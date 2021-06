Il mese di luglio 2021 secondo l'astrologia sarà un periodo in cui i pianeti Venere e Marte saranno gli indiscussi protagonisti. Essi saranno perlopiù favorevoli ai segni di fuoco, che non a caso si presenteranno ai primi posti di questa classifica, mentre per i segni di terra ci sarà un periodo tranquillo ma tutt’altro che passionale.

Approfondiamo le previsioni dell’oroscopo per il mese di luglio, segno per segno.

Bilancia nelle prime posizioni

1° Sagittario: per il vostro segno l’Oroscopo si prospetta eccellente, pieno di risorse dal punto di vista amoroso.

L’amore vi renderà più loquaci e inclini alla disponibilità non soltanto nella coppia, ma anche all’interno del contesto lavorativo e familiare. Si esaudiranno alcuni progetti in due lasciati in sospeso.

2° Bilancia: il sostegno di Venere e Marte per la vostra costellazione vi assicurerà tanta intesa e un romanticismo eccellente per la vostra relazione amorosa. Per mantenere questo equilibrio sarà comunque necessario dialogare, fare del vostro meglio per regalare tante sorprese al partner.

3° Leone: avrete ancora molti assi nella manica se volete conquistare la persona amata, perché i pianeti Venere e Marte saranno ancora dalla vostra parte in questo mese di luglio. L’unica raccomandazione da parte dell’oroscopo sarà quella di non scatenare battibecchi per non rovinare un'atmosfera romantica.

4° Ariete: la congiunzione di Marte e Venere che vi accompagnerà per gran parte del mese sarà segnale di un incontro che si evolverà presto in una relazione o in un tripudio di romanticismo e passionalità con il partner. Avrete occasione anche dare la giusta importanza alle amicizie e di “volervi bene” riguardo al look.

Gemelli incerti

5° Gemelli: secondo l’oroscopo avrete i presupposti planetari per poter sfruttare Venere e rendere la prima parte di luglio ottimale per rafforzare l’intesa di coppia. Purtroppo ci sarà qualcosa che vi bloccherà, seguiterà una situazione di forte stallo che però non porterà ad alcuna spiacevole conseguenza.

6° Capricorno: l’oroscopo di luglio prevede il raggiungimento di un equilibrio stabile nella coppia, nonostante non ci sia apparentemente alcuno slancio di stampo romantico che possa rendere le vostre giornate uniche.

Ci saranno molte amicizie, ma pochi incontri che possano trasformarsi in relazioni.

7° Vergine: la riuscita di una relazione di stampo amoroso dipenderà essenzialmente al vostro modo di rapportarsi nel corso di questo mese. Conversare ed essere empatici sia con il partner che con gli amici e la famiglia sarà la chiave per un futuro più sereno.

8° Toro: purtroppo dovrete attendere il giorno 23 per avere il pianeta Venere favorevole ai segni di terra, dunque solo allora partirà un po’ di romanticismo per la vostra relazione. Per il momento gli incontri si limiteranno a qualche conoscenza. In famiglia potrebbe aleggiare una leggera tensione per una questione che per voi è di enorme importanza.

Acquario solitario

9° Cancro: per il momento le questioni amorose potrebbero rimanere “ferme”, senza molte novità ma allo stesso tempo resisteranno ad alcuni battibecchi all’interno della relazione. Ci saranno incontri rari e anche piuttosto deludenti secondo l’oroscopo, ma non perderete lo stimolo di cercare nuove emozioni.

10° Pesci: probabilmente avete trascurato molto l’aspetto romantico e passionale nelle settimane precedenti, perché quello che si prospetta è un periodo fatto di freddezza. All’interno della coppia vi limiterete alla quotidianità in sé, anche se in fondo cercate qualcosa di più.

11° Acquario: questo periodo in amore sarà molto scostante e poco incline all’aspetto romantico della relazione.

Se siete single ciò che vorreste fare in questo momento è godervi questa solitudine e pensare al futuro personale, più che a una relazione.

12° Scorpione: ci sarà molto poco dialogo all’interno della coppia. Anche se questa situazione negativa potrebbe racchiudere quasi tutto questo mese sicuramente ci saranno spiragli di luce più avanti. Ci potrebbe essere qualche turbolenza in famiglia.