Un'altra settimana è alle porte e con essa anche l'inizio del mese di giugno. Vediamo cosa prevedono le stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni zodiacali. L'ingresso di Venere in Cancro porterà serenità al segno, e sistemerà i problemi di coppia.

I Gemelli ricaricheranno le energie e la voglia di fare, così come l'Acquario che potrà togliersi delle soddisfazioni sul lavoro. Sagittario, invece, sarà sottotono.

Approfondiamo l'oroscopo completo della settimana da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno per i dodici segni.

Oroscopo settimanale dal 31 maggio al 6 giugno 2021

Ariete: la nuova settimana potrebbe portare qualche attrito nei rapporti con gli altri, soprattutto in famiglia e in amore. L'ingresso di Venere in Cancro però, previsto per il 2 giugno, aiuterà a trovare dei chiarimenti. Gli influssi del pianeta vi renderanno attivi e determinati nel lavoro, mentre inviteranno alla cautela per quanto riguarda il fisico.

Toro: grazie alla complicità della Luna e al favore di Venere, l'Oroscopo lascia presagire una settimana vantaggiosa sotto tutti i punti di vista. Gli affari procederanno bene, qualcuno potrebbe concludere una vendita o firmare nuovi contratti. L'amore sarà romantico e passionale e anche gli incontri saranno favoriti per i single durante il weekend.

Gemelli: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate di grande energia, vitalità e soprattutto creatività. Nel lavoro si potranno avere le idee giuste, con Venere che aiuterà a realizzarle. In amore potreste apparire un po' distratti, e il partner potrebbe cercare affetto altrove. Siate più presenti e lasciate lo stress lavorativo fuori dalla porta di casa.

Cancro: giugno inizierà nel migliore dei modi, con Venere che arriverà nel vostro cielo e scaccerà tutte le nuvole opposte. Sarà il momento di dare ascolto al cuore, anche per i single, che potrebbero fare un incontro magico. Il lavoro porterà soddisfazioni, ma il fisico vi inviterà a rallentare i ritmi.

Leone: la settimana dal 31 maggio al 6 giugno porterà un vento di novità e leggerezza.

Il segno recupererà la forma fisica, ritrovando anche ottimismo e sicurezza. In ambito lavorativo potrebbero nascere interessanti contatti all'estero o in un'altra città; da qui a poco qualcuno potrebbe valutare di spostarsi altrove. Bene l'amore.

Vergine: la settimana inizierà con qualche grattacapo per il segno che, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe scontrarsi con l'invidia o la rivalità di un collega. Venere porterà serenità in amore e favorirà i nuovi incontri per i single. Salute in ripresa.

Bilancia: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate iniziali particolarmente sottotono per il segno che si scontrerà con Venere in opposizione. Potrebbero dunque nascere accesi contrasti in famiglia o all'interno del rapporto di coppia.

Nel lavoro dovrete evitare le prese di posizione e mostrarvi aperti alla mediazione.

Scorpione: con i caldi raggi della Luna e Venere premurosa e romantica, la nuova settimana inizierà all'insegna dell'amore e dei sentimentalismi. Anche nel lavoro arriveranno delle belle novità, soprattutto per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego o desiderano avanzare delle proposte. Weekend di relax.

Sagittario: la settimana inizierà con qualche tensione per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le collaborazioni lavorative. Tuttavia dal 2 giugno il transito di Venere garantirà serenità al segno, che potrà risolvere le incomprensioni e ristabilire l'equilibrio. Bene gli affari. Weekend di passione.

Capricorno: Venere esigente vi farà pretendere di più da voi stessi ma anche dagli altri. Sia in amore che nel lavoro non sarete disposti a scendere a compromessi. Questo atteggiamento tuttavia potrebbe favorire la nascita di polemiche nei rapporti con gli altri; siate diplomatici.

Acquario: con Venere in buona posizione, la settimana fino al 6 giugno si rivelerà vantaggiosa per gli affari e le contrattazioni. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta o firmare un nuovo progetto. Nel weekend ci sarà spazio per l'amore e i sentimenti, anche gli incontri saranno favoriti.

Pesci: Venere metterà in risalto le vostre doti seduttive. Sarà il momento ideale per risollevare un rapporto in crisi o per avviare nuove relazioni.

Anche gli incontri saranno favoriti. Inoltre saprete persuadere e far valere i vostri ideali. Bene il fisico.