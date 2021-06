L'oroscopo della giornata di venerdì 18 giugno prevede un Ariete più razionale in ambito lavorativo e più maturo rispetto alle proprie scelte professionali, mentre Scorpione riuscirà a gestire in maniera magistrale le proprie mansioni. Bilancia dovrà cercare di sfruttare la posizione della Luna per risollevarsi dal punto di vista sentimentale, mentre un dinamico Mercurio in trigono per il segno dell'Acquario lo arricchirà di una spiccata creatività. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 18 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 18 giugno segno per segno

Ariete: sfera sentimentale sicuramente non eccezionale, secondo l'oroscopo.

Sarà opportuno mantenere la calma, ma sappiate che i problemi che avete al momento non sono irrisolvibili. Anche voi single provate dei sentimenti, ciò nonostante potreste non essere così bravi a esprimerli. In ambito lavorativo sarete razionali e prenderete le decisioni con estrema maturità. Voto - 7-

Toro: giornata pesante, ma sicuramente soddisfacente dal punto di vista professionale. Avere Marte in quadratura non sarà certamente di grande aiuto, ma avrete una discreta lucidità, che vi permetterà di gestirvi piuttosto bene. In amore la Luna in trigono e Venere in sestile garantiranno bei momenti insieme al partner e vi faranno spesso vivere delle sensazioni positive. Se siete single non date nulla per scontato, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8-

Gemelli: assetto astrale davvero carino in questa giornata per voi nativi del segno. Una deliziosa Luna in trigono favorisce i legami che avete con il mondo e non solo quello tra voi e il partner. Per cui, che siate single oppure no, dimostrerete di essere di buona compagnia. Sul fronte professionale forza e coraggio: abbiate pazienza e vedrete che anche voi riceverete delle belle soddisfazioni.

Voto - 7,5

Cancro: questa Luna in Bilancia fortunatamente non durerà ancora a lungo, secondo l'oroscopo del 18 giugno. In ambito amoroso sarà difficile trovare il giusto il feeling di coppia, questo però non vorrà dire che il vostro rapporto non funzioni più. Può capitare a tutti di litigare, l'importante è saper perdonare e andare avanti.

Se siete single dimostrate di avere un bel carattere, oltre che un bel fisico. In ambito lavorativo la fortuna aiuta gli audaci e il vostro coraggio sarà premiato. Voto - 7+

Leone: configurazione astrale serena e piacevole dal punto di vista sentimentale, secondo l'oroscopo. Potrete contare su una luminosa Luna in sestile, che porterà buonumore e armonia nel vostro rapporto, soprattutto ai nati nella prima decade. Se siete single è giusto fare pensieri profondi e volere qualcosa di più, ma oltre a immaginare dovrete anche saper realizzare. In ambito lavorativo se non vi sentite più bene con il vostro lavoro, forse è il caso di cambiare. Voto - 7+

Vergine: sfera sentimentale un po’ stagnante per voi nativi del segno.

Nulla di grave, il vostro rapporto funziona, per cui basterà solo portare qualche piccola novità e un pizzico di fascino in più. Una cena romantica potrebbe essere una buona idea. Se siete single sarete in grado di essere sensuali e profondi quanto basta. Nel lavoro, se al momento la situazione vi sembra insopportabile, forse sarà necessario trovare una soluzione adeguata. Voto - 7,5

Bilancia: salute ancora solida secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 18 giugno. Nel lavoro avere una buona forma fisica sarà di grande aiuto per provare anche a fare di più, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore questa Luna in buon aspetto vi darà una mano, ma non sarà così per sempre. Per cui se ci sono alcune cose da sistemare nel vostro rapporto, questo sarà il momento migliore per farlo.

Se siete single non vi va di dedicarvi ai sentimenti. Vorreste del tempo solo per voi, per cui non forzatevi ad amare. Voto - 7+

Scorpione: settore professionale che prevede diversi e importanti cambiamenti in arrivo e alcuni di essi potrebbero richiedere una certa disponibilità economica: i benefici sono importanti, per cui valutate bene ogni variabile. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, sarete alla ricerca di un rapporto tranquillo, stabile, piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Sagittario: un cielo che prevede una bella Luna in sestile secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale sarete dunque in grado di esaltare i vostri sentimenti, celebrando ogni momento trascorso insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single i rapporti sociali saranno molto importanti, per questo motivo tenderete a curarli parecchio. In ambito lavorativo non sarete ancora tra i migliori del settore, ma forza e buona volontà sicuramente non mancheranno. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di venerdì sottotono per voi nativi del segno, complice questo cielo così spento nei vostri confronti. Alcune relazioni potrebbero essersi davvero usurate, per cui forse è arrivato il momento di tagliare i ponti. Voi single potreste non essere in vena di sentimenti, tuttavia l'aiuto di un amico potrebbe esservi utile. Nel lavoro, invece, ci sono tanti bei progetti in mente e con Giove in sestile potrebbe esserci qualche opportunità da cogliere.

Voto - 6+

Acquario: particolarmente altruisti, gentili e socievoli con tutti secondo l'oroscopo, soprattutto voi cuori solitari risulterete particolarmente simpatici a tutti. Se avete una relazione fissa vi piacerà molto farvi coccolare dalla vostra dolce metà, grazie anche a questa Luna che favorisce l'intesa e la passione. Nel lavoro potrebbero mancarvi un po’ d'energie. Dovrete ritrovare l'entusiasmo. Voto - 7+

Pesci: periodo nel complesso positivo per voi nativi del segno. Potrebbe sembrarvi un po’ difficile tornare ad amare dopo un litigio di coppia, ma sicuramente ci vorrà poco a far risalire la passione tra voi e il partner. Se siete single l'entusiasmo si accenderà quando riuscirete ad approcciarvi correttamente alla persona che amate.

In ambito lavorativo sarete molto abili e affidabili nelle vostre mansioni, merito di Giove in buon aspetto. Voto - 8+