L'Oroscopo di domani 4 giugno mette sotto analisi la giornata relativa al prossimo venerdì. In evidenza, come ormai prassi, la classifica stelline e le previsioni su amore e lavoro nel frangente impostate sui segni dall'Ariete fino a quello della Vergine. Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane - che andremo a svelare tra pochissimo - tra i segni fortunati, ai primi due posti solo quattro: Ariete e Cancro considerati a massima positività, quindi sottoscritti da cinque stelle; Gemelli e Leone valutati a quattro stelle, dunque per quest'ultimi il periodo si presume possa essere improntato alla normale routine.

Quali saranno, invece, i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative? In base a quanto espresso dalle previsioni astrologiche del 4 giugno, da considerare sotto le attese il periodo per coloro aventi Vergine e Toro nel proprio Tema Natale, previsti entrambi in giornata difficile.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 4 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 4 giugno al segno dell'Ariete predice una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona. Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba.

In amore, voi sorridete e il mondo sorriderà a voi: vi aspetta finalmente una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Messe da parte le ansie che vi turbavano, vivrete questo periodo con un entusiasmo contagioso, vi sentirete a tratti come rinati. Siate dunque generosi e date le giuste attenzioni ai familiari e al partner.

Single, la circolazione di nuove idee è sempre una cosa positiva e voi ora siete disponibili ad ascoltare i suggerimenti degli altri. La presenza delle stelle renderà grandioso lo scambio tra voi e gli amici di sempre, in primis con quelli pronti ad aiutarvi o ben disposti a restare vicini. Nel lavoro infine, se la giornata dovesse essere una bellezza da gustare, allora buona parte del merito andrà alle stelle e allo sprint che queste ultime senz'altro vi infonderanno.

Potrete così giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci fosse qualche indecisione da dissipare. State facendo molti progressi con l'impegno e le gratificazioni pronte ad andare di pari passo. Presto soddisferete anche il bisogno di una maggiore tranquillità economica.

Toro: ★★. Questo venerdì turbolenze astrali pessime renderanno non facile sbarcare la giornata. Personaggi poco affidabili cercheranno altresì di screditare il vostro operato: occhio! Viste le premesse preparatevi a consumare un supplemento extra di pazienza. In campo sentimentale, perdonate gli errori della persona che sta al vostro fianco, evitando così delle liti furibonde, anche perché per voi potrebbe essere una giornata davvero impegnativa.

Solo mantenendo la calma potrete riuscire a superare il tutto senza esaurirvi. Single, sarà difficile individuarne i motivi ma è chiaro a tutti che siete di malumore. Potrebbe essere la ormai classica ma sempre attuale questione di cuore: per imporsi all'attenzione di chi sapete dovete evitate quegli atteggiamenti un po' lunatici cercando di puntate invece tutto sulla dolcezza e sul buon dialogo. Investite bene le vostre energie dedicando più tempo a voi stessi; soprattutto, correggete i ritmi stressanti del periodo. Nel lavoro sarà un venerdì spento, forse anche privo di vigore. Una decisione aleggia nell'aria ma non per questo dovete agire impulsivamente, soprattutto per non sciupare il paziente lavoro fatto in precedenza.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario, oggetto delle analisi odierne, sarà in prevalenza stabile, a tratti anche un po' a rilento ma non necessariamente negativo. Per lo più il periodo, valutato in questo caso con le quattro stelle della routine, potrebbe portare discreti vantaggi soprattutto in campo sentimentale/economico. In amore, la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto di coppia (poi a fare la vera differenza, come sappiamo tutti, sarà il proprio ascendente: guardate la classifica e giudicate!). Il cielo intanto regalerà molte occasioni positive: approfittate di questi influssi tanto brevi quanto benevoli, anche per rinverdire passioni e sentimenti.

Senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante da condividere con la persona del cuore. Single, a volte la vita manda messaggi in apparenza insignificanti che hanno però il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva fosse consolidato. Sappiate che per far tesoro dei segnali - potranno arrivare del tutto fortuitamente - dovrete fermarvi e analizzare attentamente ogni situazione. Nel lavoro infine, intuito e immaginazione potranno essere briscole importanti che, se giocate al momento opportuno, consentiranno di ribaltare le sorti di una partita! Non perdetevi nei dettagli, cercate di essere più aperti e disponibili nei rapporti con i colleghi.

Oroscopo e stelle di venerdì 4 giugno

Cancro: ★★★★★. In arrivo un venerdì sicuramente indirizzato al meglio, secondo le vostre più rosee attese. Sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione: senza dubbio potrete concedervi momenti quasi indimenticabili e ciò non è affatto poco! Non trascurate nessuna opportunità e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici. Per i sentimenti, il cielo del periodo si colorerà di rosso passione: vi rivolgerete all'amore con entusiasmo, slancio esuberante e fiducioso. Le emozioni saranno tante, in alcuni momenti molto interessanti grazie alle stelle che vi renderanno particolarmente altruisti e generosi con le persone che più amate al mondo.

Single, alcune novità entusiasmeranno a tal punto da volersi buttare a capofitto in nuovi amori, qualcuno anche un po' rischioso. Giove a favore (trigono al vostro Venere) vi dirà che e in effetti questo non è il momento di essere prudenti, bensì questo è il momento di osare... Nel lavoro tutto bene ma "a rovescio": di giorno pensate all'amore e la notte la mente creativa si ridesta sfornando idee veramente originali. Vi basta poco per risvegliare il genio creativo che è in voi: molto presto sarà possibile cogliere un'opportunità per migliorare la vostra posizione.

Leone: ★★★★. Prendete di buono ciò che il momento avrà da offrirvi, comprese le critiche un po' 'malandrine'. Avrete parzialmente a favore l'appoggio delle stelle per gran parte della giornata, quindi lasciatevi andare con serenità e fiducia al solito andazzo quotidiano: senz'altro a fine giornata non avrete troppe cose sulle quali obbiettare.

Qualcuno potrebbe rivivere la gioia di qualcosa già vissuto in passato... In amore, in questa giornata il partner si farà un pochino desiderare ma voi riuscirete a rompere ogni indugio con la vostra carica travolgente, lasciando entrambi senza fiato. Single, questa potrebbe essere "la vostra giornata": vi sveglierete sereni con tanta energia e vitalità grazie agli influssi planetari. Se possibile, tenetevi lontani dallo stress quotidiano e ritagliatevi delle ore di completo relax solo per voi, ve lo meritate! Giornata ideale anche per pensare a qualche spesa personale o magari incontrare gente nuova. Nel lavoro, sarà un momento incoraggiante per realizzare un nuovo progetto ma anche per rivedere situazioni che necessitassero di perfezionamento.

Potrebbe essere un momento importante anche dal punto di vista finanziario o nel caso doveste risolvere faccende un po' spinose.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 4 giugno, predice in leggero calo le prestazioni del fisico e della mente. A dare conforto sarà la buona compagnia di una persona a voi vicina sentimentalmente: siatene all'altezza. Ricordate, un filo di diplomazia e tolleranza in più gioveranno immensamente, quindi portate pazienza e non siate nervosi. In campo sentimentale, se vivete un rapporto di coppia tutto sommato sereno, non assillate il partner con insistenti richieste, anzi prodigatevi il più possibile per la felicità dell'altro moltiplicando le attenzioni e le coccole.

Single, se la vostra vita sembra noiosa, poco soddisfacente, è tempo di cambiare: provate a vivere con maggiore consapevolezza le vostre vere inclinazioni, al di là di abitudini, consuetudini e doveri. Le stelle suggeriscono inoltre di occuparsi del proprio fisico, soprattutto se avvertite stanchezza. Nel lavoro, la tensione si farà sentire e non sarà solamente legata a tutte le attività che avete programmato per questo periodo. La presenza di stelle "antipatiche" saranno la goccia che farà traboccare un vaso già colmo e stracolmo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 4 giugno.