L'Oroscopo di domani 2 giugno è pronto a valutare la giornata del prossimo mercoledì. In evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline del giorno incentrate come al solito sull'amore e sul lavoro. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro segno? Bene, prima di passare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sui sei simboli sotto analisi in questa sede che, lo ricordiamo, interessano i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A gongolare saranno solamente in tre: Cancro, Ariete e Toro. A fare da anello della bilancia l'ingresso di Venere in Cancro pronto a favorire non solo il segno di Acqua ma anche gli altri due simboli astrali, entrambi valutati a cinque stelle.

Invece dal punto di vista della negatività astrale, le previsioni astrologiche del 2 giugno annunciano un periodo abbastanza complicato per coloro nativi del Leone.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Venere nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone.

5° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 2 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 giugno al segno dell'Ariete indica che sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per il settore famiglia, sostenuti dal dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro.

In amore, trascorrerete una giornata piacevole in cui vi sentirete sereni e scherzosi, creativi nel vero senso del termine, finalmente liberi da alcune preoccupazioni. Il giorno vi vuole molto bene e vi mostra il lato migliore dell'amore e di una vita affettiva serena: in primo piano il sostegno del partner. Single, le questioni sentimentali vanno evolvendosi a vostro favore.

Sempre utili le amicizie, e non solo dal lato affettivo ma del vero interesse e per l'appoggio in tutto quello che avete da risolvere in questo momento. Buon momento per sistemare tutte le questioni in sospeso, occuparvi dell'abitazione, rinnovare il guardaroba, migliorare l'aspetto per essere in perfetta forma per il periodo estivo.

Nel lavoro, tutto sarà in crescita in questo momento per voi, grazie alla benefica presenza delle stelle nel vostro segno. Aspettatevi un piccolo colpo di fortuna inatteso! Qualsiasi cosa farete avrete successo e sarete i primi a stupirsi di questa inedita e sovrabbondante fortuna.

Toro: ★★★★★. Giornata speciale, valutata nelle previsioni zodiacali di mercoledì come perfetta per portare a buon fine impegni e buoni propositi. La mente sarà rivolta agli impegni che avete in agenda. Infatti, in mattinata il cielo vi infonderà quelle certezze necessarie per poter procedere con disinvoltura. In campo sentimentale, ottimo mercoledì per creatività, figli e vita sociale. Lasciandovi guidare dalla fantasia, dalla sensibilità, dalla razionalità e da una buona dose di ottimismo potete realizzare qualsiasi progetto, insieme a chi amate.

In queste giornate niente vi trattiene, niente vi preoccupa e tutto sarà perfetto. Single, saprete attirare l'attenzione di una persona interessante, affascinante, intrigante, molto piacevole sotto ogni profilo. Ingranate la marcia e datevi da fare perché potrebbe essere il momento di mettere a segno importanti risultati sentimentali. Nel lavoro, ancora per alcune ore potrete approfittare degli ottimi influssi delle stelle. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di mostrare a tutti la vostra abilità e la vostra competenza e di ricevere i meritati complimenti.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo mercoledì sarà indicativamente indirizzato verso un periodo calmo e tranquillo. In vista - per qualche nativo - lievi incomprensioni a livello famigliare: dopo un meritato relax affronterete tutto con più semplicità e le soluzioni saranno a portata di mano.

In amore, gli influssi armonici delle stelle saranno vostri alleati per la giornata in analisi che si prospetta davvero piacevole. Sarete sereni e questa vostra allegria sarà contagiosa arrivando a toccare il cuore della famiglia, ma soprattutto quello del partner. Single, il cielo invierà segnali incoraggianti al vostro segno sotto forma di stimoli, saggezza, amicizie destinate a diventare qualcosa di più importante. Una persona nuova potrebbe arrivare, trasportata sulle ali di una caldissima attrazione fisica, non lasciatevela sfuggire e godetevi l'attimo piacevole che state per vivere. Nel lavoro, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole. Tenetevi pronti perché una bella sorpresa rimetterà in moto la mente, le idee saranno importanti e verranno valorizzate, più favoriti i creativi per le loro idee originali.

Oroscopo e stelle di mercoledì 2 giugno

Cancro: 'top del giorno'. Sarà una giornata ottima. L'ingresso di Venere nel segno di certo ravviverà i vostri sensi, ma al contempo promette una bella intesa fisica con la persona amata. Per i sentimenti, le stelle vi indurranno a mettere in primo piano non solo l'intesa col partner ma rendendovi particolarmente audaci, così avrete modo di apprezzare la vostra capacità di spirito. Riuscirete a cogliere più chiaramente quali sono i lati più belli del vostro carattere: in previsione per voi una giornata all'insegna dell'esuberanza e della forte passionalità. Single, avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera e forse potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole.

Dopotutto uno strappo alla regola si può fare, perché il tempo a vostra disposizione farà la differenza per stare sempre allegri. Nel lavoro, non siate titubanti ma seguite l'istinto e vedrete che arriverete molto lontano. Le stelle vi daranno sicuramente un ottimo segnale del fatto che le vostre possibilità sono infinite e che potrete osare anche qualcosa di più.

Leone: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì annuncia una giornata sicuramente da tenere sotto controllo. Infatti il periodo è previsto quasi totalmente in sottotono. In alcune situazioni un po' fuori controllo, certamente potrebbe essere l'ora di iniziare a mettere quei famosi puntini sulle "i", oltre che nei rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia.

In amore, siate meno assillanti nel vostro bisogno di puntualizzare sempre tutto, mostratevi un po' più accondiscendenti e le cose miglioreranno a vista d'occhio. Trovate un'intesa con chi amate sulle questioni concrete e cercate di risolvere tutti i problemi senza alimentare una guerra per cose inutili. Single, le stelle antipatiche creeranno un bel braccio di ferro tra gli impegni sociali e la sfera familiare. Non sarà facile trovare un punto d'incontro, ma non sarà neppure facile tenere a bada il vostro innato nervosismo. Nel lavoro, le vostre responsabilità in questa giornata potrebbero andare al là di quello che pensavate. Dovreste proprio evitare di parlare troppo con persone che non sono abituate ad affrontare situazioni difficili, perché finireste per comportarvi in modo esattamente contrario.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 2 giugno, indica che sarà una giornata abbastanza positiva, certamente convincente per la maggior parte di voi nativi. Secondo le previsioni astrologiche, per quanto riguarda la situazione generale, la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese. Da segnalare il fatto che, in certi casi, potreste soffrire un po' più del solito le incombenze del periodo. In campo sentimentale, con il benefico delle stelle state imparando a vedere le cose in maniera positiva, anche quando l'apparenza ve le mostra sgradevoli. Molto di ciò che vivete può cambiare a seconda dello sguardo che adottate: cercate di ricordarvelo sempre, vivrete così più sereni insieme a lui.

Single, il cielo vi suggerisce di prendervi cura del benessere personale. Con la bella stagione sentirete crescere dentro di voi il desiderio di rinnovare il vostro guardaroba ma anche di avere un look più personale, per distinguervi dagli altri e per fare colpo su chi vi interessa. Nel lavoro, che bello ricevere un aiuto al momento giusto; il gesto di un amico fidato vi riempirà di fiducia nei confronti delle persone e del futuro. Aprirà la strada verso nuove prospettive inedite e progetti interessanti, fidatevi quindi delle vostre idee, potrebbero fare davvero la differenza in molti ambiti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 2 giugno.