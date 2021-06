L'oroscopo della giornata di sabato 5 giugno prevede dei contraccolpi in amore per i nativi Capricorno a causa di questo cielo poco favorevole, mentre il Sole e Mercurio saranno positivi per Gemelli, così come la Luna, che aiuterà a creare la giusta atmosfera con il partner. Una forte determinazione caratterizzerà i nativi Acquario, che dimostreranno agli altri le proprie abilità, mentre Bilancia dovrà cercare di essere meno fredda e invadente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 5 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 5 giugno segno per segno

Ariete: questo fine settimana in fin dei conti non sarà così male per voi nativi del segno.

Questo cielo vedrà la Luna in congiunzione, che in amore contrasterà Venere quadrata e vi permetterà di avere un rapporto quantomeno tranquillo. Se siete single sarà molto forte la necessità di condividere qualcosa di bello con gli altri. Sul fronte lavorativo fate un po’ di ordine tra le vostre cose, perché sembrate un po’ confusi. Voto - 7-

Toro: settore professionale che vi vedrà particolarmente attivi secondo l'oroscopo. Giove in sestile vi aiuterà a gestire la pressione di Saturno, facendo attenzione a possibili errori di valutazione. Per quanto riguarda i sentimenti lasciatevi trasportare dalle emozioni che Venere vi regala, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbe anche piacervi l'idea d'iniziare a costruirvi la vostra vita.

Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale sicuramente non incredibile come qualche tempo, ma in questa giornata dimostrerete a tutti che ancora potete dire la vostra, soprattutto dal punto di vista professionale, nonostante Giove sia in quadratura. In amore un bel Sole e Mercurio favorevoli illumineranno il vostro rapporto, facendovi ritrovare tante belle emozioni da vivere.

Se siete single rivedere le persone a voi care avrà un grande valore per voi. Voto - 7,5

Cancro: inizio di weekend un po’ sottotono in amore, ma almeno ci sarà Venere in congiunzione a non far mancare la passione tra voi e il partner. Per cui dimostrate un po’ di maturità e se ci sono dei problemi trovate una soluzione. Se siete single cercate di essere più presenti nella vita dei vostri cari.

Nel lavoro la vostra audacia sarà sicuramente premiata, grazie a Giove e Marte positivi, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 7+

Leone: qualcosa di nuovo e di bellissimo bolle in pentola in ambito amoroso. La Luna in trigono porta idee stuzzicanti nella vostra mente, che potrebbero rendere più interessante il vostro rapporto. Per quanto riguarda i single vi sentirete liberi da alcune preoccupazioni e di fare ciò che più vi piace. In ambito lavorativo ricordatevi che chi l'ha dura la vince, per cui nonostante tutto non mollate. Voto - 7+

Vergine: un cielo particolarmente piacevole e migliore rispetto alle giornate precedenti. Dal punto di vista sentimentale apprezzerete molto di più la compagnia del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sempre benaccette le amicizie per i cuori solitari, felici di sentirsi ben graditi un po’ da tutti. In ambito professionale raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati non sarà facile con Giove opposto, forse meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 7,5

Bilancia: questo assetto astrale non gioca più a vostro favore, ma forse l'avete già capito. Ciò nonostante, non per questo motivo di punto in bianco dovreste diventare poco inclini a vivere la vita ed essere freddi con il mondo. L'estate sta arrivando e i sentimenti dovrebbero sbocciare dentro di voi per far felice il partner, gli amici e voi stessi. Quindi cercate di essere meno freddi e più attivi. Bene invece il lavoro, anche se un po’ di pigrizia si farà sentire per via di Marte quadrato.

Voto - 6

Scorpione: l'oroscopo della giornata di sabato 5 giugno giocherà a vostro favore, soprattutto dal punto di vista professionale. Le questioni di lavoro sembreranno procedere bene e sarà il momento adatto per provare a spingere sull'acceleratore e massimizzare i risultati. In amore il vostro rapporto funzionerà bene con Venere favorevole, per cui lasciatevi guidare da queste dolci emozioni. Se siete single non preoccupatevi, anche se goffi la persona che vi piace vi noterà. Voto - 8+

Sagittario: una giornata davvero convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, merito in particolare della Luna in trigono. In amore le certezze che stavate cercando sembrano arrivare e il vostro rapporto ha ripreso finalmente a essere sereno e piacevole sotto diversi punti di vista.

Se siete single affronterete il periodo a cuor leggero. Nel lavoro avrete bisogno d'idee concrete e valide, per cui meglio non volare troppo in alto. Voto - 7+

Capricorno: dall'oroscopo di sabato 5 giugno fareste meglio a non pretendere troppo. La Luna sarà in quadratura e in amore potrebbero esserci dei contraccolpi che porteranno instabilità e agitazione. Cercate di gestire questa situazione delicata. Se siete single potrebbe essere il tempo di rivalutare alcune amicizie. Nel lavoro, tutto sommato, ve la caverete, ma attenzione a Marte in opposizione. Voto - 6-

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile per voi nativi del segno. In amore forse potrebbe esserci qualcosa da chiarire nel vostro rapporto, ma il vostro modo di essere trasparenti con il partner vi permetterà di superare agilmente gli ostacoli.

I single sfrutteranno questo periodo per rilassarsi e ricaricare le pile. In ambito lavorativo valutate bene ogni proposta, perché tra queste potrebbe esserci quella che fa per voi. Voto - 7,5

Pesci: una giornata favolosa per voi nativi del segno, all'insegna del piacere oltre che del dovere. In amore ci saranno momenti di spensieratezza, perfetti per godervi la vita senza imprevisti. Se siete single è giunto il momento di mostrare che desiderate una relazione seria. Sul fronte professionale avrete energie e concentrazione necessarie per centrare buoni risultati. Voto - 9