L'Oroscopo di domani, lunedì 28 giugno 2021 riprende a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato riguarda il primo giorno della settimana. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata ai settori del quotidiano coincidenti con l'amore e il lavoro. In questo contesto a tenere alta la curiosità è l'imminente passaggio della Luna in Pesci: prezioso sarà l'aiuto della "musa dei poeti" per tutti quegli amici che avessero nel proprio Tema Natale l'Ariete, il Leone o la Vergine perché saranno da ritenersi fortunatissimi in campo sentimentale.

Parlando intanto di periodo non a favore, le previsioni astrologiche del giorno non vedono di buon auspicio la giornata di lunedì per coloro appartenenti al segno del Toro, previsto "sottotono" in questa parte iniziale della settimana. Scopriamo cosa altro avranno da dire le stelle ai restanti simboli astrali analizzando per bene la scaletta e poi le previsioni giornaliere per i segni dall'Ariete fino alla Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 28 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 28 giugno al segno dell'Ariete predice l'arrivo una giornata valutata con le classiche cinque stelle.

Non fatevi prendere da pensieri tristi o da dubbi alquanto infondati, ma usate la straordinaria forza d'animo che vi contraddistingue per ritrovare la fiducia in voi stessi e negli altri. Qualora aveste già in mente qualcosa che possa migliorare qualsivoglia situazione, fatela subito. In amore, grazie alla simpatia e alla comunicativa innati sarete assolutamente irresistibili: chi avesse una relazione da molto tempo potrà ricevere una richiesta ufficiale di convivenza o addirittura una proposta di matrimonio.

Single, come i guaritori della foresta amazzonica anche voi, nel vostro piccolo, riuscirete a trovare rimedio ai problemi di tutti. Bene, adesso è tempo di pensare un po' a se stessi: le stelle che non stanno solo a guardare ma agiscono concretamente invitando a pensare e poi ad impegnarvi. Alcune buone circostanze potrebbero remare a favore di un miglioramento per alcuni attuali sentimenti.

Nel lavoro, lunedì fantastico dove si parla di voglia di fare, cultura, viaggi. Se desiderate ampliare la rete dei contatti e delle amicizie lavorative, questo sarà il momento migliore per farlo.

Toro: ★★. Il prossimo lunedì si preannuncia abbastanza impegnativo da superare, dunque periodo indicato con il "ko". Pochissime le alternative valide da poter mettere in campo per scongiurare tale inefficace giornata. A farne le spese, in primis il rapporto affettivo con riflessi - anche se minori - sul comparto economico/lavorativo. In campo sentimentale, decidete se sorvolare su alcune situazioni (per amore del quieto vivere). In alcuni momenti mettete in conto un po' di nervosismo, dovuto forse al dialogo che spesso s'inceppa su degli equivoci: siate chiari, sinceri, diretti.

È il momento di prendere in mano le redini del vostro rapporto di coppia per spingerlo verso condizioni più soddisfacenti per il futuro. Single, non vi sarà facile dipanare una certa questione, il che potrebbe mettervi in disaccordo con i familiari: ammorbidite la vostra intransigenza e cedete su qualche fronte. Nel lavoro, le stelle vi invitano a gettarvi dietro le spalle ogni pensiero negativo ed a concentrarvi sul vostro presente. Dedicatevi ai vostri nuovi progetti, ne varrà la pena e vi accorgerete presto della loro validità.

Gemelli: ★★★★. Lunedì giornata destinata a regalare discrete soddisfazioni in diversi comparti, messa in bella evidenza dalle quattro buone stelle rilasciate dall'Astrologia.

Gli astri saranno parzialmente d'aiuto nel risolvere piccoli problemi, soprattutto inerenti la sfera interpersonale: viste alcune situazioni quasi al limite, il consiglio è quello di non coinvolgere ulteriori persone, soprattutto quelle al vostro fianco. In amore, i vostri sentimenti sono profondi, per questo non avete nessuna intenzione di mettere a repentaglio la relazione di coppia (e fate benissimo!) per cose di poca importanza. Così, specie coloro che hanno subito recentemente alcune tempeste negative d'ora in avanti potranno sotterrare l'ascia di guerra e ritrovare serenità e buona sintonia. Single, sarete semplicemente effervescenti e brillanti, starvi accanto sarà per tutti un piacere.

Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi nell'umore rendendovi più facili e leggeri tutto ciò che farete. Nel lavoro, date corpo ai sogni, tirate fuori dal cassetto i progetti più ambiziosi, perché questo è il momento migliore per realizzarli! Siete tra i segni favoriti dalle stelle, dunque super-corazzati per superare qualsiasi ostacolo o difficoltà! La situazione economica è in miglioramento.

Oroscopo e stelle di lunedì 28 giugno

Cancro: ★★★★. Il prossimo lunedì vi vedrà abbastanza attivi, specialmente se intenzionati a fare qualcosa di nuovo. Animati da tanta serenità e con altrettanta buona voglia di vivere, cercherete di sfruttare la buona positività del momento condividendo con chi si ama ogni aspetto del periodo.

Per quanto riguarda il lato affettivo, il cielo vi aiuterà a mantenere una buona lucidità mentale, utilissima per giungere a una chiara definizione della vostra condizione sentimentale. Ricordate che non tutto viene per nuocere e le situazioni che ad occhio sembrano negative al contrario si riveleranno profondamente utili alla crescita della coppia. Single, finalmente chiarirete con quelle persone con le quali si fossero create incomprensioni. Questo vi rasserenerà notevolmente. Ricordatevi, però, che di fronte a discussioni o litigi non sempre vi sono colpe dirette, a volte si deve solamente parlare di responsabilità. Capirlo vi può aiutare ad affrontare diversamente quelle inevitabili divergenze che, quotidianamente, nascono per un nonnulla e poi svaniscono nel nulla.

Nel lavoro, invece, sarà veramente un momento magico per la maggior parte voi. Saprete farvi valere con intelligenza e determinazione e le probabilità di successo saranno tutte a vostro favore.

Leone: ★★★★★. In arrivo un inizio di settimana davvero fortunato, a tratti sicuramente anche favoloso. Diciamo pure che la giornata in arrivo sarà perfetta soprattutto in campo sentimentale, non disdegnando comunque nemmeno il settore legato gli affari o alle attività lavorative. In amore, siete e sarete sempre motivati e questo vi porta spesso ad essere molto impegnati e indaffarati. Tranquilli, in questo periodo riuscirete a essere più rilassati, dolci e affettuosi: un piccolo pensiero, magari un gesto inaspettato e subito avrete riconquistato il cuore del partner.

La persona amata non aspetta altro che piccole attenzioni da parte vostra, nulla di più. Single, ultimamente vi prendete molta cura della vostra salute, della forma fisica e soprattutto dell'aspetto esteriore. In ogni caso tutto va bene, anche le cure depurative o quant'altro, solo non dimenticatevi anche della vostra interiorità! Ascoltate i bisogni del cuore e soprattutto non nascondete la realtà a voi stessi: aprite il cuore all'amore... Il lavoro, invece, stimola la vostra già fertile immaginazione: chissà quante idee avete in testa. Soprattutto se avete un'attività autonoma la voglia di realizzarsi balzeranno alla ribalta.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 28 giugno, profila un avvio di settimana certamente molto allettante, pronta a regalare una giornata all'altezza delle aspettative.

In generale avrete una gran voglia di fare, magari di sistemare casa o il giardino: è da tanto che desiderate farlo. In amore intanto sarete avvolti da un'aura magnetica e nulla potrà impedirvi di soddisfare i desideri di chi avete nel cuore: il partner è pronto a gustare insieme a voi le gioie della vita. Per coloro con problemi relazionali, molto probabilmente dovuti a persone che non fanno niente per meritare la vostra fiducia (e di conseguenza il vostro amore), diciamo di non insistere più di tanto: dice il saggio "A lavar al testa all'asino ci si rimette tempo e sapone!". Single, ben protetti dalle stelle potrete distrarvi da problemi e progetti dedicandovi di più a voi stessi, alle persone a voi care oppure alle cose che danno piacere.

Non mancheranno programmi gustosi da condividere con gli amici, tanto meno bei momenti da vivere in famiglia. Nel lavoro, per concludere, potentissimo sarà l'intuito, sempre speciale per voi, noti per intelligenza brillante e idee vincenti.

