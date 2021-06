I nati del segno zodiacale Leone sono già dotati di un carisma e di un fascino innato. Tuttavia, nel prossimo mese, queste qualità verranno potenziate dall'azione combinata di Venere e Marte. Anche il Sole, che attiva la Quinta Casa del divertimento, promette un'estate leggera e spensierata. L'Oroscopo di luglio 2021 presenta un quadro incoraggiante per chi ama la spiaggia, le feste e le serate in compagnia.

Gli avvertimenti del mese

La situazione non è altrettanto positiva per le finanze e per i rapporti in famiglia. In questi settori, infatti, ci sarà bisogno di trovare un certo equilibrio.

Soltanto scendendo a compromessi e trovando la giusta formula tra dare e avere, riuscirete a ristabilire una calma apparente e, purtroppo, momentanea. Attenzione anche ai viaggi: sia gli spostamenti di lavoro che le vacanze non saranno fortunati. Cercate di ridurre le spese al minimo o rischiate di pagare più del dovuto.

Amore o passione? L'oroscopo di luglio 2021 annuncia una nuova fiamma

Nelle prime tre settimane non mancheranno occasioni per conoscere e farsi conoscere. Le previsioni annunciano l'entrata di una persona nella vostra vita. Se siete single, preparatevi a utilizzare le vostre armi di seduzione. Siete in ottima forma e Marte, che vi regala energia e carica da vendere, vi supporterà giorno dopo giorno regalandovi un umore al top.

Il vostro sorriso contagioso e la vostra eloquenza vi renderanno irresistibili.

Chi è già in coppia, invece, attraverserà un periodo sereno, sensuale e romantico. L'intimità e il desiderio di stare assieme riemergeranno più forti di prima. Ottima la comunicazione e l'intesa tra i partner, tanto da potervi preparare addirittura a un possibile matrimonio.

Periodo fortunato anche per chi cerca una gravidanza: potete contare sul sostegno di Giove.

L'oroscopo di luglio 2021 annuncia l'arrivo di un periodo roseo, quasi da "Luna di miele". In questo mese, occhio a proteggere la coppia da qualsiasi intromissione esterna, sia essa da parte di amici o familiari. Approfittatene per gettare le basi di un rapporto più solido, dove la fiducia e la stima reciproca non sono mai stati così profondi.

Lavoro e finanze: l'oroscopo di luglio 2021 annuncia ostacoli

Le previsioni del mese suggeriscono cautela nel lavoro e nella gestione dei soldi. Gli affari, soprattutto se all'estero, nel trading e in campo artistico, non saranno fortunati. Meglio evitare investimenti e spese ingenti: i transiti planetari di luglio non favoriscono l'inizio di nuove attività.

Per fortuna, la vostra reputazione a lavoro non risentirà del calo delle entrate, anzi! Marte vi spingerà a portare a termine ogni incarico e a fare sempre del vostro meglio. L'impegno sarà notato, anche se non porterà i riconoscimenti che vi aspettavate.

L'oroscopo di luglio 2021 preannuncia piccole scaramucce con i colleghi. Tenete a bada la situazione per far sì che il capo non venga a saperlo.

Per mitigare gli effetti negativi di questo mese, bisogna far credere di essere in buoni rapporti con tutti.