a giorni, tornerete sicuri e creativi. Seguire intanto il vostro buon istinto: ultimamente non è stata una buona scelta ma questa volta potreste fare uno strappo alla regola. Nel lavoro, non abbiate fretta di chiudere un affare ma portate pazienza per qualche altro giorno. Tra non molto arriveranno sicuramente tempi migliori di adesso.

Classifica 19 maggio, le stelle dei dodici segni

Come sarà questo nuovo mercoledì? E' la domanda ricorrente in questa parte centrale della settimana, periodo al quale cercheremo di dare una risposta quanto più esauriente e plausibile possibile. Allora, cosa c'è di meglio se non il dare una controllata alla scaletta relativa al grado di positività attribuita dagli astri al nostro segno? In effetti, a tale scopo è già pronta la nuova classifica completa interessante la giornata del 19 maggio. Scopriamo quali sono i simboli astrali più fortunati e quali invece dovranno attendere tempi migliori.

Le stelline di mercoledì 19 maggio: