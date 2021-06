L'oroscopo della giornata di lunedì 21 giugno prevede un Cancro alla ribalta dal punto di vista sentimentale, ora che Luna giocherà nuovamente a favore, mentre per il Toro ci vorrà prudenza in amore, anche se Venere è favorevole. Sottotono i nativi Leone, a causa di un cielo cupo che rende qualunque cosa problematica, mentre Vergine adorerà condividere il proprio tempo con le persone care. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 21 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 21 giugno segno per segno

Ariete: inizia un'altra settimana difficile per voi nativi del segno, ma si spera sia l'ultima.

Dal punto di vista sentimentale, per fortuna, la Luna non è più opposta. Ciò nonostante, Venere è ancora in quadratura e voi potreste non essere così gentili con il partner. Se siete single non potete pretendere che gli altri provino le vostre stesse emozioni. In ambito lavorativo vi sentirete molto attivi, grazie soprattutto a Mercurio in sestile. Voto - 6+

Toro: configurazione astrale sottotono in questa giornata, secondo l'oroscopo. In amore meglio essere prudenti ed evitare di toccare certi argomenti. La Luna, infatti, sarà opposta e Venere in sestile non potrà fare molto per voi. Se siete single fate poco gli splendidi, perché non tutti potrebbero apprezzarvi. Nel lavoro lo scambio di opinioni è normale, ma voi sembra non vogliate stare al gioco.

Voto - 6,5

Gemelli: oroscopo di lunedì splendido per voi nativi del segno. Certo, la Luna non è più in trigono, ma dal punto di vista sentimentale vi accorgerete comunque di quanto amore c'è nella vostra relazione. Se siete single tenderete a lasciarvi andare e a godervi questa giornata nella più totale spensieratezza. In ambito lavorativo un po’ di fortuna è quello che vi serve e potreste ottenerne un po’ in questa giornata.

Voto - 8

Cancro: con la Luna che torna a giocare a vostro favore, l'oroscopo di lunedì 21 giugno si rivelerà all'altezza delle vostre aspettative. Dal punto di vista sentimentale, infatti, l'intesa tra voi e il partner tornerà a funzionare bene e il vostro rapporto sarà più vivace. Se siete single e venite da una rottura, circondatevi del calore delle persone che amate.

Nel lavoro questo è un periodo leggero, ma sarà importante per prepararsi a momenti più impegnativi. Voto - 8,5

Leone: inizio di settimana sottotono per voi nativi del segno. Il vostro umore non sarà altissimo, complice in particolare la Luna in quadratura. In amore, infatti, non sarete in vena di smancerie, ma piuttosto di chiarimenti. Attenzione: potreste vedere problemi anche laddove non siano presenti. Se siete single sappiate che eleganza e fascino a volte non bastano. Per quanto riguarda il lavoro le alternative forse le avete trovate, ma non cantate vittoria troppo presto. Voto - 6,5

Vergine: configurazione astrale davvero serena in questa giornata di lunedì. La Luna si troverà in sestile dal segno dello Scorpione e in ambito sentimentale adorerete trascorrere il vostro tempo con le persone che amate, sia che si tratti del partner o dei vostri migliori amici.

In ambito lavorativo non siete ancora al top della forma, per cui meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 7,5

Bilancia: sfera sentimentale ancora sottotono per voi nativi del segno. La Luna non è più nel segno e difficilmente troverete la stessa complicità delle giornate precedenti. Voi single siete un po’ troppo agitati quando fate nuovi incontri: datevi una calmata. In ambito lavorativo invece vi sentirete abbastanza sicuri dei vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo della giornata di lunedì 21 giugno che vedrà la Luna in congiunzione assieme a Venere. Sul fronte sentimentale avrete voglia di rendere la vostra relazione di coppia più vivace e dinamica, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

I single saranno alla ricerca di una persona in grado di corteggiarli e comprenderli nel modo giusto. Nel lavoro la vostra ricerca di denaro e potere potrebbe trovare una conclusione. Voto - 8,5

Sagittario: secondo l'oroscopo gli impegni e le attività da svolgere non vi mancheranno e con Marte in buon aspetto vi darete da fare per rispettare ogni impegno preso. In ambito sentimentale il vostro rapporto gode di un discreto affiatamento di coppia. Non sarà il massimo, ma è una buona base su cui partire. Se siete single ci sarà una sorta di rinnovamento, che vi farà venire voglia di dare vita a una nuova pagina della vostra esistenza. Voto - 7,5

Capricorno: settimana che inizierà lievemente meglio rispetto alla precedente, grazie alla Luna in buon aspetto.

In ogni caso, non aspettatevi una situazione completamente diversa all'interno della vostra relazione di coppia: potrebbe essere un buon momento per cercare di uscire da questa situazione. Se siete single le vostre pratiche di corteggiamento vanno perfezionate. Settore professionale discreto, considerato che lavorerete con meno pressione addosso. Voto - 7-

Acquario: oroscopo di lunedì sotto la media per voi nativi del segno. Con questa Luna in quadratura vi ritroverete in difficoltà in amore, forse perché non vi sentite ancora pronti a gestire certi argomenti con il partner. Se siete single amare fa parte di voi, ma preferirete aspettare il momento adatto. In ambito professionale attenti a ciò che vi dice il capo e soprattutto non fate confusione tra le tante cose che avete da fare.

Voto - 6,5

Pesci: torna la Luna a sorridervi in questa giornata di lunedì. Insieme a Venere in trigono dal segno dello Scorpione, ritroverete subito la giusta sintonia all'interno del vostro rapporto. Se siete single i sentimenti nascono spontanei e con un po’ di sano corteggiamento il resto verrà da sé. Nel lavoro giunge il momento di dimostrare a tutti che avete sempre avuto ragione, per cui datevi da fare. Voto - 9