L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 giugno prevede l'entrata di Venere nel segno del Leone, che andrà a cambiare le carte in tavola per molti segni dello zodiaco. I segni di fuoco infatti saranno in grado di ritrovare la loro strada in amore, ritrovando la passione e la forza di amare. Al contrario, per Scorpione le cose potrebbero complicarsi, ma non è il caso di allarmarsi, mentre per Capricorno è arrivato il momento di fare ammenda dei propri errori. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 21 al 27 giugno 2021.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 giugno 2021 segno per segno

Ariete: un'ultima settimana di sofferenza per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo infatti, Venere tornerà ad essere favorevole a partire da domenica. In amore dunque portate pazienza ancora per un po’. Se siete single innamorati invece, potrebbe essere il momento più adatto per pianificare qualcosa di speciale per fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro invece Giove e Mercurio entrambi in sestile vi metteranno nelle condizioni di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7-

Toro: oroscopo settimanale che nel complesso potremmo definire discreto per voi, ciò nonostante Venere non sarà più favorevole nelle prossime giornate, per cui dal punto di vista sentimentale, sarà il momento di dimostrare realmente i vostri sentimenti, di consolidare il vostro rapporto e dimostrare di essere abbastanza forti e maturi da saper affrontare anche i momenti bui.

Se siete single invece non è ancora tardi per innamorarsi. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di stress potrebbe condizionare le vostre prestazioni. Attenzione dunque. Voto - 7+

Gemelli: questa settimana vi toccherà sopportare la Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Nulla di trascendentale per quanto riguarda la sfera sentimentale, anche perché sarà solo per due giorni.

Il vostro rapporto infatti è sano al momento, e sarete in grado di superare ogni problema. Se siete single e ultimamente le cose non sono andate come speravate, presto vi riprenderete. Pochi cambiamenti invece per quanto riguarda il settore professionale. Giove sarà ancora in quadratura, e sarà meglio guardare attentamente ogni dettaglio.

Voto - 7+

Cancro: ultimi giorni di Venere nel segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Da domenica il pianeta dell'amore vi lascerà, ma ciò non vorrà dire che le cose andranno male tra di voi. Ecco, magari un po’ d'attenzione sarà d'obbligo nel corso del weekend, quando la Luna sarà opposta. Se siete single godetevi i bei momenti che arriveranno, senza avere grandi aspettative. Potreste rimanere sorpresi. Il lavoro non vi darà problemi al momento, anzi, con Giove favorevole tutto sarà più facile e scorrevole. Voto - 8-

Leone: l'arrivo di Venere potrebbe sancire diversi cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Il vostro umore tenderà a salire, vi sentirete più socievoli, e con il giusto atteggiamento potreste riuscire a trovare la soluzione ad alcuni vostri problemi, anche in ambito lavorativo.

Marte infatti vi sostiene, e con il giusto aiuto potreste anche uscire da questo limbo. Voto - 7,5

Vergine: approfittate di queste ultime giornate di Venere favorevole per esaltare il vostro rapporto, o per conquistare la vostra fiamma qualora siate single. Le vostre doti comunicative funzioneranno davvero bene, con frasi davvero romantiche, quasi poetiche. Per quanto riguarda il lavoro non saranno giorni ricchi di cambiamenti, ma la situazione che state vivendo è positiva, per cui sicuramente troverete un motivo per essere soddisfatti. Voto - 8-

Bilancia: ultime fatiche da superare prima di poter sperare in un cielo migliore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Dal punto di vista sentimentale toccherà a voi cambiare la situazione, e riprovare ad avere un bel rapporto con il partner.

Se siete single, e magari siete partiti con il piede sbagliato, siate ancora in tempo per riprendervi. Nel lavoro potrete contare su buonissime energie e un'ottima vitalità per dimostrare di essere ancora una grande risorsa. Voto - 7

Scorpione: la settimana inizierà bene per voi nativi del segno, con una bella Luna in congiunzione che darà sfogo ai vostri sentimenti. La vostra vita amorosa spiccherà il volo, ma non sarà un volo così lungo. Con Venere che da domenica sarà in quadratura, sarà come viaggiare con un'ala sola, e mantenere una discreta armonia nel vostro rapporto non sarà facile. In ambito lavorativo vorrete dimostrare il vostro talento, e mettere in campo tutte le vostre risorse pur di centrare tale obiettivo.

Voto - 7,5

Sagittario: la situazione non potrà che migliorare ora che Venere sta per arrivare in trigono dal segno del Leone. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, per quanto riguarda i sentimenti troverete una forte armonia su cui costruire il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sentimenti spontanei vi spingeranno a farvi avanti. Nel lavoro un atteggiamento paziente a volte è necessario. Non abbiate fretta di raggiungere il successo. Voto - 8,5

Capricorno: e finalmente la ripresa tocca anche a voi. Venere da domenica non vi darà più fastidio, e nel prossimo weekend la Luna busserà alla vostra porta, permettendovi di riprendere in mano la vostra vita sentimentale.

Che siate single oppure no, questo è il momento di fare ammenda per i vostri errori. Nel lavoro non vi farete turbare da nessuno, perché avrete la situazione sotto controllo. Sapete quello fate, sicuri di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7+

Acquario: attenzione a questo cielo che sta per mutare. Secondo l'oroscopo, il pianeta dell'amore sta per entrare in una posizione scomoda per voi, e prima che i rapporti con il partner possano inasprirsi, forse sarebbe il caso di essere abbastanza sinceri con la persona che amate. Se siete single magari l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma carriera e amici sicuramente sì. Nel lavoro svolgerete piuttosto bene le vostre mansioni, anche vi manca quella marcia in più.

Voto - 7-

Pesci: oroscopo settimanale che vedrà l'addio di Venere in una posizione così comoda, ghiotta nei vostri confronti. Poco male in fondo, perché non sarete influenzati negativamente da altre stelle. Attenzione solamente tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura. Sul fronte professionale poche novità, ma a voi potrebbe anche andare bene così, dato che nell'ultimo periodo state mettendo a segno discreti successi. Voto - 8-