Nel weekend del 24 e 25 luglio troviamo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Capricorno (dove risiede Plutone) ai gradi dell'Acquario (dove sosta Saturno). Nettuno assieme a Giove, invece, permarrà in Pesci, così come il Sole; Marte e Venere resteranno stabili nel domicilio del Leone. Urano, infine, rimarrà nel segno del Toro come Mercurio continuerà la sosta in Cancro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: passionali. Mentre la Luna oscillerà tra il neutrale e l'opposto, i nati Leone potranno contare sul corroborante supporto del terzetto Sole-Marte-Venere sui loro grazie.

Triade che donerà, c'è da scommetterci, ai felini di prima e seconda decade una ritrovata carica passionale nel ménage amoroso.

2° posto Capricorno: lavoro top. Questo weekend parrà concedere probabilmente al terzo segno di Terra di raggiungere qualche risultato professionale degno di nota, specialmente se libero professionista. Se nella giornata di sabato, la congiunzione Luna-Plutone nella loro orbita li indurrà a darsi da fare con estrema dedizione, sarà presumibilmente domenica che giungeranno i primi rigogliosi frutti lavorativi.

3° posto Sagittario: energici. Grazie al florido bottino energetico del quale disporranno i nati Sagittario durante il fine settimana, sarà probabile che il terzo segno di Fuoco non si risparmierà in termini di fatiche nel settore pratico, soprattutto se tali attività riguarderanno l'ambiente domestico.

Dal pomeriggio del 26 luglio, inoltre, ci sarà spazio per lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore, a patto di lasciare malumori e insoddisfazioni professionali fuori dall'uscio di casa.

I mezzani

4° posto Gemelli: domenica top. Sino all'ora di cena di sabato, il weekend di casa Gemelli sembrerà avanzare sui binari della routine ma il trend di fine settimana cambierà, con ogni probabilità, nelle ore successive e soprattutto domenica: 24 ore dove sarà probabilmente semplice comunicare con le persone care e, al contempo, donare e ricevere affetto dalle stesse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° posto Bilancia: focus finanziario. Malgrado la situazione economica del momento non lascerà presagire alcun inconveniente, i nati Bilancia avranno buone chance di essere indotti ad analizzare scrupolosamente entrate e uscite finanziarie, così con il ritorno della congiunzione Giove-Saturno retrograda nel loro Elemento (dal 29 luglio) potranno dormire sonni tranquilli.

6° posto Toro: a testa bassa. La voglia di dialogare con le altre persone potrebbe venir meno in casa Toro durante le giornate conclusive della settimana, ma a rimanere in auge, invece, sarà il desiderio di catapultarsi in fondo a ogni questione lavorativa in essere.

7° posto Scorpione: decisioni. La terza decade dei nati sotto il segno dello Scorpione farà presumibilmente i conti con gli influssi derivanti dall'opposizione Mercurio-Plutone in undicesima dimora, che li indurrà a prendere una decisione complicata ma particolarmente importante per il loro futuro sentimentale.

8° posto Pesci: relax. Considerando che da giovedì della settimana entrante sarà più che probabile che cresca la mole quotidiana di impegni da ultimare, sarà bene che i nati Pesci sfruttino questo weekend per concedersi del tempo esclusivamente per loro stessi, così da ricaricare le pile in vista del lavoro che li attenderà a breve.

9° posto Ariete: testardi. Con Marte e Venere nel loro Elemento e i pianeti generazionali sullo sfondo a scombinare le carte in tavola, i nati Ariete potrebbero assumere un mood testardo nella giornata di domenica, soprattutto nella cerchia amicale. Divenire più concilianti e morbidi rispetto alle opinioni altrui, invece, gli permetterebbe di mantenere dei rapporti amichevoli decisamente più sereni.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: attriti. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto sul fronte relazionale di casa Acquario in questo fine settimana, specialmente domenica dove la Luna nel segno si opporrà a Marte e al Sole di Fuoco mettendo sul cammino nativo qualche controproducente incomprensione con chi li circonda.

11° posto Vergine: svogliati. Poca o nulla sarà, durante questo weekend estivo, la voglia di rimboccarsi le maniche per il secondo segno di Terra, il quale preferirà di gran lunga starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti. Dedicarsi a un hobby o a un'attività sportiva, anziché crogiolarsi nell'ozio più totale, risulterebbe ben più proficuo.

12° posto Cancro: amore flop. Riuscire a trovare un punto in comune con l'amato bene nella giornata di sabato, con la congiunzione Plutone-Luna opposta, sarà presumibilmente un'ardua impresa per il primo segno d'Acqua, il quale farebbe meglio a smorzare i toni e cedere a qualche compromesso nel ménage amoroso per far risplendere il sereno in coppia.