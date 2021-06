L'Oroscopo del giorno 28 giugno è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo lunedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, è d'obbligo dare un breve anticipo sui segni migliori del giorno. Curiosi di sapere quali sono i favoriti in amore e nel lavoro tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A fare da ago della bilancia sarà, come di consueto, l'Astrologia: in questo frangente a tenere alta la curiosità sarà l'ingresso della Luna in Pesci, portatrice della "top del giorno" al predetto segno di Acqua.

Tra i restanti segni ad avere il prezioso supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno senza alcun dubbio i nativi della Bilancia, considerati in periodo da cinque stelle. Di contro, in base a quanto restituito dalle previsioni zodiacali di lunedì 28 giugno, non sarà troppo positivo l'inizio settimana per i nativi del Sagittario, sottoposti agli alti e bassi relativi ai periodi da "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 28 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 28 giugno

Bilancia: ★★★★★. Si prospetta una giornata splendida in campo sentimentale: pronti a volare voi del segno?

Diciamo pure che il benessere fisico unito a quello puramente mentale vi accompagnerà per quasi tutta la giornata. Avrete probabilmente molte situazioni pronte a girare a vostro favore, comunque non esenti da lievi attimi ai quali dedicare una certa riflessione: nulla di grave sia chiaro, comunque da non sottovalutare. In amore, certamente le cose più dolci scaturiranno dal rapporto con la dolce metà: insieme al partner potrete fare delle cose piacevoli, anche semplici non c'è problema, la cosa che conta sarà quella di passare una giornata proprio come desiderato da entrambi.

Single, soprattutto la fantasia e l'intuizione saranno i vostri punti di forza in questa giornata. Fate affidamento su queste doti se volete operare le scelte più giuste, specialmente nelle questioni di cuore. Nel lavoro, questo lunedì tutto si risolverà senza problemi e gran parte scorrerà via fluido come sul velluto.

Scorpione: ★★★★.

Le previsioni zodiacali di lunedì presumono possa arrivare una giornata buona ma abbastanza monotona. Per qualcuno di voi potrebbe partire un poco al rallentatore. Dunque, periodo sottomesso ad una generica flemma nonché ad una banalissima routine, valutata in questo caso con le quattro stelle della normalità. Per i sentimenti, se siete già legati in coppia vivrete l’amore come magica miscela di passione erotica e di grande affiatamento. Sarete decisi e coraggiosi: niente vi sembrerà impossibile e troverete anche dei punti in comune con chi avesse idee differenti dalle vostre. Single, qualcuno potrebbe cercare di stupirvi con "effetti speciali" (specchietto per allodole!). Tranquilli e sereni, innanzitutto, evitando inutili imbarazzi perché, questo ci teniamo a dirlo, le stelle vi vogliono bene anche quando non sono positive al massimo, quindi sappiate approfittare di questo vantaggio.

Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno, infatti potreste avere dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di lunedì 28 giugno al Sagittario indica un inizio settimana valutato "sottotono". Dunque periodo quasi immobile, anche se a tratti e senza picchi di alcun genere sia essi positivi o negativi. Diciamo pure che andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute. In molti ambiti l'Astrologia invita alla buona riflessione o alla giusta calma. In amore, mettete da parte la gelosia e, per una volta, concedete la giusta e meritata fiducia alla persona amata. Cercate soprattutto di spiegare meglio al vostro partner il vostro particolare punto di vista ed eventualmente quello che non vi garba nei suoi confronti.

Certamente gli astri aiuteranno a chiarire molte di quelle questioni ancora irrisolte. Per i single, è il momento di decidere se incoraggiare o no l'interesse che qualcuno vi sta rivolgendo in questi giorni: l'Astrologia invita a prendere una decisione urgente. Vi farete prendere da facili entusiasmi se sentirete il solletico al cuore a causa di una persona speciale? La parte riguardante il lavoro, invece, invita a concentrarsi evitando inutili sprechi di energia perché l'ambizione e la forza di volontà non mancano. In tanti avete bisogno di arrivare a destinazione senza sbagliare strada.

Oroscopo e stelle del giorno 28 giugno

Capricorno: ★★★★. Giornata buona, valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro stelline della discreta normalità.

Avrete buone opportunità di coronare sogni e speranze che da tempo avete chiuso nel cassetto: finalmente (forse) è arrivato il momento di agire. In merito agli affetti, questo inizio di settimana potrebbe essere proprio ideale per starsene a casa al fresco tra le quattro mura domestiche. Potreste davvero essere felici assaporando con piacere quel tenero tepore in grado di unite cuori e pensieri: pronti a fare una sorpresa alla vostra metà? Single, forse una bella amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento importante: dite la verità, ci sperate non è così? Bene, starà solo a voi decidere se continuare in quel senso o fermarvi per quegli "x" motivi che già sapete. Nel lavoro invece, se avete colleghi poco raccomandabili - nel senso di affidabilità - potreste essere costretti a dover lottare contro ostacoli creati ad hoc al solo scopo di rendervi nervosi.

Smussate le incomprensioni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani sono pronte a dire la propria sulla qualità degli astri per questo lunedì. Diciamo che la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità. La situazione astrologica non contempla troppe disfunzioni a livello planetario, anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso il settore. In campo sentimentale da evitare i soliti individui semina-zizzania, sempre pronti a criticare ogni cosa che fate. Mantenete la calma, guardate avanti con fiducia lasciando alle supposizioni il tempo che trovano. Forse è il momento di fare "quella scelta" che rimuginate da tempo ma che non avete mai avuto il coraggio di mettere in pratica: fatelo, adesso o mai più!

Single, potrete trascorrere una serata indimenticabile con gli amici e avere buone occasioni per fare nuovi incontri. Vi diciamo questo perché tra le attuali conoscenze sicuramente c'è già qualcuno che vi sta osservando con ammirazione. Nel lavoro, intanto, un eccessivo ottimismo sulle vostre reali capacità potrebbe farvi cadere in errori grossolani. Una persona vi darà una mano.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 28 giugno, indica un avvio di settimana davvero spettacolare per gran parte dei nativi. Il periodo, grazie all'ottimo sostegno della Luna in Pesci, partirà e chiuderà in modo meraviglioso. In amore non avrete quasi nessuna difficoltà, di alcun genere. Sopra ogni altra cosa svetterà altissima un’eccellente intesa sensuale, ovviamente non solamente con il solo partner ma anche con...

Forse arriveranno piccoli (grandi?) cambiamenti capaci di definire alcune situazioni un po' critiche. Per coloro ancora single un'occasione per iniziare una cosa tanto desiderato e che ora finalmente sarete in grado di coltivare a dovere. Ricordiamo intanto che gli incontri non sono mai casuali, quindi aprite bene gli occhi e aguzzate la vista perché ci saranno persone decisamente interessanti attorno a voi. Nel lavoro invece, tutto fin troppo bene! A causa di quanto appena detto però, un eccessivo ottimismo sulle reali capacità potrebbe far cadere in errori grossolani. Una persona vi darà una mano.

Classifica 28 giugno, le stelle dei dodici segni

Il primo giorno della settimana vede le stelle nuovamente in fermento: un altro lunedì sta per arrivare, dunque sorge la necessità di fare una valutazione qualitativa dello stesso.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come si presenterà la giornata per i dodici segni dello zodiaco? A togliere dubbi o curiosità ci pensa come sempre la nostra classifica completa interessante la giornata del 28 giugno. Senza tergiversare più di tanto, andiamo pure a mettere in evidenza come sarà la giornata per i segni analizzando con calma il resoconto restituito dalle effemeridi sul periodo.

Le stelline di lunedì 28 giugno: