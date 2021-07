Nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 agosto troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita del Toro (dove risiede Urano) al segno del Leone (dove sostano il Sole e Mercurio). Saturno assieme a Giove, invece, proseguiranno il transito in Acquario, così come Plutone resterà stabile nel domicilio del Capricorno. Marte e Venere rimarranno nel segno della Vergine come Nettuno continuerà la sosta in Pesci. Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: perspicaci. Dopo la controversa settimana a cavallo tra luglio ed agosto, che ha tenuto sulle spine tutti i segni Fissi, adesso i nati Leone vedranno probabilmente giungere un periodo di sette giorni decisamente più sereno, specialmente dal punto di vista relazionale.

Grazie al duetto Mercurio-Sole nel segno ed alla Bianca Signora di Terra, il secondo segno di Fuoco avrà buone chance di godere di ottime doti percettive, le quali risulteranno particolarmente efficaci per ammaliare la 'preda' affettiva che adocchieranno.

2° posto Pesci: incontri. L'opposizione Venere-Nettuno in dodicesima casa, in atto nel weekend, potrebbe parlarci di un terzo segno d'Aria spiccatamente favorito negli incontri sentimentali. Malgrado il partner adatto alle loro peculiarità sembrerà a portata di mano, come un collega o un amico, una ruggine pregressa o un moto d'orgoglio nel fare il primo passo saranno, c'è da scommetterci, gli antidoti che eviteranno lo scoccare della scintilla amorosa.

Per far si che l'amore trionfi, invece, sarebbe meglio confessare alla persona interessata prima possibile i propri sentimenti, specialmente se la controparte sarà del segno del Leone.

3° posto Ariete: lavoro top. Col propedeutico supporto del Luminare diurno di Fuoco sommato, nel fine settimana, al favorevole duetto Mercurio-Luna in Leone, i nati Ariete trascorreranno, con ogni probabilità, una settimana sfavillante sul piano professionale.

Armonia e capacità d'intesa al top con superiori e colleghi, oltre alla ritrovata voglia di rimboccarsi le maniche, renderanno questo periodo estremamente utile anche per risanare alcuni rapporti relazionali.

I mezzani

4° posto Toro: affaccendati. Mentre il binomio Saturno-Giove tornerà nuovamente a quadrare Urano nel loro segno, dopo la pausa iniziata a fine maggio, i nati Toro troveranno dalla loro gli influssi dell'armonica ma esigente Venere in Vergine.

Il pianeta della bellezza nel loro Elemento, difatti, indurrà il primo segno di Terra a mettersi di buona lena per adempiere ad ogni impegno pratico e professionale che saranno chiamati ad ultimare, specialmente nella giornata del 2 agosto quando le fatiche spese potrebbero essere premiate da qualche gratifica morale.

5° posto Sagittario: weekend top. Pur cominciando presumibilmente con qualche malumore di troppo, soprattutto sul fronte sentimentale, la settimana potrebbe divenire via via sempre più benevola nei riguardi del terzo segno Mobile. Ciliegina sulla torta del periodo sarà il weekend, 48 ore dove i nativi potranno dare un colpo al cerchio ed uno alla botte: fare capriole nell'alcova e, al contempo, ricevere qualche entrata extra derivante da alcune ore di straordinario al lavoro.

6° posto Vergine: lungimiranti. Adesso che il Grande Benefico sarà tornato in Acquario ed appollaiati sui gradi nativi ci saranno sia Marte che Venere, supportati da Urano sullo sfondo, il secondo segno di Terra assumerà presumibilmente un mood lungimirante in questa settimana. Sguardo verso il prossimo futuro che interesserà principalmente il settore domestico, con ammodernamenti o cambi casa che i nativi cominceranno a programmare sin da adesso.

7° posto Capricorno: inizio smart. La settimana aprirà probabilmente i battenti con un lunedì mozzafiato per i nati Capricorno single che potranno fare incetta di conquiste sentimentali, alcune delle quali avranno ottime chance di divenire storie stabili ed intense.

I toni astrali, da martedì a domenica, si faranno decisamente meno entusiasmanti e più tendenti ad un routinario andamento quotidiano.

8° posto Cancro: mondani. Da segnare sul calendario di casa Cancro per questa settimana ci saranno, con ogni probabilità, le giornate del 5, 6 e 7 agosto, quando la decima dimora verrà illuminata dalla Luna sui loro gradi in sestile al duetto Urano-Venere e trigona a Nettuno. Incastro di transiti che spingerà il primo segno d'Acqua a farsi notare in società, magari frequentando locali e ristoranti esclusivi, con l'intento di far conoscere il lato più eccentrico del loro carattere.

9° posto Gemelli: titubanti. Eccezion fatta per la briosa domenica, nella settimana in questione i nati Gemelli avranno buone possibilità di risultare poco decisi in materia di scelta, specialmente quando le stesse riguarderanno le vicende affettive.

La nostalgia potrebbe giocare un brutto scherzo al primo segno d'Aria, il quale penserà anche a ricontattare un'ex che lo ferito profondamente pur di contrastare la solitudine del periodo.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: equivoci. Nel ménage amoroso di casa Scorpione saranno probabili dei fraintendimenti nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e domenica, quando sarà bene non esasperare il partner provando ad ogni costo a spiegare le proprie ragioni. Sarà bene, invece, prediligere le restanti giornate, benevole grazie al duetto Luna-Nettuno in trigono nell'asse Cancro-Pesci, per lanciarsi in eventuali chiarimenti o spiegazioni di sorta con l'amato bene.

11° posto Acquario: energie flop.

Se da un lato la voglia di darsi da fare non mancherà di certo, soprattutto per la terza decade di casa Acquario, dall'altro lato Marte di Terra ed il Sole in opposizione renderanno scarno il bottino energetico nativo. Con le forze fisiche al minimo, quindi, sarà inevitabile abbassare i ritmi per il quarto segno Fisso, specialmente domenica che andrebbe dedicata unicamente al relax.

12° posto Bilancia: gelosi. Un messaggio, una telefonata o un presunto sguardo ammiccante ricevuto dal partner potrebbero far emergere la gelosia, troppo spesso ben celata, dei nati Bilancia durante la prima parte della settimana. Fortunatamente, però, i nativi si accorgeranno, nel weekend, di aver ingigantito il tutto dovendo fare anche ammenda col partner.