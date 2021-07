Nel corso della settimana che va da lunedì 26 luglio al 1° agosto 2021, l’Oroscopo darà un quadro astrologico complessivamente positivo per la Vergine per quel che riguarderà Marte che entrerà in questa costellazione, e per l’Acquario che avrà nei suoi gradi il pianeta Giove. La Luna farà compagnia ad Urano nella costellazione del Toro, mentre Il Leone avrà nei suoi gradi Mercurio. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: segni di terra in testa

1° Vergine: per il vostro segno questa settimana potrebbe costituire una delle migliori dell’intero anno, di quelle che avvieranno una vera e propria svolta nel mondo del lavoro, trovandolo oppure facendolo progredire con grande slancio.

Sarete al centro dell’attenzione, soprattutto con le nuove amicizie. Potrebbe arrivare una bella novità in amore, secondo l’oroscopo.

2° Leone: finalmente avrete a che fare con una buona sorte che, combinata alle otre energie, vi renderà in grado di fare qualunque cosa. I progetti e gli affari costituiranno una vera e propria fonte di vivacità, di creatività e di un notevole rialzo dal punto di vista finanziario. Ci saranno ottime prospettive per l’intesa di coppia e per l’armonia familiare.

3° Capricorno: le energie per affrontare una settimana di sfide non vi mancherà, anzi, avrete sicuramente molti assi nella manica per affrontare anche quelle più difficili. Avrete i primi risultati dei vostri sforzi nel fine settimana, quando avrete molto più tempo libero per pensare ad organizzare qualcosa per voi e per il partner.

4° Toro: avrete una carica considerevole che vi farà incrementare l’autostima e la perspicacia, utile per gli affari e per un rendimento professionale eccellente. In amore la passionalità e il romanticismo finalmente avranno maggiore spazio, mentre per i single le novità potrebbero essere più numerose del previsto.

Poche novità per Cancro

5° Acquario: anche se secondo l’oroscopo avrete qualche cosa in più da fare per mantenere il vostro aspetto finanziario sotto controllo, potrete comunque pensare ad un acquisto più sostanzioso o per rinnovare qualcosa. Avrete una affinità più solida con il partner, anche se potreste non essere propriamente romantici, soprattutto nel fine settimana.

6° Cancro: per il momento sul lavoro non ci saranno novità, anzi, potreste vivere una settimana alquanto monotona e che forse riuscirete a rendere più movimentata con qualche pomeriggio da trascorrere con le amicizie e con la famiglia. Prendetevi del tempo per organizzare il lavoro e per prendere qualche decisione importante.

7° Sagittario: avrete più ottimismo del solito, e si incrementeranno le possibilità di dialogare con gli affetti in modo più sincero. Avrete qualche tensione che finalmente si allenterà in virtù di una armonia solida, anche se difficile da raggiungere per determinati aspetti. Sul lavoro la collaborazione sarà decisamente più sciolta del solito, secondo l’oroscopo.

8° Bilancia: se in amore la situazione rimarrà stabile, senza subire miglioramenti o peggioramenti significativi, sul lavoro avrete a che fare con una prospettiva maggiore di organizzarvi con serenità, senza dover necessariamente entrare in conflitto con qualcuno.

In famiglia il clima sarà sempre più tranquillo anche grazie alla volontà di ciascuno.

Delusioni per Gemelli

9° Gemelli: qualche delusione da parte di una persona che per voi significa molto potrebbe spingervi ad essere più freddi e distaccati, e probabilmente anche a perdere di vista qualcosa di importante. Secondo l’oroscopo, sul lavoro avrete incarichi molto faticosi che però non avranno nulla a che vedere con il vostro nervosismo e il vostro stress.

10° Ariete: qualche vicissitudine vi costringerà a una sfida che potrebbe essere molto pesante per voi. Probabilmente qualche appuntamento importante potrebbe non andare a buon fine, e avrete poca capacità di dialogare all’interno della famiglia, soprattutto quella di origine.

Le occasioni di incontri potrebbero avere un esito non molto positivo.

11° Scorpione: gran parte della settimana per il vostro segno potrebbe essere caratterizzata da energie molto scarse, che difficilmente vi aiuteranno ad essere efficienti sul lavoro e a farvi sentire bene. Per l’oroscopo, con l’incedere del weekend però avrete a che fare con dei risvolti in amore che vi permetteranno di trascorrere alcuni giorni in completa armonia.

12° Pesci: probabilmente qualcosa nel vostro rapporto di stampo amoroso potrebbe incrinarsi, e forse si andrà incontro ad una rottura. Questa situazione potrebbe inoltre portare a conflitti considerevoli che però verranno messi subito a tacere. Anche se la nostalgia si farà sentire, avrete bisogno di rivedere le vostre priorità e di favorire il lavoro ad ogni altra cosa, per il momento.