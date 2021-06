Anche questa settimana del mese di giugno sta per giungere al termine, preparandosi a lasciare il posto a un nuovo periodo.

L'Oroscopo di questo secondo weekend del mese (dall'11 al 13 giugno) preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per alcuni segni zodiacali, ma anche momenti leggermente problematici per altri. Se si parla di buoni propositi e di speranza nel ricevere una o più notizie positive, non si può non guardare a segni come Gemelli e Capricorno, particolarmente favoriti.

Chi è nato sotto al segno dei Pesci avrà modo di assaporare i frutti del vero amore, godendosi l'intero fine settimana in compagnia della persona amata, mentre i nativi della Bilancia potrebbero ritrovarsi di fronte a situazioni poco piacevoli, ma comunque superabili senza troppi giri di parole.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - il segno dell'Ariete sarà tra i maggiormente fortunati e che, finalmente, potranno tirare un sospiro di sollievo. La settimana precedente non è stata certamente tra le migliori e quella attuale è stata in grado di portare solo qualche nota di sorriso sulle labbra di questo segno zodiacale. La fortuna accompagnerà l'Ariete anche durante tutto il weekend, permettendogli di godersi a pieno gli attimi di gioia che si paleseranno lungo il cammino. Se si ha intenzione di organizzare una gita fuori porta, questo potrebbe essere il periodo migliore (anche se il meteo potrebbe non promettere nulla di buono).

Toro - anche il segno del Toro sarà in grado di rallegrare le proprie giornate e godersi i doni che la vita ha deciso di seminare lungo il cammino. In ambito lavorativo si avrà la possibilità di farsi notare e riuscire finalmente ad ottenere tutti quei meriti che fino a questo momento non sono mai arrivati. Tenere in piedi una relazione non sarà un qualcosa di complicato e l'aiuto della famiglia, in alcuni ambiti, potrebbe essere tanto utile quanto necessario.

Gemelli - l'oroscopo di questo nuovo weekend di giugno preannuncia l'arrivo di giornate piene di energia positiva, che permetterà ai Gemelli di affrontare tutte le situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Riuscire a raggiungere i propri obiettivi non è complicato, anche se in alcuni casi sarà necessario impegnarsi un po' più del previsto.

Attenzione a non mettere da parte l'amore e le amicizie: sono aspetti che vanno coltivati con cura.

Cancro - quello che sta per sopraggiungere, secondo le previsioni, sarà un periodo non poco ottimale per tutti coloro nati sotto a questo segno zodiacale. Si avrà la possibilità di mettersi in gioco e di attirare l'attenzione di persone interessanti, oltre che della fortuna stessa, e grazie a Venere si potranno portare migliore non da poco all'interno della vita di coppia, ritrovando quell'intimità che si credeva ormai perduta.

Previsioni del weekend, da Leone a Scorpione

Leone - con la Luna in opposizione ci si potrebbe imbattere in dei rallentamenti non preventivati ed in grado di portare qualche rallentamento all'interno della vita lavorativa.

Riuscire a conciliare gli orari di lavoro con i propri impegni non sarà semplice e spesso si dovrà fare affidamento sui componenti della propria famiglia, chiedendo loro aiuto.

Vergine - anche il segno della Vergine potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e gioire nel ritrovare quell'equilibrio che si credeva essere ormai perduto. Una posizione astrale favorevole permetterà di cimentarsi in una relazione sentimentale stabile e spingersi finalmente anche in un passo decisivo. Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa durante questo nuovo weekend di giugno, così come chi non ha ancora un lavoro potrebbe una o più proposte da dover vagliare attentamente.

Bilancia - sfortunatamente, l'oroscopo di questo weekend non sembra voler annunciare nulla di realmente positivo.

In ambito lavorativo potrebbe subentrare qualche sintomo di stanchezza accumulata, mentre in ambito relazionale ci si potrebbe imbattere nella nascita di qualche piccola, ma fastidiosa, discussione. Nonostante queste piccole incomprensioni, il segno della Bilancia potrà godersi quasi appieno i momenti di gioia e serenità.

Scorpione - con una Luna in opposizione, i nativi di questo segno zodiacale potrebbero imbattersi nel sopraggiungere di rallentamenti all'interno dell'ambito lavorativo. Qualche piccola nota di stress potrebbe accompagnare l'intero weekend, ma grazie al riposo ed alle attenzioni del partner e delle persone amate ci si potrà sentire ugualmente soddisfatti del secondo fine settimana di giugno.

Oroscopo del weekend, da Sagittario a Pesci

Sagittario - nonostante alcuni astri abbiano deciso di mettere i bastoni fra le ruote al Sagittario, una carica di energie positive permetterà comunque di cimentarsi nei vari ambiti della vita ed ottenere qualche riconoscimento. Raggiungere gli obiettivi prefissati non sarà complicato e quando accadrà si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e soffermarsi ad osservare con soddisfazione i risultati del proprio operato.

Capricorno - secondo le previsioni dell'oroscopo, anche durante il weekend che sta per sopraggiungere si potrà avvertire l'influenza positiva della fortuna che, giorno dopo giorno, aiuta nella buona riuscita dei vari piani. Non sarà difficile raggiungere gli obiettivi prefissati ed allo stesso modo si sarà in grado di portare a compimento i vari lavori già iniziati durante la nascita della settimana in questione ed allo stesso modo ci si potrà cimentare nel donare le proprie attenzioni al partner e rendere le prossime giornate uniche ed indimenticabili.

Acquario - con Marte in allontanamento, anche il segno dell'Acquario si imbatterà nella presenza sempre più opprimente della stanchezza. Le energie verranno meno, ma secondo quanto previsto dall'oroscopo si riuscirà comunque ad ottenere i risultati sperati. Sia in ambito lavorativo che in quello economico non ci si potrà lamentare, mentre all'interno della vita di coppia potrebbe essere necessario prendere le distanze dal partner durante i momenti in cui si è alla semplice ricerca di relax.

Pesci - l'oroscopo prevede giornate positive anche per coloro nati sotto al segno dei Pesci. Chi è in attesa di una risposta, indipendentemente dall'ambito in cui la si attende, potrà finalmente accoglierla durante le prossime giornate, così come chi è in cerca di un lavoro stabile potrebbe imbattersi in qualche proposta lavorativa interessante. Nulla di cui doversi lamentare all'interno della sfera sentimentale.