L'oroscopo della giornata di giovedì 17 giugno prevede uno Scorpione particolarmente suggestivo, con tante idee che potrebbero risultare molto interessanti, mentre Gemelli potrebbe essere un po’ troppo pretenzioso. Ariete dovrà portare ancora tanta pazienza, considerata anche la Luna opposta, mentre Pesci sarà molto impegnato nella propria relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 17 giugno 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 17giugno 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vi chiederà ancora tanta pazienza secondo l'oroscopo.

Con la Luna opposta e Venere in quadratura, è più facile vincere alla lotteria che avere un rapporto sano. Ciò nonostante non è detto che voi non potrete fare nulla per migliorare. Se siete single prendetevi del tempo per curare il vostro aspetto. Nel lavoro fortunatamente idee e energie non mancheranno, grazie soprattutto a Marte e Mercurio. Voto - 6,5

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna sorridervi. In ambito amoroso il vostro desiderio più grande sarà avere una relazione che funzioni sempre, che vi regali sempre meravigliose emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single sarà più facile per voi entrare in empatia con chi avete davanti. Per quanto riguarda il lavoro Giove in sestile porta un po’ di fortuna, permettendovi di superare le vostre aspettative.

Voto - 8-

Gemelli: parte centrale della settimana sottotono per voi nativi del segno. Questo quadro astrale non vi permette di esprimere come volete i vostri sentimenti, rischiando spesso di causare incomprensioni di coppia. Se siete single non siate pretenziosi, cercando di volete tutto e subito. In ambito lavorativo non fate troppo i puntigliosi, o rischierete anche voi di perdervi alcuni dettagli anche piuttosto importanti.

Voto - 6

Cancro: un cielo davvero convincente secondo l'oroscopo del 17 giugno. La Luna sarà in sestile e Venere continuerà il suo movimento nel vostro segno ancora un po’. Dal punto di vista sentimentale dunque sentimenti ed emozioni non mancheranno. Ciò che vi serve è uno scenario adatto per esprimere al meglio tali sensazioni.

Se siete single e siete voi quelli ad essere corteggiati, state pure al gioco. In ambito lavorativo questo è un periodo leggero, e con questo cielo favorevole riuscirete a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8,5

Leone: oroscopo di giovedì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore godrete di una relazione di coppia nel complesso tranquilla, soprattutto per i nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single potrebbe essere arrivato il vostro turno, e dovrete riuscire a cogliere le opportunità che arriveranno. In ambito lavorativo se avete mandato candidatura e siete in attesa di risposta da tempo, forse potrebbe essere utile se vi fate sentire nuovamente. Voto - 7,5

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione che illumina la vostra relazione di coppia.

La vostra storia d'amore sarà particolarmente romantica, e il fascino sarà in abbondanza. Se siete single il vostro entusiasmo si accende quando la vostra vita sentimentale e sociale prende il volo. Settore professionale che invece vedrà ancora qualche difficoltà, ma la voglia di raggiungere l'apice non manca. Voto - 8-

Bilancia: bene ma non benissimo in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna sarà alle vostre spalle, mentre Venere continua a rendervi la vostra vita sentimentale difficile. Che siate single oppure no, non siate troppo severi con voi stessi, e cercate in tutti i modi di uscire da questa situazione. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a dimostrare una certa grinta, grazie soprattutto a Mercurio favorevole.

Voto - 6+

Scorpione: una giornata particolarmente suggestiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questa splendida Venere in trigono dal segno del Cancro regalerà intense emozioni nel vostro rapporto, perfette non solo per un affiatamento alto e stabile, ma anche per crescere insieme, e dare vita a sogni e progetti sempre più importanti. Se siete single concedetevi un periodo di relax tutto per voi. In ambito lavorativo sarete in continuo fermento, lavorando assiduamente su progetti che vi intrigano molto. Voto - 8,5

Sagittario: un cielo sottotono nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Non vi farà affatto piacere sapere che la Luna sarà in quadratura ancora per un giorno, impedendovi di vivere in armonia con la vostra anima gemella.

Se siete single attenti a non farvi prendere dalla malinconia. Settore professionale che vedrà ancora diverse difficoltà da superare, ma siete sulla strada giusta per provare a risalire la china. Voto - 6,5

Capricorno: Luna in trigono che vi darà una mano come può per quanto riguarda i sentimenti. In ogni caso, non aspettatevi momenti di pura passione e romanticismo insieme al partner, almeno non in questo momento. Se siete single i vostri amici potrebbero spronarvi a fare qualcosa di diverso, che spezzi la vostra routine un pò monotona. In ambito professionale ve la caverete bene, ottenendo discreti risultati dalle vostre mansioni. Voto - 7-

Acquario: preferirete seguire il vostro istinto in questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 17 giugno.

Che siate single oppure no, date retta al vostro cuore, che sicuramente saprà indicarvi cosa sia più giusto. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio e Saturno vi sostengono, per cui anche se le energie non saranno granché, provate comunque a dare inizio a progetti davvero importanti per voi. Voto - 8

Pesci: peccato per questa Luna in opposizione che fa mancare un po’ di magia al vostro rapporto. Ciò nonostante ci metterete tutto il vostro impegno per provare ad avere un rapporto stabile, che funzioni bene. Se siete single avrete bisogno di sfogare le vostre energie in diverse attività. In ambito lavorativo la creatività non manca, e Giove vi fornirà le risorse necessarie per andare avanti serenamente. Voto - 7,5