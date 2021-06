Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 giugno 2021, i nati sotto i segni del Toro e dell'Ariete devono mostrare pazienza. Per quanto riguarda i Gemelli e i Capricorno, invece, sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete molto indecisi per quanto riguarda le faccende di cuore. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete pazientare ancora un po' di settimane. Approfittate di questo periodo per pianificare.

11° in classifica Ariete: non gettate la spugna. Anche se un traguardo vi sembra irraggiungibile, voi lottate fino a quando non lo avrete raggiunto.

dal punto di vista dei sentimenti, invece, siete confusi, forse avete il piede in troppe scarpe.

10° in classifica Bilancia: non usate due pesi e due misure nel relazionarvi con le persone, questo potrebbe generare un po' di nervosismo nelle persone che vi circondano. In campo professionale, invece, siete un po' distratti.

9° in classifica Pesci: l'intuito non vi porterà molto lontano in questi giorni. Se state pensando di intraprendere un nuovo progetto professionale è opportuno vagliare attentamente i pro e i contro. Lasciatevi consigliare da qualcuno se necessario.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: le soddisfazioni si ottengono con un certo sacrificio. Siete tendenzialmente delle persone molto testarde, che difficilmente si lasciano passare la mosca sotto al naso.

In campo professionale, invece, attenti a non crearvi troppi nemici.

7° in classifica Cancro: l'Oroscopo del giorno 4 giugno 2021 denota una giornata piuttosto impegnativa. Non lasciatevi prendere dall'ansia. Con la calma riuscirete a trovare il giusto rimedio per ogni situazione. In campo sentimentale ci sono buone novelle.

6° in classifica Vergine: attenzione ai cambi di programma improvvisi. I vostri progetti potrebbero essere stravolti da alcuni cambiamenti. Cercate di mantenere la calma e di trovare il modo di adattarvi alle novità. Siate più flessibili anche in campo professionale.

5° in classifica Scorpione: la settimana si concluderà in modo più calmo di come è cominciata.

I giorni scorsi sono stati piuttosto turbolenti, pertanto, adesso è opportuno staccare un po' la spina e riposarvi. Non prendete decisioni dettate dalla fretta.

Oroscopo 4 giugno prime posizioni

4° in classifica Acquario: le nuove conoscenze sono favorite, pertanto, se siete single approfittate di questo momento. Le coppie stabili, invece, devono trovare il modo per recuperare il tempo perso. Ricordate che non è mai una cosa saggia trascurare il partner o i vostri affetti.

3° in classifica Sagittario: se in questi giorni avete avuto delle discussioni con una persona cara, adesso è tempo di recuperare. Dal punto di vista del lavoro, invece, siete pronti a mettervi in gioco e a non guardarvi al passato.

2° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 giugno 2021 denotano una giornata piuttosto produttiva. Con impegno e sacrificio riuscirete a raggiungere delle belle soddisfazioni, specie dal punto di vista professionale.

1° in classifica Capricorno: le questioni professionali procederanno a gonfie vele nei mesi più caldi. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, è bene che abbiate gli occhi aperti e le idee chiare, il periodo è propizio.