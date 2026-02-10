Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che il personaggio di Eugenia darà del filo da torcere ad alcuni protagonisti della soap, tra cui Lorenzo e Alonso. La donna, infatti, sembrerà disposta a tutto pur di dimostrare ai due uomini di non avere più alcun potere su di lei, sta di fatto che disobbedirà agli ordini di Alonso, compiendo un gesto del tutto inaspettato. La donna, infatti, senza l'aiuto di nessuno, andrà a trovare la sorella Cruz in prigione, scatenando la rabbia del suo consorte.

Eugenia sparisce da La Promessa, Alonso chiamerà la Guardia Civile

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo che Eugenia manifesterà l'intenzione di andare a trovare la sorella Cruz in prigione, malgrado il disappunto di Alonso. La donna si rivolgerà sia a Martina sia a Curro per farsi aiutare, ma nessuno dei due asseconderà la sua richiesta non volendo disobbedire alle direttive di Alonso. Ad un certo punto, poi, Eugenia farà perdere le tracce di sé gettando la famiglia nello sconforto. Alonso arriverà a coinvolgere addirittura la Guardia Civile per avviare le ricerche della scomparsa. In questa circostanza, Lorenzo confesserà a Leocadia di aver somministrato alla sua consorte un'alta dose di laudano nell'acqua, motivo per il quale sospetta che la donna non sia andata molto lontano ed abbia potuto commettere qualche gesto insano verso se stessa.

La verità, però, sarà un'altra.

Eugenia andrà dalla sorella Cruz e dichiarerà guerra Lorenzo e Alonso

Eugenia, in realtà, riuscirà a procurarsi una macchina per raggiungere la prigione in cui è relegata Cruz senza servirsi dell'aiuto di nessun membro della sua famiglia. Al suo ritorno a La Promessa, Curro ne sarà sollevato, cosa che non può dirsi di Alonso e Lorenzo. I due, infatti, saranno molto arrabbiati con la donna per la sua disobbedienza, ma al contempo si renderanno conto di non avere più alcuna ingerenza su di lei. Eugenia, ormai, con questo gesto avrà dichiarato apertamente guerra ai due uomini e sarà disposta più che mai a dimostrare di non essere più un burattino nelle loro mani. Questa presa di coscienza, spingerà Lorenzo a desiderare ancora di più di sbarazzarsi della donna una volta per tutte.

Tra Eugenia e Curro si crea una bella intesa

Nelle puntate de La Promessa, che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 febbraio, si vedrà crescere sempre di più il legame tra Eugenia e Curro. La donna deciderà di aprirsi al ragazzo, confessando alcuni retroscena della sua permanenza in sanatorio. Lui si mostrerà molto felice della sua guarigione e, al contempo, le prometterà di restarle sempre accanto, cercando di evitare che possa rivivere quello che le è accaduto in passato.