L'oroscopo del 25 maggio darà la priorità ai sentimenti e alle emozioni dei segni zodiacali. Cupido, in alcuni casi avrà la meglio, mentre in altri soccomberà davanti alle difficoltà quotidiane.

Per avere un quadro più definito delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in quadratura a Giove

Luna in quadratura a Saturno e in opposizione a Urano

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Marte in trigono a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito i dettagli dell'Oroscopo del 25 maggio.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 25 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sentirete il bisogno di essere i protagonisti della situazione. Canalizzerete l'attenzione di amici e famigliari, ma anche in amore ve la caverete piuttosto bene. Il partner, infatti, non riuscirà a distogliere gli occhi da voi. Si sentirà attratto dal vostro carisma ed esprimerà a cuore aperto i suoi sentimenti. Qualche premura in più potrebbe aiutare il vostro rapporto.

Toro: non vedrete l'ora di sfidare voi stessi e il vostro bisogno di successo. Impiegherete tutte le energie possibili per emergere sul posto di lavoro e non permetterete a nessuno di sottrarvi l'occasione tanto attesa. Il vostro atteggiamento potrebbe risultare scomodo agli occhi degli altri, però voi, senza alcun ripensamento, andrete avanti per la vostra strada.

Gemelli: le richieste del partner non saranno semplici da soddisfare. Vi renderete conto di dover dare un nuovo equilibrio al rapporto di coppia, ma non sarà semplice. Sarà necessario compiere un grande lavoro su voi stessi e sul vostro modo di interagire. I consigli degli amici non mancheranno ed alcuni saranno più preziosi che mai.

Cancro: farete fatica ad ammettere i vostri sentimenti perché temerete di ricevere un "No" come risposta. Per il momento, preferirete rimanere nel dubbio e continuare a sognare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare attenzione ai piccoli segnali che vi manderà l'altra persona: potreste rimanere davvero sorpresi.

Previsioni zodiacali di domani 25 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete la sensazione che i vostri sacrifici non vi portino a nulla di concreto. Per fortuna, la vostra tenacia non vacillerà neanche per un istante. L'oroscopo di domani suggerisce di tenere duro e di non temere troppo gli ostacoli. Se lotterete per i vostri sogni, prima o poi, raggiungerete i risultati desiderati. La relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi.

Vergine: sentirete il bisogno di trascorrere del tempo con i vostri amici. Vorrete confrontarvi con loro su alcune questioni fondamentali per voi. I suggerimenti ricevuti potrebbero cambiare le carte in tavola, ma non tutti saranno compatibili con il vostro stile di vita.

Sarà fondamentale prendervi del tempo per riflettere.

Bilancia: gli impegni lavorativi vi porteranno lontano dal partner. Vorreste avere più tempo per interagire con lui, ma sarete costretti a rinunciare. Per fortuna, la tecnologia vi aiuterà a rimanere in contatto. Sarà fondamentale non sovraccaricarvi di stress eccessivo in modo da evitare un possibile rallentamento nei ritmi quotidiani.

Scorpione: vi impegnerete concretamente per cambiare il vostro futuro. Ci saranno tante cose che vorrete fare e proverete a coinvolgere amici e partner. Non tutti acconsentiranno, ma le persone più affezionate a voi rimarranno al vostro fianco. Sul lavoro ci saranno dei piccoli ostacoli da superare. Una buona autostima sarà fondamentale.

Astrologia del 25 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la relazione con la vostra famiglia prenderà una piega inaspettata. Alcuni comportamenti deluderanno le vostre aspettative, ma per sistemare le cose sarete costretti a scendere a compromessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi trasportare dalla rabbia o dal rancore, ma di rimanere il più possibile razionali.

Capricorno: la cura per l'aspetto fisico avrà un ruolo prioritario in questa giornata. Adorerete giocare con i colori e sperimentare nuovi capi d'abbigliamento. Questo vi farà sentire molto meglio con voi stessi e contribuirà, in modo significativo, all'aumento della vostra autostima. Anche il partner e gli amici noteranno questa nuova energia.

Acquario: il rapporto con il partner sarà altalenante. Da una parte sentirete il bisogno di mettere fine alle incomprensioni, ma dall'altra non vorrete rinunciare ai diritti che riterrete di meritare. Vi prenderete del tempo per fare il punto della situazione e per decidere in che direzione portare la coppia. La famiglia, per fortuna, sarà pronta a sostenervi.

Pesci: vivrete la giornata con molta serenità. Vi dedicherete ai vostri hobby preferiti e non darete adito a discussioni inutili. Rimanderete tutte le mansioni non necessarie perché vorrete sfruttare le energie per qualcosa che amate. In amore, vi sentirete molto affiatati con il partner. Condividerete momenti importanti e vi lascerete travolgere dal suo carisma.