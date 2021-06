L'Oroscopo di domani, sabato 26 giugno mette in risalto un evento abbastanza importante in Astrologia: l'ingresso della Luna in Acquario. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà questo sabato nei confronti del vostro simbolo zodiacale? Certo che sì, dunque prepariamoci a mettere sotto analisi approfondita la parte finale della settimana prevista per alcuni di voi tutta all'insegna dell'amore e dei sentimenti in generale. Intanto, ricordiamo che ad essere messi sotto analisi in questo contesto i soli segni relativi alla prima sestina zodiacale, ossia quelli compresi dall'Ariete sino alla Vergine.

Pertanto, ottime chance si profilano in questo avvio di weekend per due segni: Gemelli e Leone, entrambi valutati a cinque stelle.

Intanto, dal punto di vista della negatività, le previsioni astrologiche d'inizio weekend vedono in netto calo coloro appartenenti ad Ariete e Toro, rispettivamente valutati "sottotono" e con il "ko". Ansiosi di sapere qualcosa di più? Allora iniziamo a dare voce alle previsioni sui singoli segni, non prima però di aver chiarito completamente la scaletta del prossimo sabato.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

2° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 26 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo del 26 giugno al segno dell'Ariete indica che il prossimo sabato non sarà troppo positivo, almeno questo è quanto lasciato trasparire dalle effemeridi di comparto. In amore, se una situazione non vi convincesse da evitare di immischiarsi a tutti i costi perché non ne trarreste alcun giovamento, anzi tutt'altro. Pensate quindi al vostro interesse limitando caso mai la vostra curiosità all'essenziale.

Per risolvere eventuali incomprensioni tra le mura domestiche servirà più dialogo, quindi sedevi e ascoltate cosa avrà da dire il vostro partner. Single, non spaventatevi delle critiche e non reagite con troppa veemenza: perché la miglior strategia sarà l'indifferenza. Proseguite per la vostra strada senza rimanere male su quanto dovessero dire di voi quelle persone che sapete.

Lungo il percorso quotidiano incontrerete sempre qualcuno in disaccordo con il vostro pensiero: chissà, forse sono persone solamente invidiose... Nel lavoro, le stelle faranno una battuta d'arresto sulla vostra capacità di gestione. Per questo nel periodo dovrete puntare sulla collaborazione e sul confronto se vorreste ottenere qualcosa.

Toro: ★★. Giornata prescritta dagli astri con il poco piacevole segno relativo ai periodi da "ko". Dunque una giornata, valutata con solo due stelle, il che potrebbe rivelarsi abbastanza difficile da sbarcare con momenti anche stressanti. In campo sentimentale, la vostra vita di coppia va e non va, e lo sapete entrambi: non nascondetevi ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto.

Non vi trovate più come ai bei tempi e come sempre preferite tacere piuttosto che discutere: sappiate che tutto questo non va bene, quindi cercate il modo per esprimere sempre la vostra sincera personalità, anche se fosse colpa del partner. Comunque in ogni relazione c'è sempre una parte di responsabilità nel comportamento di ognuno, quindi sicuramente anche un po' della vostra (meditateci su, ok?). Single, i momenti di ozio sono ricchi di fermenti: tutto arriva a chi sa aspettare e gli obiettivi sono a portata di mano. In arrivo progetti significativi, molti già in via di realizzazione, anche se avranno ancora bisogno di tempo per maturare: portate pazienza! Nel lavoro, è il momento di prendersi una pausa di riflessione.

Purtroppo non si escludono piccoli problemi economici: crediti non saldati oppure spese impreviste potrebbero mettere in crisi il vostro bilancio.

Gemelli: ★★★★★. La giornata sarà certamente buona, molto fortunata in certi frangenti non messi da voi in conto: sorpresa! In questo caso gli astri annunciano felicità e fortuna, soprattutto all'interno di situazioni con problematiche pregresse: diciamolo subito, sarete anche fin troppo fortunati (beati voi!). In amore intanto, la presenza di un partner innamorato vi darà tanta sicurezza, così avrete una splendida intesa e molta voglia di stare insieme. Per quanto riguarda coloro già felicemente in coppia, la reciproca comprensione, la confidenza totale con il partner daranno l'esatta misura di quanto sia profondo il proprio legame.

Se siete single potrete aprirvi alle novità, tra le quali non mancherà di certo qualcuno che merita la vostra attenzione. Vivrete così una splendida giornata: sarete circondati dai sorrisi e dall'affetto delle persone care e avrete tante cose da fare, il che vi darà ulteriore spinta per essere attivi. Nel lavoro, grazie ad un cielo favorevole non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo, e al vostro desiderio d'impegnarsi. Seguite le vostre intuizioni e centrerete tutti gli obiettivi!

Oroscopo e stelle di sabato 26 giugno

Cancro: ★★★★. In arrivo un inizio di weekend abbastanza buono ma con intermezzi non troppo positivi con cui confrontarsi. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà piacevole nelle primissime ore mattutine, poi man mano che passerà il tempo la tendenza generale volgerà al ribasso.

Per i sentimenti, potrete essere sicuri di avere al vostro fianco un partner gentile, tenero e premuroso e che vi ama sinceramente. La fedeltà e il rispetto regneranno sovrani ancora per tantissimo tempo e il cielo positivo contribuirà a rafforzare la vostra unione. Sappiate dimostrare perciò, senza riserve, i vostri veri desideri aprendovi al dialogo: l'obbiettivo è quello di migliorare ancora di più la vostra relazione. Single, le stelle vi regaleranno sorrisi e momenti di pura allegria. Divertirvi e far divertire gli altri in questo sabato sarà quasi una missione per voi, e ci riuscirete perfettamente portandovi dentro delle belle soddisfazioni forse mai provate. Nel lavoro, avete le idee molto chiare su ciò che volete fare e su come fare per ottenerlo.

Ottime intuizioni vi permetteranno di cogliere al volo interessanti e gratificanti opportunità professionali.

Leone: ★★★★★. Giornata messa in preventivo come molto fortunata, quindi valutata nelle predizioni di sabato con le agognate cinque stelle della buona sorte. Consiglio: fate tutto con dedizione ed impegno. Se mai (per caso) doveste trovarvi in difficoltà, chiedete pure aiuto senza esitare, ma non fatelo mai verso chi non merita la vostra stima, vi sia chiaro! In campo sentimentale, le coppie riempiranno l'aria di amore, specialmente a voi con ascendente fortunato. In tanti sarete anche molto più romantici del solito e non vorrete mai perdere occasione per ricordare a chi avete a fianco che l'amate e che sarete presenti sempre e comunque.

Single, con le stelle in aspetto armonico sarete in una botte di ferro. Trascorrerete una giornata caratterizzata da tanti piccoli colpi di fortuna che magari non cambieranno la vostra vita ma vi faranno passare dei bei momenti, sereni e allegri. Nel lavoro, il successo sarà a portata di mano: datevi da fare e riuscirete a mettervi in evidenza. Vi sentirete soddisfatti di voi stessi e appagati, dimostrando così finalmente a chi conta che le vostre idee, le vostre intuizioni e le vostre ambizioni sono giuste.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 26 giugno, preannuncia un weekend rientrante nella normale routine. Quindi, la giornata interessante questa parte conclusiva della settimana diciamo che sarà abbastanza positiva, anche se non mancheranno momenti un po' più impegnativi.

Per farla breve, diciamo che anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni pronte a trasformarsi come interessanti. In campo sentimentale, le coppie prenderanno parte a diverse attività e questo potrebbe rinsaldare rapporti eventualmente in maretta. Entrambi dovete essere disposti anche a cedere su qualcosa per agevolare l’altro, solo così potrete affermare di essere sulla buona strada per un rapporto duraturo. Single, potete stare sereni, i vostri progetti sono al sicuro, protetti dalle invidie degli altri. Volendo potrete portare avanti i vostri migliori obiettivi, giorno dopo giorno, senza preoccuparsi troppo del futuro. Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con persone e ambienti giusti.

Se vi lascerete guidare dall’esperienza non sbaglierete un colpo, anche se vi dovesse pesare molto la presenza di qualcuno non proprio gradito.

