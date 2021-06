Martedì 15 giugno troveremo sul piano astrale Marte assieme alla Luna transitare nel segno del Leone, mentre Venere sosterà nell'orbita del Cancro. Il Nodo Lunare, il Sole e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Gemelli, così come Urano rimarrà stabile nel segno del Toro. Saturno permarrà in Acquario come Nettuno assieme a Giove continueranno il moto in Pesci. Infine, Plutone resterà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: creativi.

Il moto retrogrado mercuriale d'Aria, formando un sestile alla Luna ed un trigono a Saturno, si sommerà alla tenacia donata dalla spinta marziale stimolando, con tutta probabilità, la creatività nei nati Leone di prima e seconda decade.

2° posto Ariete: dritti al punto. La quadratura che la Bianca Signora ingaggerà con il loro Sole di nascita potrebbe invogliare i nati Ariete a spiattellare la verità senza mezzi termini nel ménage amoroso. Tale schiettezza, seppur brusca all'apparenza, risulterà particolarmente utile per affrontare quei discorsi di coppia che parevano etichettati come tabù.

3° posto Sagittario: chiarimenti. Il terzo segno di Fuoco, alle prese con la valutazione di alcuni rapporti relazionali, avrà buone chance di lanciarsi in un chiarimento con una persona conosciuta da poco, e le probabilità che vi sarà un felice epilogo da questo scambio di vedute sarà alto.

I mezzani

4° posto Toro: lavoro top. La giornata professionale di casa Toro avanzerà, c'è da scommetterci, col vento in poppa, in particolar modo per i liberi professionisti del segno che godranno dell'enorme vantaggio di poter mettere in atto, senza chiedere permesso alcuno, le idee che gli frullano in testa.

5° posto Pesci: empatici.

Le emozioni ed i sentimenti potrebbero essere avvertiti con maggior impeto dal terzo segno d'Acqua questo martedì, coi nativi che trascorreranno la giornata con un tono umorale altalenante e tendente alla lacrima.

6° posto Scorpione: focus domestico. Un po' per svagare la mente ed un po' per ovvie necessità di igiene e pulizia, i nati Scorpione focalizzeranno presumibilmente gran parte delle loro energie per rendere più confortevole l'ambiente domestico, tra pulizie di primavera e cambio di stagione del vestiario.

7° posto Gemelli: cambio direzione. La congiunzione Luna-Marte nell'amico Leone e Mercurio nel segno che continuerà a guardare in cagnesco Nettuno indurranno, con ogni probabilità, i nati Gemelli a cambiare opinione, e di conseguenza direzione, rispetto ad un progetto lavorativo in essere.

8° posto Bilancia: impazienti. Malgrado le eccelse posizioni dei Luminari, il secondo segno d'Aria potrebbe farsi coinvolgere dall'impeto marziale e dalle destabilizzazioni nettuniane divenendo impaziente verso il raggiungimento delle mete prefisse.

9° posto Cancro: check point. Prima dello sbarco del Sole nel segno, che avverrà il 22 giugno, i nati Cancro saranno probabilmente chiamati ad analizzare con dovizia priorità ed aspettative esistenziali, così da farsi trovare pronti quando la stagione estiva ed il mese del compleanno entreranno nel vivo.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: fiacchi. Oltre ad un appannamento di idee ed intenti, che dura oramai da qualche settimana, i nati Acquario potrebbero dover rapportarsi con un drastico calo energetico, che li spingerà ad alleggerire la mole di impegni legati al quotidiano.

11° posto Capricorno: egocentrici. Tra i segni di Terra il Capricorno è, per corredo astrologico, il più incline all'individualismo ed in questa giornata tale peculiarità potrebbe miscelare ad un pizzico di egocentrismo, mix che sarà difficile da digerire per partner ed amici.

12° posto Vergine: fuori giri. Martedì da prendere con le pinze quello che parranno trascorrere i nati Vergine, giornata durante la quale il secondo segno Mutevole si accorgerà, già dalle prime ore mattutine, che sarà difficile ottenere qualche risultato degno di nota.