L'Oroscopo del giorno 1° luglio riparte con nuove previsioni messe in conto ai settori relativi all'amore e al lavoro. In primo piano quest'oggi i segni appartenenti alla seconda sestina, dunque rientranti tra quelli a partire dalla Bilancia fino alla Vergine. In concomitanza con il giro di boa di metà settimana c'è l'inizio del nuovo mese di luglio.

Le previsioni zodiacali di giovedì proprio il primo giorno del mese annunciano un evento molto interessante per ciò che riguarda sentimenti, affetti, amicizia e famiglia: l'arrivo della Luna in Ariete.

Bene, a questo punto iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del 1° luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 1° luglio

Bilancia: ★★★★★. La giornata non darà preoccupazioni, anzi potrebbe portare in dote una buona notizia. Le previsioni di giovedì, viste le ottime effemeridi, considerano la giornata come giusta per prendere decisioni importanti per il futuro. In amore preparatevi a sbancare tutto! Contrariamente a quanto capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare a sogni o illusioni. Sguardi seducenti o parole sussurrate a fil di voce all'indirizzo del partner potrebbero aprire scenari inimmaginabili.

Lasciatevi andare tranquillamente alla serena corrente dei sentimenti, ok? Single, in questa parte della settimana, in serata soprattutto, sarà possibile l'incontro con una persona alquanto "sfiziosa" che, senz'altro, potrebbe risultare essere molto sensibile al vostro fascino. Dunque, giocate bene le vostre carte e chissà, potreste ritrovarvi con un compagno/a dall'oggi al domani.

Nel comparto lavoro, i progressi saranno lenti ma costanti, perciò non fatevi prendere dalla fretta o rischierete di commettere inutili passi falsi. Fiducia e perseveranza le vostre armi migliori.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano l'arrivo di un giorno discreto, a tutto tondo con le quattro stelline riservate a voi dagli astri.

Diciamo che la parte centrale della settimana non riserverà sorprese negative se riuscirete a mantenere una certa calma, osservando una condotta scaltra e proporzionata alle incombenze. Per i sentimenti, tutto andrà come avevate sperato, sarete felici e trascorrerete la giornata in grande sintonia con la persona amata. Divertitevi, perché era da tempo che aspettavate un po' di serenità con il vostro partner. Single, sappiate che non tutto il male viene sempre per nuocere! In virtù di tale grande verità, c'è una novità molto gradita in ambito sentimentale: comincerete a darvi efficacemente da fare per trovare (e le troverete!) buone soluzioni ai vostri attuali problemi. Nel lavoro, con il consiglio di una persona amica, ricca d’esperienza e competenza, potreste programmare e dare il via ad investimenti proficui, oltre che duraturi.

Con prudenza, provateci pure.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 1° luglio al Sagittario indica che partirà speditamente alla grande già dal primo mattino questo giro di boa infrasettimanale. A portare tanta voglia di fare, di incontrare o di esplorare nuovi orizzonti certamente sarà l'ingresso della Luna in Ariete, segno quest'ultimo di Fuoco come il vostro. In amore, dunque, stelle super-positive vi avvolgeranno e saranno ben disposte a proteggervi. Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore (quel benessere prezioso, spesso inseguito ma quasi mai raggiunto). Per i single, dopo qualche colpo mancato, il campo sentimentale torna a sorridere grazie ad un’avventura maliziosa che potrebbe capitare proprio per caso, senza muovere un passo.

La parte riguardante il lavoro indica che forse è arrivato il giorno per stringere nuovi accordi o optare per qualche nuovo investimento: approfittatene senza perdere tempo.

Oroscopo e stelle del giorno 1° luglio

Capricorno: ★★★. La giornata di giovedì non si prevede troppo positiva per voi del segno: il motivo? Diciamo che a portare scompiglio nei vostri piani saranno Marte e Venere, entrambi in posizione speculare al vostro comparto. Probabilmente se non cercherete di arginare i problemi nascenti troverete "filo da torcere" soprattutto in ambito sentimentale. In preventivo, lieve peggioramento in alcune questioni attualmente sotto tensione. In merito agli affetti, potrebbero riaffiorare dissapori nella coppia che credevate superati.

D'altronde, con pianeti così dissonanti inutile puntare su cose nelle quali non siete sicuri di farcela: evitate e, se possibile, rimandate tutto a tempi migliori. Single, visto la poca libertà di movimento offerta dalle stelle, vedete di giostrare alla meno peggio eventuali rapporti (o presunti tali) specialmente sul lato fiducia e confidenza. All'occorrenza, allentate un poco la pressione su chi sapete, almeno finché non passi il periodo. Nel lavoro, il periodo è giunto ad una svolta. Dunque dovete impegnarvi seriamente in questo ambito. Concentratevi e fate di tutto per eseguire i vostri compiti senza lamentarsi troppo.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano che partirà abbastanza nella scontata routine questa parte della settimana, con un giovedì valutato buono nel prosieguo del periodo.

Diciamo che gran parte del giorno sarà tranquillo e lineare, soprattutto nei confronti dei sentimenti con, ciliegina, i rapporti familiari ai massimi livelli. In campo sentimentale, gli astri vi regaleranno senz'altro abbastanza serenità e tanta disponibilità attraverso i quali meraviglierete partner e persone del cuore. In coppia, più di qualcuno si ritroverà felicemente coinvolto in serate romantiche certamente divertenti, degne di finire tra i ricordi più dolci. Single, qualche difficoltà in mattinata: fermi, non muovetevi se non dopo le 14:00, ok? Consiglio: dopo il lavoro perché non fare una capatina al bar per un aperitivo? Forse troverete quella giusta compagnia che da tempo sperate di incontrare.

Nel lavoro, invece, gli astri vi aiuteranno nell'attività professionale. Diciamo che sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative: sfruttate l'occasione e fatevi sotto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 1° luglio, in base a quanto specificato nelle previsioni del giorno, per voi nativi si presume possa essere di routine. Quindi non negativo ma da tenere sotto controllo in determinati frangenti, potenzialmente portatori di problematiche o intoppi degni di attenzione. In amore esprimerete al meglio i vostri sentimenti iniziando così ad essere finalmente felici con la vostra dolce metà. Messa da parte la vostra testardaggine, il tutto andrà meravigliosamente bene: provare per credere.

A coloro ancora single lusingherà in modo particolare l'apprezzamento di una persona che si conosce da tempo e che da ora in avanti verrà osservata con "occhi diversi". Avete molte cose in comune e tante altre le scoprirete soltanto frequentandovi: dai, non siate timidi e provateci! Nel lavoro una notizia buona e una dolente: chi di voi è ancora in cerca di un impiego? Bene, troverete ben pochi riscontri purtroppo. Invece, se un lavoro l'avete già (e questa è la buona novella), andrete incontro ad un periodo d'oro.

Classifica 1° luglio, le stelle dei dodici segni

L'astrologia imperniata sulla giornata del prossimo giovedì ha già tirato le somme in merito ai segni fortunati e non del periodo. Ansiosi di scoprire se il vostro segno rientri tra i migliori del giorno?

A tal proposito è disponibile la nuova classifica completa interessante appunto la giornata del 1° luglio. Vediamo dunque di mettere in chiaro subito quali e quanti segni potranno contare sul positivo apporto degli astri e chi invece sarà costretto a fare spallucce in attesa di tempi migliori.

Le stelline di giovedì 1° luglio: