Stiamo entrando nel pieno della terza settimana del mese di maggio. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 19 maggio 2021 per tutti i segni con tutte le novità e i cambiamenti astrologici che porteranno in amore e nel lavoro le stelle del periodo.

Ariete: in amore qualcosa sta andando nel verso giusto, in particolare i problemi nati di recente stanno trovando soluzione. Nel lavoro sentite di avere una nuova forza che vi porterà ad ottenere qualcosa in più.

Toro: per i sentimenti la Luna è in opposizione, per questo motivo meglio gestire nel miglior modo possibile eventuali discussioni.

Nel lavoro alcuni sentono la necessità di cambiare, ma il momento sta portando dei blocchi.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna è in opposizione, per questo motivo eventuali chiaramente devono partire ora. Nel lavoro i rapporti sono favoriti, vi sentite più forti.

Cancro: in amore avete la possibilità di vivere qualcosa di nuovo, non mancano nuove emozioni. A livello lavorativo ci sono alcune novità e quello che arriva è positivo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale si potrà riorganizzare qualcosa che è mancato in passato. I prossimi giorni porteranno novità. Nel lavoro potreste anche rivedere quanto fatto fino a questo momento.

Vergine: a livello amoroso periodo non esaltante per i rapporti, potreste anche discutere.

Nel lavoro state cercando qualcosa di nuovo, potrebbero per questo non mancare dei ritardi.

Previsioni e oroscopo del 19 maggio 2021: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti situazione interessante, ma meglio fare le cose con una certa calma. I rapporti comunque sono favoriti. A livello lavorativo non manca qualche nuova occasione.

Scorpione: in amore a causa della Luna dissonante sarà necessario rivedere una storia. Non vi sentite pronti all'azione. Nel lavoro ci sono delle polemiche, meglio non esagerare.

Sagittario: per i sentimenti potrebbe esserci qualcosa in più, per questo motivo meglio non rimandare eventuali impegni. Nel lavoro il momento aiuta a recuperare e rimettersi in marcia.

Capricorno: a livello amoroso entro poche ore potrete risolvere un piccolo problema che portavate avanti da alcuni giorni. Nel lavoro attenzione ad alcune polemiche, qualcosa al momento non vi convince.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale agitazione in amore, vi sentite insoddisfatti, ma miglioramente arriveranno da domani. Nel lavoro non manca qualche preoccupazione di tipo economica, ci sono delle spese da affrontare.

Pesci: in amore giornata da prendere con le pinze, ci sono delle polemiche. Nel lavoro meglio evitare azzardi, alcune richieste fatte in passato ancora non hanno trovato risposte.