L'oroscopo della giornata di domenica 27 giugno prevede il passaggio del pianeta Venere nel segno del Leone, che in amore potrà guardare al futuro con maggior serenità, mentre l'Ariete sarà comprensivo e in grado di fare chiarezza con il partner. Rapporti ancora molto affettuosi per Cancro e Pesci, mentre Capricorno potrebbe riuscire a ritrovare la retta via. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 27 giugno.

Previsioni oroscopo di domenica 27 giugno segno per segno

Ariete: la tensione sta ormai per svanire per voi nativi del segno.

Da questa domenica Venere sarà in posizione favorevole, così come la Luna, permettendovi di recuperare molto in amore. Dimostratevi comprensivi, cercando di chiarire ogni problema avuto in questi giorni. Nel lavoro se vi sembra che in un progetto qualcosa non vada, fermatevi e cercate di risolvere il problema. Voto - 7,5

Toro: un cielo che crolla come un castello di carte secondo l'oroscopo del 27 giugno. Venere e la Luna improvvisamente vi voltano le spalle e basterà veramente poco per scontrarsi con la prima persona che avete davanti. In amore potrebbe diventare difficile approcciarsi bene al partner o alla vostra fiamma: fate attenzione. In ambito lavorativo il vostro business continua ad andare, ma sarà meglio non pretendere troppo.

Voto - 6,5

Gemelli: configurazione astrale che cambia in quest'ultima giornata della settimana. Venere si troverà in sestile e la Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario. Con questo cielo sarà possibile spezzare la monotonia quotidiana, cercando di vivere momenti piacevoli in coppia o con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro preparatevi per alcuni interessanti sviluppi futuri.

Voto - 8+

Cancro: nonostante Venere non faccia più parte del vostro cielo, l'oroscopo della giornata di domenica 27 giugno si rivelerà comunque piacevole da vivere, soprattutto in ambito sentimentale. Se siete impegnati, ma anche se siete single, prendetevi questa giornata di relax, da passare fuori casa con le persone che amate.

Il mare è la meta più gettonata. Nel lavoro essere ben organizzati vi aiuterà a risparmiare tempo e a iniziare bene la settimana entrante. Voto - 8

Leone: anche se Venere è entrata ufficialmente nel vostro segno zodiacale, avrete da vivere ancora un paio di giornate sottotono. La Luna, infatti, è in opposizione, per cui siate romantici, ma senza esagerare. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a gestire bene gli impegni: non siete ancora pronti a lavorare su più progetti. Voto - 7

Vergine: previsioni astrali tutto sommato discrete in questa giornata di domenica. In amore ci saranno tante discussioni costruttive con il partner, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single potrebbe essere un momento importante per fare un passo in avanti con la persona che vi piace.

In ambito lavorativo il talento non manca, ma riuscire a dimostrarlo non è facile. Voto - 7,5

Bilancia: sfera sentimentale finalmente in ripresa secondo l'oroscopo. Venere e la Luna faranno pace con voi e voi dovrete fare altrettanto con la vostra anima gemella. Se siete single quello che provate in maniera così forte sono emozioni, non abbiate paura di mostrarle. Nel lavoro la situazione sarà sotto controllo e ciò vi permetterà di amministrarla con la vostra solita maestria. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di domenica che purtroppo darà inizio a un periodo non semplicissimo. Venere sarà in quadratura e in amore dovrete riuscire a dare prova dei vostri sentimenti, dimostrando che ci tenete davvero alla vostra anima gemella.

Poche novità nel lavoro, ma in fondo meglio così, soprattutto perché finora ve la siete cavata davvero bene. Voto - 6,5

Sagittario: finalmente un cielo che brilla anche per voi secondo l'oroscopo del 27 giugno. Questa splendida domenica di sole si rivelerà molto piacevole da vivere in coppia, merito in particolare di Venere che passa in trigono dal segno del Leone. Che siate single oppure no, saprete sicuramente come riuscire ad attirare l'attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete utilizzare metodi più efficaci per i vostri progetti. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di domenica in risalita per voi nativi del segno. In ambito sentimentale Venere non giocherà più a vostro sfavore e il vostro rapporto presto tenderà a essere più sereno.

Se siete single ricomincerete a vivere l'amore con maggior serietà. Per quanto riguarda il lavoro dovrete continuare a essere fiduciosi delle vostre capacità e continuare a seguire i vostri obiettivi. Voto - 7+

Acquario: secondo l'oroscopo potremmo definire questo periodo come di transizione. La Luna sarà in congiunzione, ma Venere è opposta e presto le cose in amore potrebbero non andare come previsto. Se avete qualcosa da dire o fare con il partner, questo è il momento. I single, invece, sono ancora in tempo per dare inizio a una nuova pagina della loro vita sentimentale. Nel lavoro Mercurio in trigono porta ancora tanta creatività, che andrà sfruttata al meglio nei propri progetti. Voto - 7,5

Pesci: un'ottima giornata, nonostante il cielo mutato.

In ambito amoroso godetevi la tanto sospirata felicità insieme al partner, magari in una bella spiaggia, nel più completo relax. Se siete single buttatevi sul romantico e sicuramente farete colpo. Nel lavoro se esporrete bene le vostre idee, la metà dell'opera sarà già fatta. Voto - 8