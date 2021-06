L'Oroscopo del giorno 18 giugno è pronto a mettere in evidenza come andrà la giornata di venerdì. Sotto analisi approfondita esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un periodo fortunato? In questo frangente le effemeridi applicate al periodo suggeriscono quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche "sette camice" a causa di astri poco efficienti.

In questa parte finale della settimana si prepara a fare il suo ingresso nel segno una meravigliosa Luna in Bilancia, sicuramente favolosa nei confronti di chi ha nel proprio Tema Natale (oppure anche come ascendente) il predetto simbolo di Aria.

Tra i segni migliori del momento, tutti sottoscritti da cinque ottime stelline, figurano Scorpione e Acquario. La giornata intanto lascerà senz'altro un po' d'amaro in bocca a coloro nativi dei Pesci: secondo le le previsioni zodiacali di venerdì 18 giugno ai nati in questo calmo segno di Acqua gli astri hanno riservato solo tre stelle, quelle relative ai periodi sottotono.

Vediamo di dare un senso compiuto alla giornata togliendo il velo all'oroscopo del 18 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 18 giugno

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata del 18 giugno sarà interamente bella e confortevole, in primis in campo sentimentale.

La splendida presenza della Luna, in ingresso nel segno alle ore 10:53 della tarda mattinata, senz'altro darà ottime opportunità per fare o eventualmente disfare nel corso della normale quotidianità. In amore, la giornata presenta i migliori ingredienti celesti per dare sfogo alle vostre fantasie, sia erotiche che sentimentali, trovando nel partner un degno alleato.

Chi è stabilmente in coppia potrebbe avvertire una vaga insofferenza per la routine, per le abitudini ormai radicate nel tempo; avrete voglia di ritrovare emozioni che temete ormai appannate. Single, periodo ottimo per tentare di risollevare il morale a una persona a cui tenete in modo particolare. Saprete consigliare bene, motivando le ragioni senza alterare le colpe: bravi!

Nel lavoro, infine, se siete ancora alla ricerca di un primo impiego le occasioni per rimettervi in gioco non mancheranno di sicuro. Se avete già un lavoro, continuate così, il vostro capo sarà fiero di voi.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano che potrebbe essere una giornata favolosa in amore. Sappiate che dovrete impegnarvi abbastanza nel quotidiano, ma almeno i frutti delle fatiche alla fine saranno apprezzabili e apprezzati. Siate concreti e a portata di mano soprattutto nei riguardi dei famigliari e degli amici: la vostra generosità sarà in crescita e senz'altro troverete un modo particolare per mostrare ai vostri cari un lato piacevolissimo del vostro carattere.

Per i sentimenti, non siate troppo esigenti perché c'è il rischio di compromettere il buon rapporto che si fosse creato in precedenza. Sappiate connettervi sulla medesima frequenza del vostro partner, cercando di seguire lo stesso filo logico nelle situazioni: vedrete, tutto sarà meraviglioso. Single, sarete veramente sereni, forse perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. In questo caso le stelle invogliano ad approfittare di questo buon momento per dedicarsi completamente alla ricerca dell'amore! Nel lavoro, nessun imprevisto rovinerà questa giornata fortunata, finalmente riuscirete a svolgere i vostri compiti senza nessun intoppo. In alcuni casi potrebbero arrivare proposte assai interessanti sul lato professionale.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 18 giugno al Sagittario indica che questa parte terminale della settimana porterà tanta normalità espressa da quattro stelline relative alla solita routine. Parlando in generale, solo mantenendo un atteggiamento discreto e riservato riuscirete a non farvi coinvolgere in un contrasto: se fosse, tranquilli, ve la caverete egregiamente. In amore, un affettuoso scambio dialettico porterà nella coppia sensualità, poesia e tanta allegria. Chi avesse una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. Ovviamente non con la persona con la quale avete rotto, bensì potrebbero maturare altri tipi di incontri, decisamente allettanti ai fini affettivi o inizialmente a scopo di amicizia.

Per i single, i nuovi amori avranno bisogno della vostra considerazione per decollare. Prendete iniziative per far percepire all'altra persona il vostro vero e sincero interesse. Il consiglio delle stelle: buttatevi, l'amore non aspetta! Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità e fatevi avanti nel proporre i progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio ma potrebbero portare un aumento di impegni.

Oroscopo e stelle del giorno 18 giugno

Capricorno: ★★★★. In arrivo una giornata abbastanza buona su molti fronti, anche se a tratti potrebbe sembrare difficile da governare. In definitiva, questo tratto finale della settimana sarà si abbastanza buono e vivibile ma a patto di prendere le situazioni con un certo impegno, mai con superficialità.

Il momento favorirà in alcuni del segno la ricerca di piaceri nascosti, magari vecchi passatempi forse un po' banali ma che ancora piacciono tanto. In merito agli affetti, la relazione funzionerà benissimo, basterà solamente un po' di brio un più condito con tanta passione, questo per rendere il tutto veramente impeccabile. Guardando al bicchiere mezzo pieno ritroverete quel pizzico di buonumore utile per sciogliere eventuali tensioni esistenti nella coppia. Trascorrerete con il partner una giornata buona, tutta indirizzata alla tranquillità. Single, forse avrete le idee un po' confuse. Sentimenti imprecisati favoriranno uno stato di malessere psicologico capaci di far rimpiangere la scelta di restare single.

Ma c'è una buona notizia; una persona vi pensa, notte e giorno: scoprite chi è, troverete la felicità! Nel lavoro, per concludere, le stelle vi esortano ad assumere un atteggiamento paziente. Ci sono ancora margini per ricomporre pericolosi ostacoli in seno alla vostra attività, dunque perché non sfruttarli?

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano l'arrivo di un venerdì all'altezza di sogni e desideri. La giornata inizierà decisamente bene: finalmente troverete il modo per sciogliere un nodo che vi sta affliggendo da un po’ di tempo a questa parte e che probabilmente rischia di far compiere diversi errori. Con l’animo più leggero riuscirete ad affrontare una situazione alquanto scomoda buttandola definitivamente alle spalle.

In campo sentimentale si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante. In coppia, soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. Con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica: ottimo! Single, vi accorgerete che, con un sorriso sincero stampato sulle labbra, tutto potrebbe diventare più semplice: le previsioni del giorno fanno presente che potrebbero esserci incontri occasionali destinati a diventare belle amicizie e forse qualcosa di più. Dovete riuscire a fare assolutamente conquiste...

Nel lavoro infine, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione: è giunto il momento di metterlo in gioco.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 18 giugno, preannuncia l'arrivo di un giorno poco positivo, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte finale dell'attuale settimana potrebbe essere ancora un po' di stanchezza o pochissima voglia di reagire. Rimanere in silenzio potrebbe sembrare a priori la soluzione più giusta, ma alla lunga darà l'idea di una tacita ammissione di colpa: decidete voi come fare tenendo in primo piano pro e contro. In amore il partner rischia toccando i vostri nervi scoperti proprio nel punto che fa più male, la gelosia: sospetti e rivendicazioni in arrivo?

Calma, piuttosto pensate nel frattempo in modo positivo e non lasciatevi abbattere da eventuali piccole crisi: convincetevi che, a livello fisico e mentale, non tutti i giorni possono essere al top. Per coloro ancora single gli amici si lamenteranno del vostro comportamento e questo non sarà un unico caso. Avete ristretto eccessivamente il vostro giro di contatti, forse escludendo (il motivo?) persone che fino a poco tempo fa vi sembravano carinissime e invece... La prossima volta valutate più attentamente. Nel lavoro qualche piccola chance in più potrebbe starci, comunque non aspettatevi granché.

Classifica 18 giugno, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia applicata alla giornata del prossimo venerdì è pronta a svelare come la valutazione dei dodici segni dello Zodiaco.

Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica completa interessante la giornata del 18 giugno. Certamente in odore di positività risultano ben cinque simboli astrali con in testa Bilancia, segno considerato al "top del giorno", quindi meritatamente posizionato al primo posto in classifica. Passiamo pertanto a togliere il velo agli altri segni, ovviamente incrociando le dita.

Le stelline di venerdì 18 giugno: