L'Oroscopo del giorno 8 giugno è arrivato, puntuale come sempre all'incontro quotidiano con voi lettori. Cosa bolle in pentola in campo sentimentale e nel lavoro? Nella parte alta della classifica un solo simbolo astrale fortunato, il Sagittario valutato con cinque stelle. Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto dagli astri, le previsioni zodiacali di martedì 8 giugno indicano sotto le attese il prossimo giorno in calendario per coloro aventi il simbolo astrale dello Scorpione o dei Pesci nel proprio Tema di Nascita.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 8 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 8 giugno

Bilancia: ★★★★. Questo martedì 8 giugno per voi del segno si preannuncia abbastanza monotono, questo sì, ma assolutamente non negativo. In larga misura cercherete di stemperare il clima attuale che, come sapete, da un po' di tempo a questa parte risulta spesso essere teso e a tratti indecifrabile. L'amore porterà nuove speranze ed avrete grandi soddisfazioni che dissiperanno eventuali vostri dubbi. Il futuro vedrà anche un miglioramento del presente e vi sentirete ispirati, per cui non esitate a seguire il vostro intuito e fate dei progetti insieme a chi amate. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri, allora fatela per voi: regalatevi un momento di sana felicità, in fondo tutto si gioca su equilibri instabili e anche quello che vi sembra certo in questo periodo, magari tra un po' potrebbe non esserlo più.

Nel comparto lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici, favorendo soprattutto eventuali nuovi progetti.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata improntata quasi completamente all'impegnativo "sottotono". In massima parte sarete piuttosto agitati, comunque un momento buono per chiarire situazioni o questioni aperte.

Diciamo che, a questo punto della vita, non potete più sopportare delusioni: smascherate chi gioca con la vostra bontà e mettetelo alle strette. Per i sentimenti, vedrete nella coppia una situazione conflittuale che creerà purtroppo qualche problema. Cercate di appianare le cose con molta calma e siate più disponibili con la persona amata.

In parte anche la Luna vi ignorerà, è vero, perciò non passate il tempo solo a rimuginare ma cercate di fare solo le cose che più vi piacciono. Single, sapete che i vostri sogni in questo momento non possono realizzarsi, per questo vi invitiamo a non diventare troppo pessimisti. Il problema che dovete affrontare è solamente temporaneo e, in qualche caso, l'intervento di un'amico/a potrebbe essere utile a fare chiarezza. Nel lavoro invece, il giorno sarà forte tanto nel bene quanto nel male. Quindi non sarà certo il momento di sfidare la sorte: accontentatevi di ciò che avete.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 8 giugno al Sagittario indica fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo: sono i regali delle stelle a voi del segno con l’augurio di utilizzarli bene in campo lavorativo e sentimentale!

Ci sono ottime notizie in arrivo anche per chi è in cerca di nuovi legami o vorrebbe tornare a sorridere. In amore, visto l'ottimo periodo, sarà una giornata tranquilla e scorrevole e l'energia non mancherà. Diciamo che migliorerà molto l'intesa di coppia: dimostratelo riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Per i single, in questa giornata potrete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente, nessuno vi disturberà. Gli altri saranno in perfetta armonia con voi anche se, diciamocela pure tutta, non potete pretendere compagnia migliore di quella che già avete. La parte riguardante il lavoro, il vostro entusiasmo verrà accresciuto dalle ottime idee in arrivo in questo periodo.

Alcune situazioni vi solleciteranno ad attivare nuovi programmi. Diciamo che disporrete di tutto il necessario per iniziare con il piede giusto questa giornata.

Oroscopo e stelle del giorno 8 giugno

Capricorno: ★★★★. Questo nuovo martedì sarà abbastanza gestibile nella maggior parte delle situazioni per molti di voi nativi. In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e familiari, senz'altro felici di questo piacevole cambiamento. In merito agli affetti, migliora la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che vi erano contrarie. Col partner continuate a remare insieme nella stessa direzione, solo così potete essere sicuri di andare lontano.

Single, sarebbe un vero peccato restare in disparte facendovi rubare la scena da chi sapete. Dai, seguite il buon vento dell'intuito e datevi una mossa, ok? Cavalcando la situazione, grazie alla Luna, vi si prospettano sicuramente novità e momenti molto interessanti. Nel lavoro infine vi darete da fare per risanare in fretta quella situazione che sapete. L'intuizione si alleerà all'inventiva e alla socievolezza: qualsiasi scelta dovreste compiere, sarete certi di non sbagliare rotta.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata di routine, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Quindi si pronostica un martedì valutato dall'Astrologia del momento con le quattro stelline indicative la normale quotidianità.

Diciamo pure che tale condizione non intaccherà molto il lato sentimentale, e questo è già un buona cosa. In campo sentimentale, infatti, specialmente la vita di coppia quasi sicuramente sarà allietata da una giornata molto promettente, in molti casi all'insegna di una rinnovata intesa: riuscirete a mantenerla a lungo? Tutto nelle vostre mani: auguri! Single, il cielo sarà sicuramente generoso nei vostri confronti, vi consentirà di trascorrere bene questa giornata. La Luna poi, dal canto suo assicurerà buon umore e programmi allettanti, utili per conoscere nuove persone e magari fare qualche importante amicizia. Nel lavoro invece, ci potrebbero essere dei cambiamenti improvvisi ed inattesi, ma ottimismo e fiducia vi daranno la forza per superare ogni problema.

Siate sempre voi stessi: no a inutili compromessi.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 8 giugno, indica un periodo quasi tutto in salita. In molti casi occorrerà perseverare sulla propria strada ed aspettare. Le due stelle del "ko" potrebbero in alcuni momenti risultare pesanti e difficili da contenere. In amore si consiglia di andarci con la dovuta calma riflettendo prima di agire. Per molti di voi nativi ci sarà davvero da stare in campana, specialmente per quelli che hanno contrasti aperti con il partner oppure relazioni promiscue: occhio, potrebbe verificarsi l’irreparabile. In questo contesto tenete sotto controllo sia lo stress che il nervosismo. Single, le cose non andranno sempre a gonfie vele, specie in questa giornata e con tanto di Astri dissonanti.

Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o ad un imprevisto. Anche se affettivamente sarete un po' scontenti, non preoccupatevi più di tanto, perché la fortuna presto busserà al vostro cuore. Nel lavoro per chiudere, tenete alta l'attenzione. Occhio soprattutto ad alcuni affari o situazioni che sembrano avviati a felice conclusione.

Classifica 8 giugno, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia applicata al secondo giorno della corrente settimana è pronta a dire la sua in merito ai segni fortunati e a quelli preventivati in difficoltà. Punto di interesse generale, come da copione, la nuova classifica completa interessante in questo caso la giornata dell'8 giugno. A questo punto vi lasciamo a meditare sullo specchietto riassuntivo seguente, l'unico in grado di fare la differenza tra i singoli segni.

Le stelline di martedì 8 giugno: