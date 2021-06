Le previsioni astrologiche della prossima settimana ovvero quella che va da lunedì 5 a domenica 11 luglio 2021 rivelano buone prospettive per il segno zodiacale dell'Ariete, settimana impegnativa per i Pesci e difficoltà in arrivo per lo Scorpione. Capricorno stressato, novità sentimentali per il Sagittario. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo settimanale dei dodici segni zodiacali.

Previsioni della settimana dal 5 all'11 luglio, da Ariete a Cancro

Ariete: buon inizio settimanale per il segno zodiacale dell'Ariete. Giove e Saturno vi tramanderanno buona luce e questo vi darà la giusta energia per affrontare tutta la settimana.

In arrivo qualche piccolo intoppo tra la giornata di mercoledì e giovedì: fate particolarmente attenzione sul lavoro.

Toro: conoscete già i vostri i limiti, tuttavia, a volte, è necessario puntualizzarli. Non sempre tollerate chi cerca troppi favori, siete tipi molto autonomi e preferite sempre fare tutto da soli senza l'aiuto di nessuno.

Gemelli: alcuni lati del vostro carattere vanno cambiati. Alcuni atteggiamenti stanno diventando decisamente intollerabili per il vostro partner. Questo non significa cambiare la vostra personalità ma sempre cercare di migliorarsi. Ricordate che la pazienza ha un limite per tutti.

Cancro: la settimana in arrivo riserverà qualche sorpresa interessante per il segno del Cancro.

Il lavoro procede bene e anche il rapporto sentimentale va a gonfie vele, tuttavia forse, manca ancora qualcosa: nei prossimi giorni potrebbe avvenire un gradito cambiamento.

Oroscopo settimanale, da Leone a Sagittario

Leone: avete bisogno di fare una selezione delle vostre amicizie. Alcune conoscenze vanno allontanate, altre premiate.

Siate sempre una buona spalla per un amico ma fidatevi soltanto di chi è stato sempre presente nella vostra vita.

Vergine: non lasciatevi illudere troppo dalle parole, ricordatevi di rimanere sempre con i piedi per terra. Non cercate aspettative fuori dalla vostra portata, rischierete di rimanere delusi. Proseguite sempre dritti per la vostra strada e, quando verrà il momento, anche voi otterrete le vostre soddisfazioni.

Scorpione: a volte è meglio accontentarsi, è inutile pretendere sempre di più, rischierete di rimanere 'a mani vuote'. La settimana in arrivo potrebbe riservare qualche impiccio ma per fortuna, nulla di grave.

Sagittario: avete da poco concluso un capitolo importante della vostra vita. È il momento di voltare pagina ed iniziare tutto da capo. Nella prossima settimana potrebbero esserci delle novità importanti per il Sagittario, novità che riguarderanno in particolar modo la sfera sentimentale.

Previsioni zodiacali settimanali dal 5 all'11 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: il lavoro vi sta particolarmente stressando nell'ultimo periodo e questo sta influenzando negativamente il vostro umore.

Prendete un'iniziativa nella settimana a venire, partite per un'avventura, per una breve gita o per una vacanza: vi sentirete rigenerati.

Acquario: state mettendo tutto il vostro impegno per raggiungere i vostri obiettivi, tuttavia qualcuno che vi è accanto non vi sta dando il giusto sostegno. Non dipendete da nessuno, sapete quanto valete, anche da soli.

Pesci: non rimandate sempre tutte le volte, quando arriva il momento più opportuno, rivelatevi senza troppe attese. Non nascondete i vostri sentimenti, è meglio tirarli fuori prima che sia troppo tardi. Nella prossima settimana, ci saranno delle giornate molto impegnative, tuttavia, potrete recuperare tutte le energie perse nel fine settimana.