Nel fine settimana del 5 e 6 giugno sul piano astrale la Luna si sposterà dai gradi dell'Ariete all'orbita del Toro (dove sosta Urano), mentre Plutone stazionerà nel segno del Capricorno. Nettuno e Giove, invece, proseguiranno il moto in Pesci, così come Saturno permarrà in Acquario. Marte e Venere, infine, continueranno il domicilio in Cancro, così come il Sole, Mercurio e il Nodo lunare rimarranno stabili nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Cancro, meno entusiasmante per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: romantici.

Con la Bianca Signora fresca dello sbarco in Cancro e la Luna, sino alle prime ore domenicali, in sestile al duetto Sole-Mercurio, il primo segno zodiacale potrebbe far riemergere la propria indole romantica nel ménage amoroso, relegata in secondo piano nelle ultime settimane.

2° posto Cancro: lungimiranti. Fine settimana in cui il primo segno d'Acqua, per merito soprattutto della congiunzione Venere-Marte nel segno e della retrogradazione plutoniana in opposizione, sembrerà assumere un mood lungimirante, che gli permetterà di mettere a segno qualche mossa particolarmente utile per il prossimo futuro.

3° posto Leone: sabato top. Il Nodo lunare in Gemelli, che stimolerà la Luna in Ariete di sabato 5 giugno, avrà buone chance di donare un inizio weekend strepitoso ai nati in Leone, specialmente sotto il profilo dei contatti.

La chiamata che attendevano da tempo potrebbe finalmente giungere e fomentare l'entusiasmo.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus relazionale. Al termine della prima settimana di giugno, grazie all'uscita dall'opposizione di Venere ed alle benevoli posizioni del Luminare notturno, i nati in Sagittario si renderanno conto della valenza di alcuni rapporti interpersonali.

Nel bel mezzo di un periodo poco limpido come questo per il terzo segno di Fuoco, sapere di poter contare sul sostegno di alcuni amici sarà un dono gradito da parte del parterre planetario.

5° posto Acquario: faccende burocratiche. La prima parte del weekend, ovvero sino all'alba del 6 giugno, avrà ottime possibilità di essere la più indicata per i nati in Acquario che vorranno sistemare alcune questioni pratiche e/o burocratiche insolute.

Da domenica, difatti, saranno più probabili ritardi e contrattempi di sorta che ne rallenterebbero l'ultimazione.

6° posto Gemelli: sereni. La passionalità nel ménage amoroso dei giorni precedenti potrebbe affievolirsi in casa Gemelli, per lasciar spazio ad un clima sereno e simbiotico in coppia, più incline alle coccole che alle arti amatorie.

7° posto Toro: ambiziosi. Semaforo acceso sul verde per il primo segno di Terra, specialmente domenica 6 giugno quando la Luna nel segno si congiungerà ad Urano, che sarà presumibilmente invogliato a mettere in campo un'ambizione più spiccata sul fronte professionale, con interessanti risultati al seguito. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi del giorno 5, quando sarebbe bene ponderare con dovizia ogni parola proferita perché sarà facile incorrere in qualche gaffe.

8° posto Vergine: a rilento. Malgrado qualche piccolo intoppo rallenterà l'incedere dei progetti professionali della prima e della seconda decade di casa Vergine, i nativi non dovrebbero gettare tutto alle ortiche. Arrendersi nei momenti più impegnativi sarebbe sempre da evitare, in particolar modo con Giove in opposizione che farebbe terreno bruciato, professionalmente parlando, attorno a loro.

9° posto Scorpione: pessimisti. Con la Luna quadrata di domenica 6 giugno e la poco conciliante retrogradazione saturniana per l'intero weekend, i nati in Scorpione potrebbero assumere un mood pessimista che gli farà vedere il marcio laddove non ci sarà. Queste elucubrazioni mentali, difatti, spingeranno il secondo segno d'Acqua a spaccare il capello in quattro nei confronti di qualsiasi accadimento soffermandosi, come spiacevole conseguenza, sulle note poco piacevoli dello stesso.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore flop. Venere in Cancro e Mercurio in Gemelli, adesso non particolarmente affiatati come qualche giorno fa, renderanno probabilmente il fine settimana dei nati in Bilancia incline a qualche piccolo battibecco di coppia. Sarà facile, quindi, che nascano dei litigi per futilità con la dolce metà, specialmente sabato sera quando il sestile tra i Luminari sembrerà ingigantire ogni manchevolezza del partner.

11° posto Capricorno: lavoro flop. I nati sotto il segno del Capricorno parranno trovarsi sulle montagne russe nel settore professionale nel fine settimana del 5-6 giugno, dove ad un sabato denso di probabili scoperte poco entusiasmanti seguirà una domenica di chiarimenti con capi e colleghi dai toni accesi.

Che il periodo lavorativo non sia dei migliori, il terzo segno di Terra lo ha compreso già da qualche mese, ma durante il weekend alcuni nodi potrebbero venire al pettine, col parterre planetario che spingerà i nativi a prendere una decisione in merito.

12° posto Pesci: relax. Troppo contrastanti gli aspetti planetari del fine settimana per i gusti del dodicesimo segno zodiacale, il quale preferirà probabilmente mettere in stand-by il tran-tran quotidiano a pro di qualche momento di rigenerante relax. Saranno 48 ore durante le quali il terzo segno d'Acqua dovrebbe evitare di cimentarsi in impegni gravosi, perché qualche difetto di concentrazione potrebbe giocargli brutti scherzi.