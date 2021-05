L'oroscopo del 20 maggio sarà caratterizzato da molteplici elementi di novità. Alcuni segni riusciranno a cogliere la palla al balzo per volgerli a loro favore, mentre altri sposteranno l'attenzione su determinate preoccupazioni.

Per avere un quadro più completo delle influenze astrali di domani, sarà necessario analizzare i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in quadratura a Luna, in quadratura a Giove e in trigono a Plutone

Luna in opposizione a Giove

Mercurio in quadratura a Nettuno

Venere in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 maggio.

Oroscopo e consigli degli astri del 20 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la competizione potrebbe danneggiare alcuni aspetti della vostra personalità. Tenderete a essere troppo stressati e a non riuscire a gestire i molteplici impegni di cui vi sovraccaricherete. Sarà fondamentale dare più spazio agli amici e all'amore del partner. Le vostre prestazioni a livello professionale, in questo modo, miglioreranno sicuramente.

Toro: non sopporterete le prepotenze e i ricatti emotivi. In amore sarete sicuri di voi stessi e lascerete poco margine di errore al partner. Questo potrebbe causare alcune incomprensioni di coppia, ma con il giusto approccio avrete modo di risolvere tutto velocemente. Sul lavoro non otterrete i risultati desiderati, ma ci sarà ancora tempo per migliorare.

Gemelli: potrebbero esserci importanti cambiamenti a livello lavorativo. Avrete modo di vivere una nuova esperienza, ma non dovrete farvi intimidire dalla poca dimestichezza. Ci vorrà del tempo per prendere confidenza con le nuove mansioni e ogni azione comporterà un certo livello di stress. Dopo gli ostacoli iniziali, però, tutto andrà per il meglio.

Cancro: avrete bisogno di parlare con il partner per esprimergli i vostri dubbi. Ci saranno alcuni suoi comportamenti che vorrete modificare, ma non potrete farlo se non darete le giuste motivazioni. Potrebbe essere una conversazione difficile da gestire e, per questo, le previsioni zodiacali di domani consigliano di non eccedere con le pretese.

Previsioni zodiacali del 20 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: riuscirete a trovare le forze per sollevarvi e per superare questo brutto periodo. Non sarà facile perdonare chi vi ha fatto del male, ma scappare dalle situazioni non vi porterà alcun vantaggio. Avrete tanti progetti per il futuro, alcuni più realizzabili di altri. Per fortuna, non sarete soli, ma attorno a voi avrete persone disposte a dimostrarvi tutto il loro affetto.

Vergine: sarete risoluti nella gestione della casa e in quella dei rapporti interpersonali. Non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa, ma starete un po' troppo sulla difensiva. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere un po' più spontanei.

In amore, non ci saranno novità importanti e il rapporto con il partner procederà senza troppi ostacoli.

Bilancia: vorreste avere più tempo da dedicare alle vostre passioni. Purtroppo dovrete fare delle scelte perché determinate situazioni vi spingeranno a concentrarvi su altro. Gli amici saranno pronti a venirvi incontro in caso di necessità, ma il partner non si rivelerà così comprensivo. Potrebbe essere il momento giusto per rivalutare la vostra storia d'amore.

Scorpione: i sentimenti per il partner saranno talmente intensi da distrarvi da tutto il resto. Avrete occhi solo per lui e sarete fieri della relazione che state costruendo. Sentirete il bisogno di organizzare nuove attività insieme, soprattutto ora che sarà possibile avere maggiore libertà.

Vi renderete conto, inoltre, di avere tantissimi interessi in comune.

Astrologia di domani 20 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti ad accogliere con gioia l'influenza di Cupido. Avrete voglia di avere accanto una persona dinamica e allegra, che non si faccia fermare dagli altri e che metta al primo posto l'amore di coppia. Non sarà una ricerca facile, ma con il giusto atteggiamento potreste raggiungere l'obiettivo desiderato. Attenzione all'invidia dei colleghi di lavoro.

Capricorno: dal punto di vista emotivo, avrete bisogno di ritrovare il vostro vecchio equilibrio. Alcuni eventi, infatti, metteranno alla prova la vostra pazienza e vi spingeranno a dire cose che, in verità, non pensate realmente.

La situazione sul lavoro, per fortuna, vi farà sentire meglio e vi offrirà nuovi stimoli.

Acquario: vi renderete conto di dover tenere alcune idee solo per voi. Vi chiuderete a riccio ed escluderete determinate persone dalla vostra vita. Questo causerà delle incomprensioni, però, per il momento, non sarete disposti a dare spiegazioni. Il lavoro costituirà una parte fondamentale di questa giornata perché vi sarà di grande stimolo.

Pesci: la collaborazione del partner per voi sarà di vitale importanza, ma dedicherete questa giornata soprattutto ai rapporti di amicizia. Avrete accanto persone molto speciali, in grado di rinunciare a qualcosa di importante, pur di difendervi. Anche voi sarete degli ottimi amici, leali e sinceri.

Forse, ci sarà una piccola novità in ambito lavorativo.