Nella settimana dal 7 al 13 giugno troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi del Toro (dove risiede Urano) al segno del Cancro (dove sosta Venere). Saturno, invece, proseguirà il transito in Acquario, così come Nettuno assieme a Giove permarranno in Pesci. Marte viaggerà dall'orbita del Cancro al Leone, mentre il Nodo Lunare, Mercurio ed il Sole continueranno il domicilio in Gemelli. Plutone, infine, rimarrà stabile nel segno del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Cancro, meno roseo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: stacanovisti. Alle ore 10:52 di giovedì ci sarà il Novilunio nel segno che permetterà, con ogni probabilità, ai nati Gemelli di raccogliere i frutti professionali seminati dalla Luna Piena opposta del 26 maggio. Il primo segno d'Aria, dal 10 giugno in poi, avrà inoltre buone possibilità di vivere con maggiore entusiasmo i nuovi progetti lavorativi intrapresi, dando dimostrazione di uno spiccato stacanovismo.

2° posto Leone: tenaci. La seconda e terza decade di casa Leone, che al momento non dovrà fare i conti con la retrogradazione saturniana in opposizione, potrà godere a piene mani dello sbarco marziale nel segno che li renderà resilienti nei confronti delle avversità giornaliere.

Effemeridi meno entusiasmanti per la prima decade, coi felini che potrebbero ritrovarsi nel weekend a litigare per futilità.

3° posto Cancro: romantici. La Bianca Signora sui loro gradi in trigono a Giove sommata a Marte nel segno in trigono a Nettuno saranno, c'è da scommetterci, i due aspetti planetari che riaccenderanno l'indole romantica nel ménage amoroso del primo segno d'Acqua.

A beneficiarne maggiormente sarà la prima decade ed i nati nei primi giorni della seconda, i quali saranno particolarmente attenti alle esigenze dell'amato bene e vogliosi di accontentare i loro desideri.

I mezzani

4° posto Scorpione: weekend top. Settimana in crescendo quella che probabilmente si appresteranno a trascorrere i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto sul fronte sentimentale.

Contrariamente agli amici del Cancro, il secondo segno d'Acqua potrebbe preferire concentrarsi sulle arti amatorie nel weekend ed il partner apprezzerà di buon grado.

5° posto Bilancia: briosi. Eccezion fatta per le routinarie giornate di lunedì e martedì, la settimana in casa Bilancia scorrerà presumibilmente sui binari dell'entusiasmo, grazie alla congiunzione tra i Luminari d'Aria (che terrà banco dal 9 all'11 giugno) ed a Mercurio frizzante in Gemelli. L'unico neo del periodo sarà, con tutta probabilità, rappresentato dalle scarne possibilità di avanzamento professionale.

6° posto Acquario: punto della situazione. Durante questa settimana di fine primavera il quarto segno Fisso potrebbe aver bisogno di un check-point, così da riconsiderare priorità, progetti e rapporti interpersonali prima della controversa stagione estiva (sino al termine di luglio) che partirà a breve.

Con Giove in Pesci, Saturno che camminerà all'indietro nel segno e la Luna Nuova d'Aria non ci sarà tempo per mentire a sé stessi o farsi andare bene situazioni relazionali oramai logore. I nativi, difatti, dovrebbero tagliare i rami secchi senza troppe remore, così da far spazio al nuovo che avanza.

7° posto Pesci: attendisti. Malgrado il supporto del Grande Benefico ed i valori d'Acqua sempre più pressanti, i nati Pesci percepiranno probabilmente che non sarà ancora il periodo giusto per forzare eventi e situazioni, preferendo assumere un mood attendisti. La loro intuizione avrà ottime probabilità di rivelarsi azzeccata, perché sarebbe meglio attendere lo sbarco del Sole in Cancro (22 giugno) prima di dare il via ad un progetto o lanciarsi in un corteggiamento.

8° posto Toro: a piccoli passi. Sette giorni dove i nati Toro, principalmente la terza decade, potrebbero rendersi conto, già da mercoledì, come sarà bene accontentarsi dei piccoli traguardi raggiunti, anziché divenire insofferenti per dei risultati al di sotto delle aspettative. La nota positiva, inoltre, è che gli influssi di Urano nel segno saranno più potenti a causa della retrogradazione di Saturno e ciò permetterà al primo segno di Terra di rendere ogni piccolo avanzamento, pratico o professionale, durevole nel tempo.

9° posto Vergine: inizio sprint. Le 48 ore che apriranno la settimana si riveleranno, con tutta probabilità, le migliori per i nati Vergine, sia dal punto di vista umorale che per quanto riguarderà le nuove conoscenze affettive.

Grazie alla congiunzione Luna-Urano di Terra in ottava dimora, difatti, il secondo segno Mobile darà dimostrazione di grande intraprendenza ad inizio settimana, e ciò potrebbe ammaliare qualche affascinante "preda" sentimentale.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: scelte. Dallo sbarco di Giove e Saturno nell'affine Acquario di fine 2020, i nati Sagittario hanno, volente o nolente, dovuto fare i conti con una realtà esistenziale che gli stava stretta ma, al contempo, alcune circostanze non gli hanno permesso di poter attuare un restyling della loro vita. In questa settimana, invece, il parterre planetario farà un regalo al terzo segno di Fuoco, ovvero il Novilunio in opposizione che stimolerà sia Plutone che Saturno, entrambi retrogradi, spingendoli a fare delle scelte.

Tali decisioni, malgrado all'apparenza possano risultare sofferte e/o destabilizzanti, avranno il pregio di spianare la strada ad un nuovo percorso, il quale a lungo termine si rivelerà più affine alle loro peculiarità innate.

11° posto Ariete: stress. Il proverbio "Chi troppo vuole nulla stringe" potrebbe rappresentare al meglio ciò che vivranno i nati Ariete in questi sette giorni di giugno. Occasioni pratiche ed opportunità professionali giungeranno a tamburo battente per il primo segno zodiacale, ma l'inghippo risiederà presumibilmente nel fatto che con Marte di Fuoco e Venere d'Acqua sarà enorme la loro voglia di non perdere l'appuntamento col destino. I nativi non vorranno perdere alcuna possibilità che gli si parerà davanti, ed il rischio sarà di stressarsi inutilmente per le troppe fatiche mentali e fisiche spese.

12° posto Capricorno: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per la prima decade di casa Capricorno, la quale dovrà fare i conti con le paturnie venusiane nonché con la destabilizzante, perché troppo euforica, Luna Nuova nei Gemelli. Osticità planetarie che si riverseranno, c'è da scommetterci, nel rapporto di coppia, coi nativi che si dimostreranno insofferenti ed a tratti sfuggenti, e ciò non favorirà affatto l'armonia nel nido domestico, anzi. Accuse e litigi, specialmente giovedì e venerdì, potrebbero farcire la relazione sentimentale ed alcuni nativi sfogare le proprie frustrazioni amorose nel cibo o nell'alcol.