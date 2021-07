Nella settimana dal 26 luglio al 1° agosto troveremo sul piano astrale quattro spostamenti planetari rilevanti: la Luna spostarsi dall'Acquario al segno del Toro, Marte passerà dai gradi del Leone alla Vergine, Giove viaggerà dall'orbita dei Pesci all'Acquario e, infine, Mercurio cambierà domicilio trasferendosi dal Cancro al Leone.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Leone, meno roseo per Acquario e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti. Il terzo segno di Terra, nella settimana a cavallo tra luglio ed agosto, avvertiranno probabilmente una ritrovata voglia di rimboccarsi le maniche, donata soprattutto dallo sbarco marziale e lunare nel loro Elemento nel weekend.

Sabato e domenica, quindi, i nati di prima decade non dovrebbero risparmiarsi in quanto a dispendio di fatiche nel campo pratico e professionale, suscitando una certa ammirazione tra i vertici aziendali.

2° posto Leone: progetti. Col ritorno del Grande Benefico retrogrado ed in opposizione, che si congiungerà a Saturno a marcia indietro, i nati Leone potrebbero riprendere in mano dei vecchi progetti messi in stand-by a metà maggio. La sostanziale differenza tra questi ultimi e le idee innovative messe in campo successivamente risiederà, con ogni probabilità, nel raggiungimento di risultati degni di nota. I progetti in pausa dal quinto mese dell'anno avranno bisogno di essere ritoccati ed, in alcuni casi, rinnovati alla base per cavarne un ritorno economico o comunque moralmente gratificante.

3° posto Vergine: rinascita. Adesso che Giove è uscito momentaneamente dall'opposizione ed il duetto Venere-Marte transiterà nella loro orbita, i nati Vergine avranno a disposizione circa cinque mesi, incastri astrali permettendo, per ridonare verve alla propria esistenza. Sinora il 2021 ha regalato più bassi che alti al secondo segno di Terra, ma dal 30 luglio il trend sarà destinato a volgere al bello ed i nativi potranno decidere, e successivamente mettere in atto, su quali idee puntare e su come rinvigorire il ménage amoroso.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus sui figli. Giove e Saturno retrogradi ma affini al terzo segno di Fuoco faranno il paio col Sole e, dal 29 del mese, anche con Mercurio nell'amico Leone, spostando presumibilmente il focus nativo sul rapporto genitore/figlio. Le regole da rispettare in famiglia o, in caso di prole indipendente, la richiesta di farsi vivi più spesso potrebbero diventare gli argomenti principe della seconda parte settimanale.

5° posto Toro: dritti alla meta. Il mese del compleanno del Leone, in quadratura rispetto al Sole di nascita taurino, propone ogni anno una sorta di test ai nativi in quanto a tenacia rispetto ad imprevisti o rapporti relazionali poco scorrevoli. Temprati dalle numerose opposizioni e quadrature degli ultimi mesi, però, i nati Toro in questo 2021 risulteranno, c'è da scommetterci, maggiormente avvezzi a superare egregiamente l'esame delle stelle, proseguendo dritti verso le mete agognate.

6° posto Gemelli: nuovi amici. Se da un lato i nati Gemelli hanno dovuto sopportare alcune destabilizzanti paturnie sentimentali o relazionali nel mese di giugno, mentre Venere transitava in Cancro, in questa settimana il parterre planetario parrà voler regalare al primo segno d'Aria qualche nuova conoscenza amicale.

Non si diverrà subito inseparabili, ovviamente, ma vi saranno ampie possibilità che le prime due decadi, soprattutto sino a giovedì, possano instaurare dei legami amicali che diverranno importanti nel tempo. L'unico scoglio, da non sottovalutare, sarà probabilmente rappresentato dalla poca voglia nativa di aprirsi al nuovo, barriera che il segno Mobile metterà per paura di soffrire nuovamente.

7° posto Bilancia: approcci mutati. Una ventata di freschezza sembrerà investire i nati Bilancia in questi sette giorni, grazie principalmente a ritorno di una favorevole posizione gioviale nonché solare. Tale espansivo duetto, in contrasto tra loro ma benevolo nei riguardi nativi, indurrà presumibilmente il secondo segno d'Aria a mutare approccio comportamentale con capi e colleghi, divenendo più concilianti ed incline alla collaborazione.

8° posto Scorpione: venerdì top. Sebbene la settimana in questione non si rivelerà, con tutta probabilità, particolarmente entusiasmante per i nati sotto il segno dello Scorpione, c'è da segnare sul calendario la giornata di venerdì dove la Luna sarà trigona a Marte. Questo aspetto astrale, malgrado si troverà in una baraonda planetaria poco favorevole, potrebbe donare ai nativi single qualche stuzzicante incontro affettivo che avrà buone chance di trasformarsi in una fugace storia passionale.

9° posto Cancro: timidi. Introversi e poco avvezzi alla parlantina, i nati Cancro affronteranno, c'è da scommetterci, questa settimana quasi intimoriti dagli inevitabili cambiamenti che a breve li coinvolgeranno.

Lasciar fluire gli eventi, provando a non ancorarsi a persone e/o oggetti, sarà una pratica estremamente utile al primo segno d'Acqua per uscire dalla bolla di timidezza che li avvolgerà in questo periodo e, al contempo, far spazio al nuovo che avanzerà.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: compromessi. Nel bel mezzo dell'anti-compleanno, condito da Giove e Saturno in retromarcia nel segno, i nati Acquario saranno, con ogni probabilità, chiamati a cedere a qualche compromesso sul fronte famigliare per il quieto vivere. Sarà probabile che il quarto segno Fisso dovrà ingoiare qualche rospo, a causa dell'imposizione, da parte di un parente stretto, a venir meno ad un proprio ideale. Così facendo, però, affronteranno una volta per tutte un loro lato ombra relazionale, cosicché la ciclicità esistenziale non gli ripresenti il conto successivamente.

11° posto Pesci: amore flop. La seconda decade di casa Pesci perderà il sostegno gioviale, mentre la prima decade dovrà fare i conti con la Bianca Signora e Marte in pressante opposizione. Malgrado con intensità diverse, saranno probabilmente tutte e tre le decadi a risentire di qualche scossone, più o meno violento, che investirà il loro settore sentimentale. Più controversa, secondo le effemeridi, la seconda parte settimanale dove sarà probabile che alcune coppie traballanti meditino di troncare il rapporto in essere.

12° posto Ariete: lavoro flop. Il duetto Venere-Marte di Fuoco ha reso i nativi particolarmente autoritari ed a tratti prevaricatori nell'ambiente professionale ed ora, che il Sole è entrato nel loro Elemento, i nodi potrebbero venire al pettine per il primo segno Cardinale.

Una ramanzina dal capo, uno scontro acceso con un collega o delle ripicche subite sul luogo di lavoro saranno, c'è da scommetterci, il rovescio della medaglia astrale che il primo segno zodiacale dovrà sopportare.