L'oroscopo della giornata di lunedì 17 maggio prevede un inizio di settimana scoppiettante per i nativi del Leone, che vedranno dalla loro parte la Luna e Venere, pronti a regalare forti emozioni in coppia, mentre l'Ariete presterà grande attenzione ai dettagli, a ogni particolare. Giove in buon aspetto permetterà ai nativi Toro di avere delle idee piuttosto valide, mentre Marte in trigono per il segno dello Scorpione sarà di grande aiuto per completare le tante mansioni da svolgere.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 17 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 17 maggio 2021 segno per segno

Ariete: inizio di settimana decisamente migliore in ambito sentimentale per i nativi del segno.

La Luna si affaccerà dal segno del Leone, e vi darà una mano a risolvere alcuni piccoli battibecchi avuti in precedenza con il partner per riavere un rapporto pacifico, sereno. Se siete single questa potrebbe rivelarsi una giornata speciale per voi. In ambito lavorativo per ottenere il massimo dai vostri progetti, cercherete di prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio. Voto - 7,5

Toro: sarete reattivi e concentrati sul lavoro secondo l'oroscopo di lunedì 17 maggio. La posizione favorevole di Giove vi permetterà di guadagnare punti, grazie a delle grandi idee da sviluppare nel breve tempo. Per quanto riguarda i sentimenti invece non sarà la giornata migliore della settimana, in quanto la Luna in quadratura causerà qualche piccolo battibecco tra voi e il partner.

Se siete single non per forza dovrete pensare a innamorarvi. Sfruttate questo tempo per il vostro benessere. Voto - 7+

Gemelli: stelle favorevoli dal punto di vista sentimentale. Venere e la Luna saranno in ottimo aspetto, mantenendo una certa sensualità e passionalità con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single riuscirete ad essere piuttosto magnetici. Per quanto riguarda il lavoro sperare in qualcosa di straordinario con Giove in quadratura non sarà facile. Accontentatevi invece di qualcosa di ordinario, di discreti successi. Voto - 8-

Cancro: predizioni astrali positive per i nativi del segno. La vostra relazione di coppia non sarà tra le migliori in assoluto, ma sicuramente in grado di camminare sulle proprie gambe.

Sentitevi soddisfatti così dunque. Se siete single il vostro modo di agire sarà sempre in funzione e nel rispetto degli altri. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno discrete soluzioni in arrivo per ottenere risultati decisamente migliori dai vostri progetti. Voto - 7,5

Leone: inizio di settimana ottimo, grazie ad un cielo davvero radioso nei vostri confronti. Dal punto di vista sentimentale infatti, la Luna e Venere in ottima posizione esalteranno il vostro rapporto, e vivere forti emozioni con il partner non sarà così difficile. I single riusciranno a sentirsi felici in compagnia delle persone che amano. Per quanto riguarda il lavoro lasciate spazio a nuove idee, che magari potrebbero portare una ventata di buone notizie.

Voto - 8+

Vergine: la Luna si andrà a mettere alle vostre spalle questo lunedì. Dal punto di vista sentimentale ciò non vi sarà di grande aiuto, mostrando spesso indecisioni e un atteggiamento poco convincente nei confronti del partner o della persona che vi piace qualora siate single. Instabilità anche per quanto riguarda il lavoro, in quanto Giove e Mercurio in cattivo aspetto potrebbero portarvi fuori strada con dei progetti per voi ambiziosi e importanti. Voto - 6-

Bilancia: essere ambiziosi sul posto di lavoro non è una brutta cosa, ciò nonostante, considerato che Giove non è più dalla vostra parte, forse sarebbe il caso di rivedere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti invece, la Luna in sestile e Venere in trigono garantiranno stabilità e voglia di portare avanti il vostro rapporto.

Se siete single, l'oroscopo della giornata di lunedì 17 maggio annuncia un forte magnetismo da parte vostra, che vi permetterà di avvicinarvi alla persona che vi piace. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di lunedì sottotono per voi nativi del segno, ma dalla quale potreste comunque tirare fuori qualcosa di soddisfacente. In amore basterà mantenere la calma ed evitare di essere provocanti. I single dovranno imparare a prendersi le loro responsabilità quando necessario. Per quanto riguarda il lavoro non bisogna farsi prendere dal panico davanti un nuovo progetto. Fate un bel respiro, studiate la situazione e se strettamente necessario, chiedete aiuto a chi ne sa di più. Voto - 7-

Sagittario: configurazione astrale sicuramente poco soddisfacente per voi nativi del segno, ma dalla quale potreste imparare qualcosa di nuovo sul vostro carattere.

Inoltre, la Luna sarà in buona posizione in questa giornata, e sarà utile per far uscire il vostro lato migliore, con il partner, e con le persone che più amate. Sul fronte professionale non ci saranno grandi novità, questo vorrà dire che ancora dovrete faticare un po’ prima di tornare sulla giusta strada. Voto - 6,5

Capricorno: qualche piccolo imprevisto non riuscirà di certo a fermarvi al lavoro. Marte è in opposizione, ma Giove è favorevole, e cercherete di dare il massimo con i vostri progetti. In amore sarà una giornata tutto sommato tranquilla, molto piacevole da vivere insieme al partner o in famiglia. Se siete single il vostro romanticismo non sarà al top, ma tutto sommato vi farete notare.

Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di lunedì discreto per voi nativi del segno. La Luna purtroppo sarà in opposizione, e con il partner le cose potrebbero non andare esattamente come previsto. Per quanto riguarda i single non dovete avere rancore con chiunque, ricordando soltanto i momenti brutti. Per quanto riguarda il lavoro grinta e determinazione non mancheranno, ma questa volta potrebbero non essere sufficienti. Voto - 6,5

Pesci: una giornata nel complesso valida per quanto riguarda il lavoro. I vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a non essere troppo superficiali. La sfera sentimentale invece non sarà il top a causa di Venere, tant'è che difficilmente riuscirete ad andare d'accordo con il partner.

Se siete single cercate di venire incontro alle esigenze degli altri. Voto - 7-