L'Oroscopo di domani 31 maggio è pronto a svelare come sarà l'ultimo giorno del mese. In primo piano, dunque, le previsioni zodiacali di lunedì, in questo contesto interessanti i segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. In questo frangente, la prima posizione nell'ambita scaletta quotidiana è rappresentata dal segno della Vergine, indicato dall'Astrologia al "top del giorno". Ottimo fine mese anche per coloro del Toro, del Cancro e del Leone, tutti valutati a massima positività con cinque stelle a corredo del segno. Invece, secondo le previsioni astrologiche del 31 maggio, ad avere difficoltà dovute a diverse indecisioni durante questo avvio di settimana coloro nativi dei Gemelli.

Le previsioni per il predetto simbolo astrale di Aria sono certamente sotto le attese in quanto la giornata è stata valutata con la spunta del "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 31 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 31 maggio al segno dell'Ariete indica che non sarà troppo male il primo giorno della settimana. Però urge concretezza: mettete in campo le vostre intenzioni, ma fatelo a piccoli passi purché in modo continuato. Consigliata tanta sana capacità di comunicazione. In amore, non lesinate sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete: perché se volete davvero ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica!

Il momento è adatto per risanare il vostro rapporto, fare chiarezza in una questione che vi sta dando del filo da torcere, occuparvi maggiormente del partner e del vostro benessere. Single, se avete troppo timore nell'affrontare una persona o di parlare a cuore aperto, allora rivalutate all'opportunità di continuare a mantenere certo un legame oppure troncare.

Ogni tanto dovete prendere maggiore coraggio per creare occasioni nei rapporti con gli altri, soprattutto con coloro che vi hanno sempre dimostrato il loro affetto e non meritano quindi di essere trascurati. Nel lavoro, se volete dare una svolta a una fase troppo statica, iniziate subito e vedrete che ci riuscirete! Avete validi motivi e tante buone energie per poter cambiare qualcosa che vi preme: l'importante sarà smuovere le acque prima che diventino stagnanti.

Toro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica molto allettante e altamente positivo il frangente analizzato. La fortuna sarà dalla vostra a partire da fine mattinata fino ad inizio sera. In campo sentimentale, la vostra situazione potrebbe vivere un momento di trasformazione: preparatevi a ricevere una notizia positiva ben sapendo che la vostra relazione sta per divenire sempre più serena e armonica. Approfittate per abbordare argomenti scomodi che di solito evitate oppure per condividere eventuali progetti di vita futuri. Sarà interessante capire cosa ne pensa la persona amata: una buona occasione per trovare un compromesso che vada bene ad entrambi. Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti.

Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti, perché l'atmosfera in cui aleggiano i sentimenti sarà veramente idilliaca. Nel lavoro, saprete muovervi molto bene, dimostrando accortezza, prudenza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte e soluzioni alternative e originali a qualsiasi situazione.

Gemelli: ★★. Avvio di settimana certamente fuori controllo per voi nativi, ovviamente se non avrete la sensibilità di seguire alcuni semplici accorgimenti. Comunque si prevede certamente una giornata negativa, dunque state in campana. In amore, le nuvolette astrali che potrebbero apparire nel periodo saranno da allontanare con una ventata di ottimismo.

Non è sempre facile capirvi in questo preciso momento, ma se tenete al partner e al rapporto, dovete fare un passo indietro e pretendere che faccia altrettanto. Single, l'imprudenza che manifestate nelle vostre azioni potrebbe rendere precario il rapporto con la famiglia o con gli amici. Perché in alcune situazioni siete pronti a scagliarvi contro chi desidera solo il vostro appoggio? Colpa delle stelle forse, che si danno un gran da fare per innervosirvi. Quindi, fate pure appello alla vostra saggezza e vedrete che le cose andranno meglio. In questo periodo il comparto relativo al lavoro è parecchio disturbato. Quando ci sono disegni astrali così contorti è bene muoversi con molta prudenza in questi settori e, se doveste prendere una decisione a riguardo, valutate attentamente ogni dettaglio.

Oroscopo e stelle di lunedì 31 maggio

Cancro: ★★★★★. Questo lunedì, ultimo giorno di maggio, si preannuncia forte e decisivo specialmente in merito a particolari progetti o situazioni attualmente in via di chiusura. A dare un sostegno fondamentale un ottimo buon Nettuno in trigono a Marte con la Luna a fare da spalla, vera scudiera contro le intemperie astrali. Per i sentimenti, avrete bisogno di stare in dolce compagnia ma ancor di più con persone disposte a parlarvi e aiutarvi ad analizzare alcuni problemi. Potrete così trascorrere una magnifica serata con il vostro partner, grazie al vostro fascino particolarmente seducente che lo renderà felicissimo. Single, sarà il profumo dell'estate che sta arrivando o ancora un amore che stuzzica mente e cuore.

Sta di fatto che in questo periodo avete la testa per aria e nei vostri occhi semichiusi si leggono scene romantiche, magari in riva al mare in compagnia di chi ben sapete (o ambite...). Nel lavoro, riuscirete a portare allegria anche in chi vi sta accanto: condividerete ideali ma anche alcuni spunti creativi. Socievoli, sciolti e brillanti, saprete primeggiare su tutti: se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno molto positivo e fortunato in relazione a situazioni progettate da qualche tempo.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia un lunedì molto promettente, almeno in teoria. In questa splendida giornata tutto sarà probabile e nulla impossibile. Da tempo non capitava una situazione del genere: tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello ed inaspettato, ovviamente da vivere intensamente.

In amore, il vostro intuito sarà particolarmente potente, saprete indovinare gli stati d'animo altrui semplicemente sintonizzandovi sulle loro emozioni. Saprete dare un grande conforto a chi avete a cuore, rendendo la giornata serena e rilassata non solo a voi ma anche alla vostra dolce metà. Single, le stelle vi faranno entrare in diverse situazioni piacevoli che vi porteranno senz'altro a fare degli incontri molto interessanti. In verità saranno conoscenze più di amicizia che d'amore perché in questo momento avete molto bisogno di amici sinceri. Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento portandovi a dei risultati inattesi. Il vostro successo dipenderà da voi stessi e dalle vostre potenzialità.

Siete pronti per mettervi alla prova, quindi datevi da fare.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 31 maggio, per tantissimi di voi nativi si apre all'insegna della fortuna e della positività più spudorata. In campo sentimentale, il cielo vi renderà energici, efficienti e disponibili: niente e nessuno potrà scalfire la vostra serenità che, anzi, saprete irradiare verso l'esterno regalando energie positive a destra e manca. Amerete e sarete amati, sia nei rapporti di coppia sia in quelli familiari che di amicizia. Avrete sicuramente molte occasioni per poter colpire al cuore il "vostro bersaglio" e magari iniziare ad instaurare una bella intesa affettiva. Single, le stelle amiche continueranno a proteggervi e anche a regalarvi delle belle intuizioni.

Potrete andare molto lontano, a patto di rimanere con i piedi ben piantati per terra. Buone le relazioni prematrimoniali, molti single potranno programmare con una certa serenità eventi anche a lunga scadenza, logicamente in sintonia con la persona interessata. In ogni caso qualsiasi cosa deciderete di fare sarà un vero e proprio successo, sotto ogni punto di vista. Nel lavoro, davanti a voi si presenteranno nuove sollecitazioni e offerte da prendere seriamente in considerazione, seguendo il filo conduttore della ragione. Con una spinta verso l'alto crederete più in voi stessi e raggiungerete mete sconosciute.

