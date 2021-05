Maggio sta per concludersi, ma prima di accogliere il nuovo mese, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo weekend. Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire 48 ore interessanti, energiche ed emozionanti per lo Scorpione e il Leone, mentre per il Capricorno è il momento di sfoggiare tutto il suo fascino e fare nuove conquiste. Sagittario fuori forma. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, per tutti i segni.

Oroscopo fine settimana 29-30 maggio 2021

Ariete: le giornate conclusive del mese si rivelano alquanto faticose per il segno, che durante questo weekend potrebbe essere costretto, a causa di alcuni fastidi alle gambe e alle articolazioni, a rimandare tutti gli impegni presi per concedersi del sano riposo. Amore romantico e sorprendente.

Toro: l'oroscopo del weekend lascia prevedere 48 ore positive ed energiche per il segno. È il momento di staccare la spina dal lavoro e organizzare qualcosa di diverso, come una gita fuori porta o una serata tra amici. L'amore si riaccende e anche i nuovi incontri sono favoriti per i single.

Gemelli: durante il fine settimana potrebbero nascere delle questioni da risolvere, riguardanti soprattutto la famiglia o la gestione della casa.

Potrebbe trattarsi di una spesa improvvisa da sostenere o di un'eredità da dividere, ma le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a sbrogliare la matassa. Alti e bassi in amore.

Cancro: durante la giornata di sabato 29 maggio un ritorno dal passato potrebbe bussare alla vostra porta, potrebbe trattarsi di un ex coniuge o ex socio venuto ad avanzare inutili pretese.

Per fortuna saprete gestire la situazione al meglio, assicurandovi una serena spensierata e serena.

Leone: la settimana è stata abbastanza impegnativa, ma anche ricca di soddisfazioni. Durante il weekend è bene rallentare un po' i ritmi, concedersi del tempo per se, per riposare o dedicarsi ai propri hobby, ma soprattutto stare in famiglia.

Anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: è proprio vero che l'ispirazione arriva quando meno te lo aspetti e il segno potrebbe restare stupito dalle sue stesse abilità durante questo fine settimana. Sarete inarrestabili, inarrivabili, pronti a portare a casa qualunque risultato. L'amore si veste di passione e chi è single potrebbe fare un incontro fortunato.

Bilancia: dedicarvi all'amore e alla cura della famiglia durante questo weekend vi aiuta ad uscire da quella profonda sensazione di stress e inadeguatezza che vi ha accompagnato durante le ultime giornate della settimana. È il momento di stare in compagnia e abbandonarsi al divertimento e al buon umore.

Scorpione: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate energiche e positive.

Avete voglia di scappare dalla solita routine e vivere due giornate diverse, magari al mare o a contatto con la natura. In tutto questo l'amore ricompre un ruolo essenziale, senza non potreste stare.

Sagittario: gli astri lasciano presagire un weekend leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di fastidi a gambe e schiena. Meglio rimandare gli impegni e concedersi un po' di riposo.

Capricorno: durante il fine settimane le stelle rendono il vostro fascino irresistibile. Si apre per voi la stagione delle conquiste, avete voglia di innamorarvi, di sentire le farfalle nello stomaco, di nutrirvi di passione. Questo weekend avrete ciò che state cercando, non lasciatevelo scappare.

Acquario: mentre la giornata di sabato 29 maggio è incentrata sul lavoro e gli affari, dove potrebbero esserci dei dettagli da rivedere o un contratto da firmare. Domenica ci si può finalmente dedicare alle proprie passioni e ai propri cari. Incontri favoriti per i single in cerca dell'amore.

Pesci: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate utili e interessanti sotto tutti i punti di vista. In ambito lavorativo sono in arrivo delle novità e voi sarete preparati ai cambiamenti che potrebbero innescare. L'amore è brioso e divertente e i single potrebbero avviare interessanti conoscenze.