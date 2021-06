Secondo le previsioni dell'oroscopo del 23 giugno, i Cancro sono sotto l'influsso del Sole. I Leone hanno Marte nel segno, mentre i Sagittario sono stimolati dalla Luna.

Oroscopo del 23 giugno ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: chi ben comincia è a metà dell'opera e voi non avete cominciato per nulla. Farete fatica a carburare nel corso di questa giornata in quanto vi sentite un po' stanchi e demotivati. Cercate di essere più razionali.

11° in classifica Bilancia: giornata turbolenta per quanto riguarda le emozioni. Oggi siete agitati e potrebbe essere molto semplice incorrere in discussioni.

Coltivate un po' di più i rapporti, sia che essi siano sentimentali, sia amicali.

10° in classifica Vergine: secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 23 giugno, la giornata odierna sarà caratterizzata da qualche contraddizione. Se non sapete esattamente in che modo comportarvi e tutto quello che farete vi sembrerà inopportuno, fermatevi un attimo.

9° in classifica Toro: attenzione a relazionarvi con persone del vostro stesso segno. In questo periodo siete un po' suscettibili, pertanto, potreste prendervela facilmente anche per le questioni più banali. Dal punto di vista professionale ci vuole più attenzione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: in questo periodo siete molto empatici.

Difficilmente pensate in modo egoistico, nella maggior parte dei casi siete genuini e vi mettete sempre a disposizione. Ad ogni modo, talvolta qualcuno potrebbe approfittarsene.

7° in classifica Capricorno: in amore è un periodo molto importante per quanto riguarda le coppie appena nate. Se vi trovate nella fase di collaudo e di rodaggio è opportuno mantenere la calma.

Lasciate agli altri il loro tempo per decidere e non siate frettolosi.

6° in classifica Acquario: non amate le discriminazioni, pertanto, se vi trovate ad assistere a comportamenti del genere finite sempre per scaldarvi parecchio. L'oroscopo del 23 giugno vi esorta ad essere più calmi e a non prendere sul personale tutte le situazioni.

5° in classifica Scorpione: buon momento per credere nell'amore. Caratterialmente siete persone un po' malfidate, che fanno fatica a trovare il buono nelle persone. In questo periodo, però, potreste rimanere piacevolmente colpiti da qualcuno.

Oroscopo dei primi quattro segni

4° in classifica Sagittario: curiosi, dinamici e sempre alla ricerca di nuovi stimoli. I nati sotto questo segno saranno dominati dalla Luna in questi giorni, pertanto, mostreranno una certa tendenza a instaurare nuove relazioni e cimentarsi in progetti innovativi.

3° in classifica Cancro: il Sole entra nel vostro segno e questo contribuirà a tirare fuori dal vostro io i sentimenti più reconditi. Liberatevi dalla corazza che spesso tendere a ergere per difendervi e godetevi la gioia delle emozioni semplici.

2° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno sono vivaci e pieni di spirito d'iniziativa. L'oroscopo del 23 giugno vi esortano a darvi da fare dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Ci sono ottime probabilità di riuscire in tutto ciò che farete.

1° in classifica Leone: siete dominati da Marte e questo vi consentirà di tirare fuori il vero leone che è in voi. Siete molto dinamici e pieni di voglia di fare. Siete creativi sul lavoro e passionali in amore. Sarà davvero impossibile resistervi.