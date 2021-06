L'oroscopo della giornata di sabato 19 giugno prevede tempi non facili ancora un po’ per l'Ariete, che in questo inizio di weekend avrà la Luna opposta, mentre Sagittario sarà fin troppo attivo ed energico. Leone potrà contare su buoni sentimenti, forniti da questa bella Luna favorevole, mentre un gesto inaspettato sorprenderà i nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 19 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 19 giugno 2021 segno per segno

Ariete: parte male questo fine settimana per voi, perché oltre a Venere già in una posizione scomoda, si aggiunge anche la Luna in opposizione.

Dal punto di vista sentimentale saranno tempi ancora non facili, anche perché bisogna saper riconoscere i propri errori, e talvolta chiedere scusa. Se siete single sognate l'amore come tutti, ma difficilmente realizzerete qualcosa. In ambito lavorativo potreste sembrare fuori dal coro, ciò nonostante le vostre idee non sono male. Voto - 6,5

Toro: configurazione astrale più che soddisfacente nel corso di questa giornata. In amore Venere continua il suo transito favorevole, e potrebbe essere il momento di darsi da fare per dare maggio stabilità al vostro rapporto. Se siete single la gentilezza avrà un forte impatto su voi e su gli altri. Chissà se potrebbe nascere qualcosa. In ambito lavorativo andrete molto bene, tuttavia, meglio non essere troppo ambiziosi o pretenziosi con le aspettative.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 19 giugno che vedrà una bella Luna in trigono dal segno della Bilancia. Per quanto riguarda i sentimenti voi single sarete delicati e rispettosi nei vostri tentativi di corteggiamento, che forse per una volta potrebbero rivelarsi efficaci. Se avete una relazione fissa, questa proseguirà senza troppi problemi, ma anche senza tante novità al momento.

Settore professionale ancora sottotono, e che richiederà un'attenta valutazione dei nuovi progetti. Voto - 8-

Cancro: piccole difficoltà per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Con la Luna che sarà in quadratura fino a domani, in amore potrebbe spuntare qualche piccolo problema di comprensione, che volendo potreste anche aggirare dimostrando maturità.

I cuori solitari sfrutteranno questo periodo per sé stessi, magari facendo alcuni lavori che hanno rimandato. Nel lavoro le cose vanno bene, e presto arriveranno i frutti del vostro impegno. Voto - 7

Leone: buoni sentimenti e romanticismo caratterizzeranno questa giornata di sabato. La Luna infatti sarà in sestile, e la vostra relazione di coppia sarà molto affiata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste riuscire a trovare le risposte che cercavate. Nel lavoro questa ricerca di qualcosa di più deve trovare una conclusione. Per farlo, sarà necessario mettersi in gioco, e farvi notare dalle persone interessate. Voto - 7+

Vergine: arriveranno piccole, ma efficaci soddisfazioni nel vostro rapporto secondo l'oroscopo di sabato 19 giugno.

Venere in sestile porta fascino, voglia di vivere, di dedicare voi stessi al vostro rapporto. Se siete single avrete bisogno di un po’ di romanticismo nella vostra vita, e forse potreste riuscire a trovarlo. Nel lavoro Giove e Mercurio creano difficoltà e imprevisti nella vostra scalata al successo, per cui non aspettatevi risultati nel breve tempo. Voto - 7+

Bilancia: previsioni astrali di sabato tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale potrete concedervi qualche momento di romanticismo con il partner, mettendo da parte eventuali problemi che solo insieme potrete risolvere. Se siete single potreste ritrovarvi di fronte a una nuova emozione.

In ambito lavorativo alcuni problemi e imprevisti andranno affrontati subito se volete andare avanti con i vostri progetti. Voto - 7,5

Scorpione: impegni lavorativi che aumentano in questo periodo secondo l'oroscopo. Ciò nonostante avrete modo anche di sentirvi particolarmente soddisfatti dei risultati che otterrete, per cui ne varrà la pena. In ambito sentimentale Venere in trigono dal segno del Cancro garantirà stabilità e passione, soprattutto per i nati nella prima decade. I single si prepareranno a nuovi e interessanti batticuori. Voto - 8

Sagittario: settore professionale che vi vedrà carichi, attivi, ed energici grazie a Marte in trigono dal segno del Leone, che vi aiuterà a portare a casa ottimi risultati.

Tutto questo vostro entusiasmo inoltre si rifletterà anche dal punto di vista sentimentale, grazie anche alla Luna in buon aspetto che porta tanti bei momenti nel vostro rapporto. Se siete single sarete alla ricerca di nuove e interessanti compagnie. Voto - 8+

Capricorno: un po’ rassegnati da questo cielo così grigio secondo l'oroscopo. Se oltre a Venere, anche la Luna decide di guardavi storto, dal punto di vista sentimentale non aspettatevi granché, anzi, meglio tenersi alla larga da sentimenti e fughe d'amore perché potrebbero rivelarsi solo un misero fallimento. In ambito lavorativo invece darete il meglio di voi, merito anche di Giove, cercando di svolgere bene le vostre mansioni, unica vera fonte di soddisfazione al momento.

Voto - 6

Acquario: quadro astrale che vedrà una bella Luna sorridervi dal segno della Bilancia secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale godrete di tanto fascino, utile non solo per l'affiatamento di coppia, ma anche per proporre interessanti idee alla vostra anima gemella. Se siete single eserciterete al meglio il vostro fascino, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro potreste aspettarvi delle belle notizie, che in qualche modo vi rallegreranno la giornata. Voto - 7,5

Pesci: sfera sentimentale piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo. Un piccolo gesto, ma del tutto inaspettato sarà più che sufficiente a rallegrarvi, e a far scattare la passione tra voi e il partner. Se siete single lasciatevi avvicinare senza rimanere troppo diffidenti.

In ambito lavorativo prenderete ogni progetto nel modo giusto, ottenendo spesso i risultati sperati. Voto - 8