L'oroscopo della giornata di venerdì 23 luglio prevede un po’ di affaticamento per i nativi Acquario al lavoro a causa di Marte ancora opposto, mentre Toro godrà di un ottimo umore grazie a questa romantica Venere in buona posizione. Le cose sembrano andare meglio anche per Scorpione dal punto di vista sentimentale, mentre Pesci sarà molto concentrato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 23 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 23 luglio 2021 segno per segno

Ariete: ancora una giornata non così eccezionale per quanto riguarda i sentimenti.

Venere non è più favorevole, e la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno. Dovrete dunque fare molta attenzione su come gestirete il vostro rapporto. Se siete single potreste essere un po’ troppo permalosi. Settore professionale sotto la media a causa di Mercurio negativo, ciò nonostante non vi arrenderete e continuerete a impegnarvi nonostante tutto. Voto - 6,5⭐⭐

Toro: decisamente più romantici e concentrati sulle cose che veramente contano secondo l'oroscopo del 23 luglio. Luna e Venere in connubio per voi daranno una svolta alla vostra relazione di coppia, e voi non potrete che essere felici. Se siete single il periodo è roseo per provare a cercare il partner ideale per voi. In ambito lavorativo forse potreste fare un po’ meglio, ma anche così non sarà poi così male.

Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Gemelli: oroscopo di venerdì senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. Venere è in quadratura, e dal punto di vista sentimentale potreste per una volta accontentarvi di quello che avete, senza rischiare troppo. Se siete single dovrete dare più importanza ai rapporti sociali. In ambito lavorativo ritroverete presto la bussola e avrete le idee ben chiare su come agire.

Per il momento, limitatevi a fare ciò che vi chiedono e con il giusto impegno. Voto - 7-⭐⭐⭐

Cancro: previsioni astrali non così allettanti dal punto di vista sentimentale. Proprio quando Venere torna ad essere favorevole, ecco che si ci mette la Luna a darvi fastidio. Pazienza, in fin dei conti già da domani le cose tra voi e il partner dovrebbero essere decisamente migliori.

Settore professionale invece ricco di soddisfazioni grazie a Giove e Mercurio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Leone: configurazione astrale nel complesso buona per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile e tranquilla, con momenti a volte piuttosto romantici. Se siete single darete più attenzione alla vostra vita sociale. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete riuscire a trovare la vostra comodità e stabilità nei vostri progetti, soprattutto se ci tenete a raggiungere buoni risultati. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: giornata destinata alle grandi emozioni con questo cielo così splendido. Dalla vostra relazione di coppia potreste ottenere tanto, per cui non risparmiatevi e inondate d'amore la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single questa parte dell'estate potrebbe riservarvi grandi sorprese. In ambito lavorativo Mercurio vi darà una mano, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Bilancia: previsioni astrali non molto convincenti nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che in amore potrebbe causare qualche disagio tra voi e il partner. Se siete single meglio lasciare perdere i sentimenti per il momento. In ambito lavorativo invece in vi mancherà la determinazione per svolgere al meglio i vostri lavori. Voto - 7-⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo della giornata di venerdì 23 luglio sublime per voi nativi del segno. Con Luna e Venere in posizione favorevole, dal punto di vista sentimentale vi sentirete a vostro agio insieme al partner, vivendo tante emozioni insieme.

Se siete single il vostro cuore saprà farvi prendere le giuste scelte. In ambito lavorativo Mercurio e Giove vi aiuteranno a dare il meglio di voi. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Sagittario: non un gran cielo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere rimane in quadratura dal segno della Vergine, e con il partner non ci sarà un gran feeling. Se siete single sarà meglio voltare pagina e andare avanti. In ambito lavorativo con Marte in trigono dal segno del Leone avrete abbastanza energie per gestire i vostri incarichi. Voto - 6,5⭐⭐

Capricorno: ottima giornata dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Questo cielo avrà molto da darvi, e voi dovrete approfittarne per rendere la vostra relazione di coppia magica, unica.

Se siete single sarà una giornata molto fortunata per voi. In ambito lavorativo riuscirete a tenere il passo dei vostri colleghi, offrendo diversi spunti per progetti davvero interessanti. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: configurazione astrale dicerta per voi nativi del segno. In amore l'intesa tra voi e il partner sarà più che soddisfacente, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non mancheranno momenti di divertimento, ma anche di belle emozioni. Nel lavoro potreste sentire un po’ di affaticamento a causa di Marte in opposizione, ma dovrete riuscire comunque a gestire tutte le vostre mansioni. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Pesci: oroscopo di venerdì solamente sufficiente per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale Venere si trova in opposizione ormai. Fortunatamente la Luna sarà favorevole in questa giornata, ma non sperate in momenti ancora così romantici tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single potrebbe mancarvi un po’ d'equilibrio tra vita privata e sociale. Molto bene in ambito professionale, dove dimostrerete di avere tutte le carte in regola per ottenere i giusti risultati. Voto - 7-⭐⭐⭐