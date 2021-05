Mercoledì 26 maggio troveremo sul piano astrale la Luna Piena nel segno del Sagittario, mentre Marte sosterà sui gradi del Cancro. Saturno, invece, proseguirà l'orbita in Acquario, così come Plutone resterà in Capricorno e Nettuno assieme a Giove rimarranno nel segno dei Pesci. Infine, il Nodo Lunare, Mercurio, il Sole e Venere continueranno la sosta in Gemelli come Urano permarrà nel domicilio del Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: intuitivi. Al primo segno d'Aria basterà probabilmente un fugace sguardo per carpire le intenzioni altrui, specialmente quando osserveranno la dolce metà che parrà un libro aperto per loro.

Ottime effemeridi anche per i liberi professionisti del segno che, durante questo martedì, avranno le carte in regola per allargare la clientela.

2° posto Leone: soluzioni. L'angoscia derivante da qualche annosa questione irrisolta ha dato del filo da torcere ai nati Leone durante le prime tre settimane di maggio ma, grazie al Plenilunio in Sagittario ed allo Stellium in Gemelli, avranno ottime chance di trovare innovative soluzioni alle loro problematiche.

3° posto Acquario: amore top. Sotto la lente d'ingrandimento di casa Acquario potrebbe esserci il ménage amoroso che, per merito della Luna Piena nell'amico Sagittario e del duetto Venere-Mercurio nel loro Elemento, li vedrà più attenti alle esigenze del partner e grati per i piccoli gesti amorosi dello stesso.

I mezzani

4° posto Bilancia: sereni. Sul fronte relazionale del secondo segno d'Aria parrà esserci una schiarita, dopo i nuvoloni grigi dei giorni scorsi, e così la giornata di domani potrà presumibilmente trascorrere sui binari della serenità, bandendo contrasti e musi lunghi.

5° posto Ariete: opportunità. Semaforo acceso sul verde per il fronte lavorativo del primo segno di Fuoco, il quale avrà ottime possibilità di scorgere nuove opportunità da qualche fresca conoscenza.

Tali occasioni professionali andrebbero colte al volo anche se, sulle prime, i nati Ariete avranno qualche titubanza potendosi trattare di un ambito lontano dalle loro corde.

6° posto Scorpione: schietti. Mercoledì dove i nati Scorpione assumeranno, c'è da scommetterci, un mood spiccatamente sincero che, sebbene farà storcere il naso a qualche collega, li aiuterà a liberare di qualche fastidioso peso sullo stomaco.

7° posto Toro: punto della situazione. Giornata che potrebbe rivelarsi ideale in casa Toro per fermarsi un attimo, mettendo in stand-by il tran tran quotidiano, e fare il punto della situazione, così da ponderare a dovere le prossime mosse esistenziali da attuare.

8° posto Pesci: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante sarà, con ogni probabilità, ridotta al lumicino per il dodicesimo segno zodiacale in queste 24 ore, durante le quali i nativi preferiranno lasciarsi trasportare da immaginifici voli pindarici.

9° posto Cancro: amore flop. Qualche ruggine in coppia avrà buone chance di riemergere in questa giornata, coi nati Cancro che, anziché smorzare i toni, sembreranno rincarare la dose col partner rispolverando ulteriori attriti pregressi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: mollare le redini. Mercoledì dove probabilmente non ci sarà spazio per il pragmatismo e la logica in casa Capricorno, a causa di un parterre planetario tendente al lato sognatore della vita. Il terzo segno di Terra, quindi, sarà invitato a mollare le redini mentali, specialmente quelle legato al fronte razionale, e lasciarsi coinvolgere quanto più possibile dall'immaginazione.

11° posto Vergine: confusi. Se sino a martedì le idee non erano proprio chiarissime per i nati Vergine, con la Luna Piena e Giove opposto la confusione potrebbe regnare sovrana in questa giornata primaverile, ma anche giovedì e venerdì la lucidità verrà meno.

12° posto Sagittario: fuori giri.

Il bacio tra Eclissi e Plenilunio nel segno vicino al Nodo Sud e stimolato dal Nodo Nord in opposizione saranno, con tutta probabilità, i protagonisti astrali del controverso mercoledì che probabilmente trascorrerà il terzo segno di Fuoco. Sarà bene che i nativi non prendano decisioni affrettate, perché sarà difficile tornare sui propri passi in caso di pentimento.