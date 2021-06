Anche la terza settimana del mese di giugno sta per giungere ormai al suo termine, preparandosi a lasciare il posto a un periodo del tutto nuovo e pieno di importanti novità.

L'Oroscopo di questo nuovo weekend, dal 18 al 20 giugno, sembra preannunciare l'arrivo di giornate non poco fortunate per tutti i nati sotto al segno della Vergine e altrettanto speciali per i Gemelli. A trovarsi leggermente male, rispetto a tutti gli altri segni zodiacali, saranno l'Acquario e lo Scorpione, costretti a fronteggiare un fine settimana tra stress e nervosismo, oltre che con il pieno di stanchezza.

Nonostante la nascita di qualche piccola incomprensione, questo nuovo periodo di giugno potrebbe trascorrere in maniera piuttosto tranquilla.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - chi è nato sotto al segno dell'Ariete, nonostante le belle giornate e il rapporto fantastico con il partner e con la famiglia, potrebbe ritrovarsi di fronte a situazioni leggermente spiacevoli e in grado di portare qualche flebile e passeggera nota di malcontento. I battibecchi potrebbero nascere senza preavviso, risultando fastidiosi ma non comunque in grado di mettere a repentaglio l'integrità della vita di coppia e la fiducia reciproca che si ha con il partner.

Sul lavoro non sembrano esserci apparentemente note negative.

Toro - qualche nota di stress, secondo l'oroscopo, accompagna il segno zodiacale in questione già da qualche giorno, ma potrebbe lentamente sfumare con l'arrivo del terzo weekend di giugno donandogli finalmente un po' di libertà. In amore, nonostante le turbolenze avvertite durante le giornate appena trascorse, si potrà finalmente ritrovare quella serenità e quella intimità di coppia che sembravano ormai perdute.

Gemelli - come già anticipato, i nati sotto al segno dei Gemelli potranno continuare a ricevere qualche piccola sorpresa, indipendentemente dall'ambito d'interesse. Una importante novità potrebbe subentrare all'interno della vita di coppia, così come potrebbe sopraggiungere all'interno dell'ambito lavorativo, ma in ogni caso sarà in grado di portare una nota di felicità per il segno zodiacale in questione.

Cancro - l'amore continuerà a restare nell'aria, almeno per quanto riguarda il Cancro, e porterà giornalmente non poche note di freschezza all'interno del nucleo familiare. La vicinanza delle persone care si farà sentire costantemente aiutando sia nella vita di tutti i giorni che nelle occasioni in cui si palesano ostacoli che altrimenti risulterebbero difficili da oltrepassare.

Previsioni del weekend da Leone a Scorpione

Leone - le energie non tarderanno ad arrivare e raggiungeranno la massima carica proprio durante la giornata di venerdì, consentendo così al Leone di godersi l'intero weekend senza problematiche di vario genere e con un continuo sorriso sulle labbra. La vicinanza del partner e delle persone care, anche quando il lavoro non sembra andare per il verso giusto, sarà sempre presente.

Vergine - secondo l'oroscopo, anche durante il terzo weekend di giugno si avvertirà il sopraggiungere di qualche nota di fortuna. Se si ha in mente di investire i propri soldi in qualcosa di produttivo o di mettersi completamente in gioco, questo sembra essere il momento adatto per sperare nella buona riuscita dei propri piani.

Bilancia - una quasi insolita stanchezza continuerà ad accompagnare la Bilancia durante le prossime giornate, rendendo un po' complicato mantenere la calma e riuscire a venire fuori da determinate situazioni. Sul lavoro non si potrebbe essere produttivi al cento per cento e si avvertirà il necessario bisogno di una pausa. La complicità del partner e l'affetto delle persone care non mancheranno di certo, specialmente in periodi come questo.

Scorpione - attenzione ai vari rallentamenti che potrebbero subentrare all'interno dell'ambito lavorativo. Una posizione astrale poco favorevole potrebbe portare ad un innalzamento dei livelli di stress in grado di rendere difficoltoso il mantenimento dell'autocontrollo e della propria vita. In alcuni casi potrebbe essere necessario dare un taglio a situazioni e relazioni poco costruttive per dedicarsi esclusivamente alla propria persona.

L'oroscopo del weekend da Sagittario a Pesci

Sagittario - gli astri, secondo le previsioni dell'oroscopo, hanno deciso di donare il proprio favore al segno del Sagittario, rendendolo parte integrante della "cerchia" dei segni maggiormente fortunati dell'intero weekend.

Le energie non mancheranno di certo e grazie alla complicità che vi è con il partner si potrà organizzare una fantastica gita fuori porta con tutta la propria famiglia. Ottimi risultati anche sul lavoro.

Capricorno - la serenità tornerà finalmente ad abbracciare le giornate del Capricorno, permettendogli di godere di attimi di tranquillità non da poco. Riuscire a ricaricare le proprie energie non sarà più un "sogno lontano" e grazie alla vicinanza ed all'aiuto delle persone care si sarà finalmente in grado di trovare qualche attimo di tempo da dedicare al relax e alla cura del corpo. L'amore, anche durante il weekend, non mancherà.

Acquario - come già anticipato, secondo l'oroscopo, qualche nota di stanchezza potrebbe raggiungere anche il segno dell'Acquario, rendendo quasi impossibile portare a compimento eventuali lavori lasciati in sospeso.

La mole di lavoro non accennerà a diminuire e lo stress, di conseguenza, potrebbe innalzarsi leggermente. Stringere i denti ed attendere l'arrivo di una nuova settimana potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Pesci - un periodo di completo relax, lontani dallo stress e dalle cattive notizie, sembra ergersi all'orizzonte. La complicità che c'è con il partner potrebbe portare alla nascita di situazioni interessanti, in grado di portare la serenità all'interno dei prossimi giorni. L'oroscopo comunica che il sorriso non mancherà di certo, specialmente considerando il periodo ottimale in questione.