L'oroscopo della giornata di lunedì 3 maggio prevede una graduale ripresa per i nativi sotto il segno dell'Acquario, che da questa giornata potranno contare sulla Luna in congiunzione, contrariamente per il Leone ci sarà un po’ d'agitazione, ma non durerà per molto. Toro inizierà a vedere tutti i limiti della propria relazione di coppia, colpa di un cielo che sta cambiando, mentre buon umore e sensualità non mancheranno per i nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 3 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 3 maggio segno per segno

Ariete: in arrivo diversi miglioramenti nel vostro cielo secondo l'oroscopo.

In questa giornata potrete contare sulla Luna favorevole, quindi preparatevi a una ripresa in ambito sentimentale, che consentirà a chi è già impegnato di ristabilire una certa armonia con il partner, mentre i single potranno anche rimettersi in gioco. Poche novità da questo cielo in ambito lavorativo, ma a voi andrà bene anche così, considerato che i buoni risultati non mancano. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di lunedì 3 maggio che andrà a segnare l'inizio di alcuni cambiamenti nel vostro cielo e nella vostra vita quotidiana. La Luna sarà in quadratura, ma Venere sarà ancora con voi. Ciò nonostante, potreste iniziare a notare alcuni limiti nella vostra relazione, che fareste meglio a non superare per non rovinare quanto di buono fatto finora.

Se siete single siete ancora in tempo per risolvere alcuni vostri dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ve la caverete piuttosto bene, ma non abbassate mai la guardia. Voto - 7-

Gemelli: sfera sentimentale che sarà piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno, merito in particolare della Luna in buon aspetto. Se siete single sta per iniziare la nuova stagione dell'amore.

Nel lavoro sarà possibile contrattare con gli altri, cercando di raggiungere un buon compromesso. Voto - 8

Cancro: previsioni astrali più che discrete soprattutto in ambito sentimentale, dove la posizione di Marte sarà ideale per dare il massimo e andare a gonfie vele con i vostri progetti. In ambito sentimentale il vostro rapporto non sarà così male, anche se di tanto in tanto potreste bisticciare: nessuna relazione è perfetta.

Se siete single portate pazienza, perché l'amore presto busserà anche alla vostra porta. Voto - 7,5

Leone: una giornata "no" può capitare a chiunque e soprattutto quando la Luna e Venere si mettono contro di voi e portano un sacco di agitazione nel vostro cuore, che sicuramente non faranno bene al vostro rapporto, soprattutto se questo ultimamente non funziona al meglio. Cercate di mantenere la calma, perché già da domani le cose sono destinate a cambiare. Se siete single non mettete alla prova gli altri quando non ce n'è alcun bisogno. In ambito lavorativo è estenuante impegnarsi per non arrivare a buoni risultati, ma sarà necessaria ancora tanta pazienza. Voto - 6+

Vergine: giornata tutto sommato buona, ma non esente da difetti secondo l'oroscopo.

Questo cielo sta per cambiare e non in meglio. Dal punto di vista sentimentale non smettete di dimostrare il vostro amore per il partner, ma soprattutto non dubitate mai della persona che amate. Se siete single ricordatevi che l'amore viene nei momenti più inaspettati. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a cavarvela piuttosto bene, complice una buona strategia e una valida quantità di energie a disposizione. Voto - 7

Bilancia: oroscopo della giornata di lunedì 3 maggio che vede la Luna in buon aspetto, molto utile per portare un po’ di romanticismo nella vostra vita sentimentale. Buon umore e sensualità infatti non mancheranno, insieme a una certa voglia di mettere in piedi nuovi progetti.

Per quanto riguarda i single anche in un rapporto di amicizia si possono provare forti sentimenti d'amore e dolore. In ambito lavorativo sono in cantiere nuovi progetti, di cui alcuni molto ambiziosi. Voto - 8

Scorpione: questo cielo così cupo nei vostri confronti sta per terminare secondo l'oroscopo. Questa giornata sarà dura da superare in amore, ma vedrete che presto la situazione migliorerà, inoltre la Luna presto si dimostrerà una valida alleata, sia per chi l'amore l'ha già trovato, che per quelli che devono ancora trovarlo. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete ad aggirare alcuni ostacoli, che vi permetteranno comunque di rispettare le vostre scadenze, ma di fare allo stesso tempo un buon lavoro.

Voto - 6+

Sagittario: purtroppo per voi quella di lunedì sarà da considerarsi come l'unica buona giornata della settimana secondo l'oroscopo, considerato che questo cielo sta per cambiare. Sfruttatela per cercare di solidificare il vostro rapporto, in particolare se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sentitevi felici dei rapporti che siete riusciti a costruire. Nel lavoro fortunatamente ve la caverete ancora molto bene, basta solo che non abbiate a che fare con incarichi dove non avete esperienza. Voto - 7-

Capricorno: una giornata davvero gradevole per voi nativi del segno. Venere favorirà la vostra relazione sentimentale ancora una volta, in particolare quelle dei nati nella seconda decade.

Se siete single sognerete a occhi aperti l'amore perfetto e forse potreste avere qualche occasione di trovarlo. In ambito lavorativo vi presenterete con idee piuttosto valide, ma svilupparle sarà una gran fatica con Marte opposto. Voto - 7,5

Acquario: arriva finalmente un periodo di ripresa secondo l'oroscopo. Una lenta ma graduale ripresa dal punto di vista sentimentale, mossa prima dalla Luna in congiunzione e presto da Venere in buon aspetto. Sarà il momento di deporre l'ascia da guerra e dare una svolta alla vostra storia. Se siete single, aperti e affettuosi come siete, troverete qualcuno che vi completa. Nel lavoro gli impegni non mancano, ma voi sarete concentrati e pronti a tutto. Voto - 7,5

Pesci: un cielo piuttosto buono in questa giornata dal punto di vista sentimentale, adatto per vivere momenti davvero soddisfacenti con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single vi sentirete ottimisti e pronti ad affrontare tutte le difficoltà. Nel lavoro sarete attivi ed energici, merito di Marte in trigono dal segno dei Pesci che vi aiuterà con le vostre mansioni. Voto - 8-