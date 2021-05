L'Oroscopo del 16 maggio riserverà sorprese per quasi tutti i segni zodiacali. Molti trascorreranno una giornata all'insegna della serenità, mentre altri faranno di tutto per evitare di cadere nella monotonia quotidiana. Ci sarà chi si farà trascinare dai sentimenti e chi preferirà mantenere un controllo più rigido sul proprio cuore.

Per avere un quadro più preciso delle influenze astrali del 16 maggio, è necessario osservare attentamente la volta celeste. Tra gli aspetti planetari principali spiccano i seguenti:

Sole in trigono a Plutone

Luna in congiunzione a Marte

Mercurio in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Vediamo, a questo punto, cosa riserva l'oroscopo del 16 maggio ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo di domenica 16 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il fato non sarà dalla vostra parte. Vi sentirete trascurati e non potrete fare a meno di provare un'intensa rabbia. Questo sentimento potrebbe sfociare in comportamenti poco controllati e piuttosto preoccupanti. Le previsioni zodiacali del 16 maggio consigliano di trovare dei metodi alternativi per sfogare il malessere interiore.

Toro: avrete bisogno di dedicare questo 16 maggio al relax. Non vorrete accumulare stress a causa di inutili preoccupazioni o di litigi pressanti. Con la mente vi allontanerete da tutto ciò che potrà farvi del male, anche se questo si tradurrà in una minore frequentazione del partner. L'oroscopo consiglia di non trascurare i problemi di coppia.

Gemelli: cercherete di allontanare tutti i cattivi pensieri, in modo da poter vivere una domenica spensierata e rilassante. Avrete voglia di trascorrere del tempo con gli amici e di fare lunghe passeggiate. Non penserete al lavoro perché avrete tutta la settimana per farlo. In amore ci saranno alti e bassi, ma alla fine sarà il cuore a trionfare.

Cancro: per voi sarà molto facile comprendere la famiglia. Farete di tutto per aiutarla, non permettendo al partner di interferire in questo aspetto della vostra vita. Una particolare richiesta potrebbe turbarvi un po', ma non avrete alcuna intenzione di lasciare qualcuno in difficoltà. Non vedrete l'ora di iniziare una nuova settimana per mostrare a tutti le vostre abilità.

Previsioni zodiacali di domani 16 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto socievoli con gli altri e non farete altro che cercare legami duraturi e stabili. Gli amici si riveleranno degli alleati preziosi, soprattutto di fronte ad alcune situazioni non facili da risolvere. In amore, al contrario, avrete qualche piccolo problema. Il partner sarà un po' troppo esigente e voi non sarete pronti a rinunciare alla vostra libertà.

Vergine: non ci saranno molti cambiamenti nel vostro atteggiamento. Continuerete a chiudervi in voi stessi e ad essere bruschi nelle risposte. Qualcuno proverà a comprendere il vostro punto di vista, ma dovrete fare un passo in avanti se vorrete ritrovare la vecchia armonia.

Anche il partner sarà in difficoltà.

Bilancia: gli amici saranno fondamentali per voi e prenderete molto seriamente i loro consigli. Purtroppo, non tutti saranno in buona fede e qualcuno potrebbe sollevare delle critiche solo per ferirvi. Le previsioni zodiacali del 16 maggio consigliano di impegnarvi nel rafforzamento della vostra autostima: potreste ottenere dei grandi risultati.

Scorpione: vi sentirete completamente padroni della giornata. Non ci sarà nulla che potrà cogliervi impreparati o che riuscirà a modificare i vostri piani. Sprigionerete una grande sicurezza e la vostra autostima vi consentirà di relazionarvi in modo onesto e sincero con gli altri. Il partner apprezzerà molto questo vostro lato.

Astrologia del 16 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: ci saranno delle situazioni che vi costringeranno ad esporvi. Non avrete voglia di condividere il vostro pensiero con gli altri, ma non potrete tirarvi indietro. La paura di essere giudicati potrebbe frenarvi un po' e mettervi in imbarazzo. Il partner, però, sarà in grado di farvi sentire tutto il suo affetto e di tirarvi su di morale.

Capricorno: sentirete il bisogno di fare un'accurata selezione delle persone che vi circonderanno. Non vorrete più dare fiducia a tutti perché qualcuno vi ha fatto del male. Preferirete la compagnia di chi saprà esibire un sorriso in ogni circostanza. Non avrete voglia di ascoltare lamentele o pettegolezzi inutili.

Acquario: vi troverete davanti ad un bivio e dovrete fare una scelta molto importante. Riceverete pareri contrastanti, ma nel corso della giornata avrete le idee più chiare. Quello che farete potrebbe avere un certo peso sul vostro futuro, ma sarete pronti a prendervi tutte le responsabilità. L'oroscopo consiglia di esprimervi chiaramente e mantenendo la calma.

Pesci: la vita di coppia andrà a gonfie vele. Il vostro rapporto sarà basato sulla passione e sulla comprensione reciproca. Vi sentirete stimati e alle vostre emozioni verrà dato un grande peso. Qualcuno, però, potrebbe essere invidioso della vostra felicità. La cosa migliore sarà non ascoltare le malelingue e concentrarvi solo sulle persone a cui volete bene.