L'oroscopo della giornata di domenica 20 giugno prevede stelle dissonanti per i nativi Ariete, esausti da questa routine sempre meno soddisfacente, mentre Pesci dimostrerà di poter raggiungere i propri obiettivi al lavoro, ignorando eventuali critiche e andando sempre avanti. Marte nel segno del Leone darà energie a sufficienza ai nativi del segno, ma non basteranno per cercare di cambiare radicalmente al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 20 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 20 giugno 2021 segno per segno

Ariete: si conclude una settimana che definire disastrosa è quasi un complimento. Purtroppo questa domenica non sarà da meno, e bisognerà attendere ancora un po’ prima che qualcosa inizi a muoversi, anche se la situazione comincia a farsi estenuante. In amore dunque prendetevi del tempo per capire cosa fare per sbloccare la situazione. Anche voi single, non siate precipitosi a farvi avanti, se non volete che la risposta sia "ti vedo solo come un amico". Nel lavoro almeno sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni. Siate soddisfatti dei risultati. Voto - 6+

Toro: oroscopo di domenica tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

In ambito lavorativo sarete abbastanza esaustivi nei vostri incarichi, talvolta superando le aspettative. Molto bene anche per quanto riguarda i sentimenti. Sarà la giornata adatta per prendersi un po’ di tempo da dedicare esclusivamente al partner, merito anche di Venere che favorisce i rapporti. Se siete single riuscirete a rispondere col sorriso anche al vostro peggior nemico.

Voto - 8

Gemelli: per voi single potrebbe essere un buon momento per fare una bella impressione davanti la persona che vi piace. Se avete una relazione stabile risulterete particolarmente simpatici agli occhi del partner, merito anche della Luna in buon aspetto. Il lavoro potrebbe non essere così interessante in questa giornata, ma quello che dovrete fare lo farete e anche piuttosto bene.

Voto - 8

Cancro: periodo leggermente sottotono secondo l'oroscopo, ma dalla quale vi riprenderete presto. Questa Luna in quadratura presto se ne andrà, e in amore tornerete ad esprimere bene le vostre emozioni. Se qualcosa vi turba però, provate a parlarne con il partner. In ambito lavorativo evitate di buttare tutto all’aria perché non va tutto come volete voi. Cercate invece di vedere la situazione da un altro punto di vista. Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale che vedrà Marte in congiunzione e la Luna in sestile. Tutto sommato un cielo buono, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Godrete infatti di un buon affiatamento di coppia, e tanta voglia di rendere perfetto il vostro rapporto.

Se siete single continua la vostra voglia di conquiste, ma dovrà essere più efficace. Nel lavoro avere voglia di fare a volte non è sufficiente per cambiare davvero. Impegnatevi di più, e forse potreste finalmente ritenervi soddisfatti. Voto - 7,5

Vergine: sfera sentimentale piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo di domenica 20 giugno. Venere sarà ancora in sestile, e dal vostro rapporto potreste ottenere tanto dimostrando i vostri sentimenti, pensate però anche a dare qualcosa a chi amate. Se siete single cercate di essere originali, sorprendenti ma anche intriganti per fare colpo. In ambito lavorativo attenzione ai vostri progetti. Con Giove opposto, alcuni progetti ambiziosi potrebbero essere difficili da realizzare.

Meglio attendere momenti favorevoli. Voto - 7+

Bilancia: i grossi progetti non vi spaventano quando avete un buon cielo a darvi una mano. Secondo l'oroscopo, Mercurio si trova in buon aspetto, così come Saturno e Marte, e voi avrete energie e voglia di fare a sufficienza per realizzare qualcosa di straordinario. In amore purtroppo non si può dire lo stesso. Anche se la Luna sarà in congiunzione, faticherete ancora un po’ a dare un vero valore ai vostri sentimenti, ma continuerete a provarci, e questo è importante. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica 20 giugno che vedrà una bella Venere sostenervi dal segno del Cancro. In ambito sentimentale se siete single ci sono dei rapporti in evoluzione, e non dovrete lasciarvi sfuggire l'occasione.

Se avete una relazione stabile risulterete particolarmente magnetici agli occhi del partner. Settore professionale soddisfacente, grazie a Giove in trigono, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale buona per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in sestile dal segno della Bilancia, adatta per trovare la giusta intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single il vostro umore brillante sarà gradito dal partner. Siete sulla buona strada per avere un rapporto sano e duraturo. In ambito lavorativo questa voglia di fare di più non si è ancora esaurita, per cui continuerete questa disperata ricerca. Voto - 7+

Capricorno: questo periodo si sta facendo davvero estenuante per voi nativi del segno.

Vi sentite abbandonati a voi stessi, e questo cielo non ne vuole sapere di aiutarvi. Prima o poi dovrete uscire da questa situazione, e presto sicuramente anche voi la penserete diversamente. Se necessario (e lo è), chiedete aiuto a chi può realmente darvi una mano. Voto - 6-

Acquario: cielo piuttosto sereno per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito sentimentale grazie alla Luna. Che siate single oppure no, voi sapete come far felice la persona che amate, intensificando il rapporto che c'è tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro al momento siete a risparmio energetico, colpa anche di Marte opposto, ma presto, quando Giove tornerà da voi, sarete pronti a dare nuovamente il massimo.

In ogni caso, i risultati che state ottenendo non sono così male. Voto - 7,5

Pesci: settore professionale che vi vedrà particolarmente agguerriti secondo l'oroscopo. Preferirete ignorare ciò che dicono i colleghi, perché avete il pieno controllo della situazione. Avete infatti abbastanza esperienza, e saprete benissimo cosa fare per ottenere risultati eccezionali. In amore sarà una giornata tutto sommato piacevole, grazie soprattutto alla piacevole compagnia del partner. Se siete single aprite il vostro cuore per vivere tutta questa passione. Voto - 8+